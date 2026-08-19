/কলকাতার নামী স্কুলের বাথরুমে ঘাপটি মেরে পড়েছিল সাপ! তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে কামড়াতেই...

Kolkata School Snake Bite: দক্ষিণ কলকাতার একটি নামী স্কুলে ভয়াবহ ঘটনা। বাথরুমে দেড় ফুটের এক সাপ তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে কামড়ায়। স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক চিকিৎসার পর মেয়েটিকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণ কলকাতার খ্যাতনামা স্কুলে শৌচাগারে সাপের ছোবল তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে।
গত মঙ্গলবার দুপুরে সাপের ছোবল। স্কুলের চিকিৎসালয়ে পাঠায় কর্তৃপক্ষ।
এরপর বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বাড়িতে অভিভাবকরা পায়ে দাগ দেখেন। জিজ্ঞাসা করতে আসল তথ্য সামনে আসে।
তড়িঘড়ি বাড়ির লোক ভর্তি করে ফোর্টিস হাসপাতালে। হাসপাতাল জানায়, ভয়ের কিছু নেই। সাপটি নির্বিষ। তাও আতঙ্ক কাটছে না পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের।
সাপটির রঙ সাদার ওপর হলুদ ছোপ ছোপ। লম্বায় প্রায় দেড় ফুট। এত বড় অভিজাত স্কুলের শৌচাগারে সাপ এল কীভাবে? মুখে কুলুপ কর্তৃপক্ষের। আজ স্কুল ছুটি দেওয়া হয়েছে।