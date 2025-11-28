Smriti Mandhana Wedding: 'দুজনেই কষ্ট পাচ্ছে, খুব শিগগির-ই বিয়ে', নীরবতা ভেঙে স্মৃতির বিয়ে নিয়ে বড় আপডেট দিলেন পলাশের মা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Smriti Mandhana Wedding: 'দুজনেই কষ্ট পাচ্ছে, খুব শিগগির-ই বিয়ে', নীরবতা ভেঙে স্মৃতির বিয়ে নিয়ে বড় আপডেট দিলেন পলাশের মা...

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding: পলাশ মুচ্ছলের ভাইরাল 'ফ্লার্টি' চ্যাটে বিয়ে বাতিলের জল্পনা উসকে ওঠে। পলাশ স্মৃতিকে প্রতারণা করেছেন কিনা ওঠে সেই প্রশ্ন!

Nov 28, 2025, 02:23 PM IST
স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে

Smriti Mandhana Wedding

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'দুজনেই কষ্ট পাচ্ছে। খুব শিগগির-ই বিয়ে। সব ঠিক হয়ে যাবে।' ছেলে পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে ভারতের তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে নিয়ে বড আপডেট দিলেন পলাশ মুচ্ছলের মা।

স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে

Smriti Mandhana Wedding

বুধবারই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন স্মৃতি মন্ধানার বাবা ও পলাশ মুচ্ছল। আর তারপর থেকেই স্মৃতির ফ্যানরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, নতুন বিয়ের তারিখ কবে, তা জানার জন্য। 

স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে

Smriti Mandhana Wedding

এবার পাত্র পলাশ মুচ্ছলের মা নীরবতা ভেঙে দিলেন বড় আপডেট। তিনি বলেন,'স্মৃতি অউর পলাশ দোনো হি তকলিফ মে হ্যায়...শাদি বহোৎ জলদি হোগি।' 

স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে

Smriti Mandhana Wedding

তিনি আরও বলেন, "পলাশ তাঁর দুলহান স্মৃতিকে নিয়ে বাড়ি ফেরার স্বপ্ন দেখেছিল। এমনকি আমিও স্বাগত জানাতে একটি বিশেষ পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম... সব ঠিক হয়ে যাবে।"

স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে

Smriti Mandhana Wedding

গত রবিবার, ২৩ নভেম্বর ছিল স্মৃতি মন্ধানা ও পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে। সাঙ্গলিতে বসেছিল বিয়ের আসর। মেহেন্দি, সংগীত, হলদিও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরই ছন্দপতন!

স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে

Smriti Mandhana Wedding

স্মৃতি মন্ধানার বাবা শ্রীনিবাস মন্ধানার আচমকা হার্ট অ্যাটাকে বিয়ের অনুষ্ঠান মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়। বাবা শ্রীনিবাস মন্ধানার শরীর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে স্থগিত রাখার কথা জানানো হয় স্মৃতির পরিবারের পক্ষ থেকে।

স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে

Smriti Mandhana Wedding

কিন্তু এরপর সোশ্যাল মিডিয়া থেকে স্মৃতির এনগেজমেন্ট ও বিয়ের অনুষ্ঠানের সব ছবি সরিয়ে নেওয়া এবং তারপরই জনৈক মেরি ডি'কস্টার সঙ্গে পলাশ মুচ্ছলের ভাইরাল 'ফ্লার্টি' চ্যাটে বিয়ে বাতিলের জল্পনা উসকে ওঠে। 

স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে

Smriti Mandhana Wedding

পলাশ স্মৃতিকে প্রতারণা করেছেন কিনা ওঠে সেই প্রশ্ন! চ্যাটে পলাশকে স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্ককে 'লং ডিসট্যান্স' ও 'ডেড' বলে মন্তব্য করতে দেখা যায়! এরপরই পলাশের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হয়ে যায়। 

স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে

Smriti Mandhana Wedding

কঠিন সময়ে দুই পরিবারকেই ব্যক্তিগত পরিসর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন পলাশ মুচ্ছলের দিদি পলক মুচ্ছল। এদিকে স্মৃতির বাবার পর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন পলাশ মুচ্ছলও।

স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে

Smriti Mandhana Wedding

তবে পলাশ মুচ্ছলের মা স্পষ্ট জানান যে, স্মৃতি মন্ধানার বাবার সঙ্গে পলাশ মুচ্ছলের অ্যাটাচমেন্ট অত্যন্ত বেশি। তাই হার্ট অ্যাটাকের খবর শোনার পর থেকে ৪ ঘণ্টা ধরে শুধু কেঁদেছেন পলাশ মুচ্ছল। আর তাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন।

স্মৃতি মন্ধানার বিয়ে

Smriti Mandhana Wedding

হাসপাতাল থেকেও জানানো হয়েছে যে মানসিক চাপেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পলাশ মুচ্ছল। তাঁকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 

