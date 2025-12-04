Smriti Mandhana Wedding: 'স্মৃতি-পলাশের বিয়ে হচ্ছে না, আপাতত বাতিল যাবতীয় অনুষ্ঠান', জানিয়ে দিল পরিবার...

Smriti Mandhana Wedding: 'স্মৃতি-পলাশের বিয়ে হচ্ছে না, আপাতত বাতিল যাবতীয় অনুষ্ঠান', জানিয়ে দিল পরিবার...
Smriti Mandhana | Palash Muchhal: স্মৃতি ও পলাশের বিয়ে স্থগিত হওয়ার পরেই অনলাইন জগতে জল্পনা-কল্পনা তুঙ্গে ওঠে। শোনা যায় ৭ ডিসেম্বর বিয়ে হতে চলেছে তাঁদের। তবে সে কথাও নস্যাত্ করে বড় ঘোষণা স্মৃতির পরিবারের।
1/7
স্মৃতির বিয়ে বাতিল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে যে ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানা (Smriti Mandhana) এবং সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছল (Palash Muchhal) আগামী ৭ ডিসেম্বর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। প্রথমে গত ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের সাংলিতে তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই দিন সকালে স্মৃতির বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।
2/7
স্মৃতির বিয়ে বাতিল
photos
TRENDING NOW
3/7
স্মৃতির বিয়ে বাতিল
4/7
স্মৃতির বিয়ে বাতিল
৭ ডিসেম্বরের বিয়ের খবর অনেক ভক্তকে হতাশ করেছে। কেউ কেউ আবার প্রশ্ন তুলেছেন, এই প্রতারণার বিতর্কটি কি আদৌ কোনো পিআর কৌশল ছিল? এক ব্যক্তি লেখেন, , “এরকম নাটকবাজ লোক আগে কখনো দেখিনি। পলাশ মুচ্ছাল নিশ্চিত করেছেন যে তিনি এবং স্মৃতি মান্ধানা ৭ ডিসেম্বর সাংলিতে একটি ঘরোয়া দিনের অনুষ্ঠানে বিয়ে করবেন। প্রাক-বিবাহের অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।” আরেকজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেন, “আমি বুঝতে পারছি না কেন স্মৃতি বা তাঁর পরিবারের কেউ এই বিষয়ে মুখ খুলছেন না! প্রতিদিনই নতুন নতুন গুজব আসছে!”
5/7
স্মৃতির বিয়ে বাতিল
তবে এই সব গুজবে জল ঢেলে দিয়েছেন স্মৃতি মান্ধানার ভাই শ্রাবণ মন্ধানা। তিনি এই ধরনের সমস্ত খবর অস্বীকার করেছেন এবং জানিয়েছেন যে নতুন তারিখ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। তিনি এক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, “এই গুজবগুলি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। এখন পর্যন্ত (বিয়ে) স্থগিতই আছে।” এখনও অবধি স্মৃতির বিয়ে নিয়ে কোনও নয়া উদ্যোগ নেয়নি পরিবার। এখান থেকেই শুরু হয়েছে নয়া গুঞ্জন, তাহলে কি বিয়ে স্থগিত নয়, পুরোপুরিই বাতিল হয়েছে।
6/7
স্মৃতির বিয়ে বাতিল
এদিকে, পালাশের মা অমিতা মুচ্ছল জানিয়েছেন, মানসিক চাপ এবং সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে দু'জন সেরে উঠলেই পরিবার আবার বিয়ের আয়োজন শুরু করবে। তাঁর বিশ্বাস, এই দম্পতি শীঘ্রই বিয়ে করবেন। তাঁর মতে, আকস্মিক অসুস্থতার কারণে স্মৃতি এবং পলাশ দু'জনেই এখন কষ্টের মধ্যে আছেন। “পলাশ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফেরার স্বপ্ন দেখেছিল। আমি একটি বিশেষ স্বাগত জানানোরও পরিকল্পনা করেছিলাম। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে; বিয়ে খুব শীঘ্রই হবে,” তিনি যোগ করেন।
7/7
স্মৃতির বিয়ে বাতিল
তিনি এর আগে আরও জানিয়েছিলেন, স্মৃতির বাবা অসুস্থ হওয়ার পরই পালাশই প্রথম বিয়ের অনুষ্ঠান বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন। “পলাশ স্মৃতির বাবার খুবই কাছের। এমনকি, পলাশ এবং স্মৃতির থেকেও তাঁদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তাই তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন স্মৃতির সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই পালাশ স্থির করেন যে পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হবে না,” তিনি বলেন।
photos