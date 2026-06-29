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স্নানযাত্রার শুভযোগে কাদের মাথায় ঝরবে শ্রীজগন্নাথদেবের অসীম কৃপা? সৌভাগ্যের শিখরে উঠবেন কারা?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 29, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:02 PM IST
Snan Yatra Lucky Zodiacs: হিন্দুধর্মে এবং জ্যোতিষেও স্নানযাত্রা একটি অতি পুণ্য তিথি। এবার এদিন এমন এক শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে যার সূত্রে বিপুল সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকারা।
পুণ্য তিথি1/7

পুণ্য তিথি

হিন্দুধর্মে এবং জ্যোতিষেও স্নানযাত্রা একটি অতি পুণ্য তিথি। এবার এদিন এমন এক শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে যার সূত্রে বিপুল সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকারা।   

কোন কোন রাশি?2/7

কোন কোন রাশি?

শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রার এই শুভ মুহূর্তে কোন কোন রাশি উপকৃত হবেন?  

মেষ3/7

মেষ

কর্মজীবন ও আর্থিক ক্ষেত্রে মেষ রাশির জাতকদের ভালো সুযোগ আসবে। এঁদের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

কর্কট4/7

কর্কট

কর্কট রাশির জাতকদের এই সময়ে বিপুল আর্থিক লাভের সম্ভাবনা। এঁদের বিবাহিত জীবন মধুর হয়ে উঠবে।

সিংহ5/7

সিংহ

সিংহরাশির জাতক-জাতিকাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। সিংহরাশির যাঁরা চাকরিজীবী বা যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের জীবনে অনেক শুভ ঘটনা ঘটবে।  

তুলা6/7

তুলা

স্নানযাত্রার পুণ্যতিথিতে তুলা রাশির যাঁরা অংশীদারী বিজনেসে যুক্ত তাঁরা সাফল্যের মুখোমুখি হবেন। এঁদেরও আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

মীন7/7

মীন

মীন রাশির জাতকদের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হবে। এঁদের পারিবারিক সুখলাভ হবে।        

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Snan Yatra Lucky Zodiacs

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