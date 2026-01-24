English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Smriti Mandhana-Palash Muchhal: অনুষ্ঠানেই অন্য মেয়ের সঙ্গে বিছানায় লেপটে ছিল পলাশ, ক্রিকেটারদের হাতে মার খেয়েছিল!, বিস্ফোরক স্মৃতির...

Smriti Mandhana-Palash Muchhal: 'অনুষ্ঠানেই অন্য মেয়ের সঙ্গে বিছানায় লেপটে ছিল পলাশ, ক্রিকেটারদের হাতে মার খেয়েছিল'!, বিস্ফোরক স্মৃতির...

Smriti Mandhana-Palash Muchhal: এবার জানা গেল আসল সত্যি! কেন ভেঙেছিল স্মৃতি-পলাশের বিয়ে? বিস্ফোরক অভিযোগ স্মৃতির ছোটবেলার বন্ধু বিদ্যানের। তিনি জানান, তাঁর কাছে সব প্রমাণ আছে যা তিনি পুলিস ও মিডিয়ার সঙ্গে শেয়ার করতে চান।

| Jan 24, 2026, 03:56 PM IST
1/7

বিস্ফোরক স্মৃতির বন্ধু বিদ্যান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ে ভাঙার পর থেকেই নানানভাবে স্পটলাইটে এসে যাচ্ছেন স্মৃতি মন্ধানা-পলাশ মুচ্ছল। বিয়ের দিন স্মৃতি মন্ধানার বাবা শ্রীনিবাস মন্ধানার আচমকা হার্ট অ্যাটাকে বিয়ের অনুষ্ঠান মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরে ভারতীয় ব্যাটার জানিয়েছিলেন যে এই বিয়ে বাতিল। বিয়ে ভাঙার পর নানান বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন সুরকার পলাশ মুচ্ছল। তবে বিয়ে ভাঙার আসল কারণ নিয়ে দুজনের মধ্যে কেউই মুখ খোলেননি। 

2/7

বিস্ফোরক স্মৃতির বন্ধু বিদ্যান

এবার স্মৃতির ছোটবেলার সামনে নিয়ে এলেন ভয়ংকর অভিযোগ। বিদ্যান মানে(Vidnyan Mane) জানিয়েছেন, তিনি স্মৃতির বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। তিনি পলাশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন। বিদ্যান দাবি করেছেন, পলাশ স্মৃতিকে ঠকিয়েছেন। বিয়ের অনুষ্ঠানে পলাশকে হাতে-নাতে অন্য এক মহিলার সঙ্গে একেবারে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরে ফেলেন স্মৃতি।

3/7

বিস্ফোরক স্মৃতির বন্ধু বিদ্যান

বিদ্যান বলেন, 'বিয়ের সময় (২৩ নভেম্বর ২০২৫) আমি ছিলাম সেখানে। পলাশ সেখানে অন্য এক তরুণীর সঙ্গে বিছানায় ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরে পড়ে। ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটাররা পলাশকে মারধর পর্যন্ত করে। গোটা পরিবারটাই একেবারে নিম্নমানের এবং চোর। আমি ভেবেছিলাম বিয়ের পর পলাশ-স্মৃতি হয়তো সাংলিতেই থাকবে। কিন্তু আমরা ধারণা পুরোপুরি ভুল ছিল।'  

4/7

বিস্ফোরক স্মৃতির বন্ধু বিদ্যান

তিনি আরও জানান, পলাশও স্মৃতির ছোটবেলার বন্ধু। মন্ধানা পরিবারের দৌলতই তাঁর সঙ্গে পলাশের পরিচয় হয়। বিদ্যান পলাশের বিরুদ্ধে ৪০ লাখ টাকার প্রতারণাও অভিযোগ করেন। ইতোমধ্যেই সাংলিতে পলাশের বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের করেছেন বলে জানিয়েছেন বিদ্যান।

5/7

বিস্ফোরক স্মৃতির বন্ধু বিদ্যান

প্রতারণার ঘটনার সূত্রপাত ২০২৩ সালে। যখন পলাশ 'নজরিয়া' বলে একটি ছবি বানানোর জন্য বিদ্যানের কাছে সাহায্য চায়। এবং ছবিটি তৈরির জন্য বিদ্যানের থেকে ৪০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করায়। পলাশ বিদ্যানকে জানিয়েছিলেন যে, ছবিটি ওটিটি-তে মুক্তির পরই দফায় দফায় টাকা শোধ করতে শুরু করবেন। কিন্তু বিদ্যান জানতে পারেন যে,  ‘নজরিয়া’ ছবির পোস্টার প্রকাশিত হলেও আদতে শুটিং বা প্রোডাকশনের কাজ কিছুই এগোয়নি।    

6/7

বিস্ফোরক স্মৃতির বন্ধু বিদ্যান

এমনকী পলাশের মা অমিতা মুচ্ছলের সঙ্গে বিদ্যান দেখা করেন। তখন অমিতা পলাশকে বলেছিলেন যে, সিনেমার বাজেট এখন ১.৫ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যান বলেন, 'তারা আমাকে আরও ১০ লাখ টাকা দিতে বলেছিল, না হলে আমি আমার টাকা ফিরে পাব না। তারা আমাকে ভয় দেখিয়ে সিনেমা থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল, তাই আমি অভিযোগ করতে বাধ্য হয়েছি।'

7/7

বিস্ফোরক স্মৃতির বন্ধু বিদ্যান

বিদ্যান আরও বলেন, 'বিয়ে বাতিল হওয়ার পর, গোটা পরিবার আমাকে সব জায়গা থেকে ব্লক করে দিয়েছে। পরে জানতে পারি, সিনেমার অন্য শিল্পীরাও টাকা পাননি। আমি ইন্ডাস্ট্রিতে পরিচালকদের সম্পর্কে শুনেছি যে তারা প্রযোজকদের ঠকায়, কিন্তু এটা তো পুরোপুরি চুরি।' বিদ্যান দাবি করেন, তাঁর কাছে পলাশের বিরুদ্ধে সব প্রমাণ আছে এবং তিনি সেগুলো পুলিস ও মিডিয়ার সঙ্গে শেয়ার করতে চান।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার সাফল্য, বৃশ্চিকের শক্তিশালী মনোবল! কেমন কাটবে আপনার দিন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার সাফল্য, বৃশ্চিকের শক্তিশালী মনোবল! কেমন কাটবে আপনার দিন...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার সাফল্য, বৃশ্চিকের শক্তিশালী মনোবল! কেমন কাটবে আপনার দিন...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার সাফল্য, বৃশ্চিকের শক্তিশালী মনোবল! কেমন কাটবে আপনার দিন... 12
Saraswati Pujo 2026: উল্টে গেল হাজার বছরের ঐতিহ্য, পুরোহিত ছাড়াই হল বাগদেবীর আরাধনা! পুজো করলেন &#039;AI ব্রাহ্মণ&#039;... অবিশ্বাস্য!

Saraswati Pujo 2026: উল্টে গেল হাজার বছরের ঐতিহ্য, পুরোহিত ছাড়াই হল বাগদেবীর আরাধনা! পুজো করলেন 'AI ব্রাহ্মণ'... অবিশ্বাস্য!

Saraswati Pujo 2026: উল্টে গেল হাজার বছরের ঐতিহ্য, পুরোহিত ছাড়াই হল বাগদেবীর আরাধনা! পুজো করলেন 'AI ব্রাহ্মণ'... অবিশ্বাস্য! 8
Nipah Virus Outbreak: ১০০ জনই কোয়ারান্টিনে! মারাত্মক জুনোটিক ভাইরাসের আক্রমণে ভয়াবহ অবস্থা! নিপা আবহে নতুন করে...

Nipah Virus Outbreak: ১০০ জনই কোয়ারান্টিনে! মারাত্মক জুনোটিক ভাইরাসের আক্রমণে ভয়াবহ অবস্থা! নিপা আবহে নতুন করে...

Nipah Virus Outbreak: ১০০ জনই কোয়ারান্টিনে! মারাত্মক জুনোটিক ভাইরাসের আক্রমণে ভয়াবহ অবস্থা! নিপা আবহে নতুন করে... 9
8th Pay Commission: ২.৮৬ নয়! অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে ৩.২৫? লেভেল ১ থেকে ১৬, বেতন বেড়ে হবে...

8th Pay Commission: ২.৮৬ নয়! অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে ৩.২৫? লেভেল ১ থেকে ১৬, বেতন বেড়ে হবে...

8th Pay Commission: ২.৮৬ নয়! অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে ৩.২৫? লেভেল ১ থেকে ১৬, বেতন বেড়ে হবে... 11