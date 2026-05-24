Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Smart Border Explained: মাছিও গলতে পারবে না, সীমান্ত হতে চলেছে দুর্ভেদ্য: কী এই স্মার্ট বর্ডার প্রজেক্ট? শুনলে তাক লেগে যাবে

Smart Border Explained: মাছিও গলতে পারবে না, সীমান্ত হতে চলেছে দুর্ভেদ্য: কী এই 'স্মার্ট বর্ডার' প্রজেক্ট? শুনলে তাক লেগে যাবে

Written BySoumitra SenUpdated bySoumitra Sen
Published: May 24, 2026, 01:44 PM IST|Updated: May 24, 2026, 01:44 PM IST
India’s Smart Border Project Explained: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি স্মার্ট বর্ডারের কথা উল্লেখ করেছেন। সীমান্ত সুরক্ষায় জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে কেন্দ্র। এবার সীমান্ত সুরক্ষায় আরও বড় সিদ্ধান্ত মোদী সরকারের। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে,স্মার্ট বর্ডার প্রকল্প চালু করে সীমান্তের প্রায় কয়েক হাজার কিলোমিটার এলাকা সুরক্ষিত করা হবে। কী এই স্মার্ট বর্ডার?
1/8

স্মার্ট বর্ডার

শুক্রবার বিএসএফের বার্ষিক রুস্তমজি মেমোরিয়াল অনুষ্ঠানে স্মার্ট বর্ডার প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন অমিত শাহ। স্মার্ট বর্ডার একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সীমান্তে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তোলা। পাশাপাশি সেই অঞ্চলের জনবিন্যাস পরিবর্তনের চেষ্টাকে ব্যর্থ করা। এই প্রকল্প চালু হলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে। 

2/8

৬০০০ কিমি এলাকা

অমিত শাহ আরও জানান, অনুপ্রবেশ রুখতে অসম-ত্রিপুরা-পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের নীতির সঙ্গে একমত। স্মার্ট বর্ডার চালু হলে বাংলায় অনুপ্রবেশও রোখা যাবে বলে মত তাঁর। জানা গিয়েছে, স্মার্ট বর্ডার প্রকল্পে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্ত জুড়ে প্রায় ৬০০০ কিমি এলাকা সুরক্ষিত করা হবে।

3/8

'কমপ্রিহেনসিভ ইন্টিগ্রেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'

স্মার্ট বর্ডার প্রকল্পটি 'কমপ্রিহেনসিভ ইন্টিগ্রেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (CIBMS)-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। বিএসএফ জওয়ান ছাড়াও স্মার্ট বর্ডার প্রকল্পে থাকবে উন্নত মানের ড্রোন। 

4/8

অত্যাধুনিক স্মার্ট ফেন্সিং প্রকল্প

এই 'সিআইবিএমএস' আসলে অত্যাধুনিক স্মার্ট ফেন্সিং প্রকল্প। ভারত-পাকিস্তান এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দুর্গম ও নজরদারির পক্ষে সমস্যাবহুল এলাকাগুলি সুরক্ষিত করাই এই প্রকল্পের আসল লক্ষ্য।

5/8

সেন্সর, AI এবং

নতুন ব্যবস্থায় থাকছে অত্যাধুনিক সেন্সর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)। রিয়েল-টাইম ডেটা অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার স্বয়ংক্রিয় নজরদারি ব্যবস্থা। এছাড়াও থাকবে হাই রেজলিউশন ক্যামেরা এবং অন্যান্য মনিটরিং ডিভাইস।

6/8

স্মার্ট ক্যামেরা এবং ইলেক্ট্রো-অপটিক সিস্টেম

স্মার্ট বর্ডারের অন্যতম প্রধান বিষয় হল উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন স্মার্ট ক্যামেরা এবং ইলেক্ট্রো-অপটিক সিস্টেমের বিশাল নেটওয়ার্ক। এর মধ্যে রয়েছে দিন-রাত নজরদারি চালানোর উপযোগী সিসিটিভি। থাকছে থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা-- যা পুরো অন্ধকারে এবং কুয়াশায় বা ঘন জঙ্গলের মধ্যেও কাজ করতে সক্ষম। 

7/8

সন্দেহজনক মনে হলেই

এই ধরনের ক্যামেরাগুলির অনেকগুলিতেই AI প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যা মানুষ, পশু, যানবাহন এবং ড্রোনের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম। কোনও গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে সতর্কবার্তা পাঠাবে এগুলি।

8/8

গ্রাউন্ড সার্ভেল্যান্স রেডার এবং

ক্যামেরাগুলির সঙ্গে থাকবে অত্যাধুনিক গ্রাউন্ড সার্ভেল্যান্স রেডার এবং ব্যাটলফিল্ড রেডার। এগুলি কয়েক কিমি দূর থেকেও কারও নড়াচড়া বুঝতে পারবে। চোরাচালান বা নজরদারির কাজে ব্যবহৃত ড্রোনও ধরা পড়বে এই রেডারে।

Tags:
smart-border
India’s smart-border
India’s smart-border project
India’s smart-border project explained
Home Minister Amit Shah
Amit Shah
Union Home Minister Amit Shah
India’s borders with Pakistan

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভয়ংকরতম খনি বিস্ফোরণ: সালফার আর কার্বন মনোক্সাইডের আগুনবিষে ২৫০ শ্রমিকই

ভয়ংকরতম খনি বিস্ফোরণ: সালফার আর কার্বন মনোক্সাইডের আগুনবিষে ২৫০ শ্রমিকই

Deadliest Coal Mine Explosion48 min ago
2

টলিউডেও 'পুষ্পা' জাহাঙ্গিরের কালো টাকার থাবা? ইডির নজরে প্রাক্তন বিডিও শানু বক্সীর

Tollywood48 min ago
3

কীসের লোভে রুশ সেনায় যোগ দিচ্ছে ভারতীয় তরুণরা, কত জনের মৃত্যু, নিখোঁজ কত

Indian in Russian Army1 hr ago
4

বুমরাকে ফুটবলার বানিয়ে ভোপালকে করলেন বিহার, বাধ্য হয়ে লিখে ক্ষমা চাইলেন রাম চরণ

Ram Charan2 hrs ago
5

ইদের ছুটিতে বাড়ি ফিরছিলেন: চলন্ত ট্রেনে ভয়ংকর বিস্ফোরণ, ছিন্নভিন্ন অন্তত সেনা-সহ ২৪

Quetta train blast2 hrs ago