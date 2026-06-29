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কেন এই পূর্ণিমায় স্নান করানো হয় জগন্নাথদেবকে? এদিন জগন্নাথদর্শনে অলৌকিক কী ঘটে? পুরীর স্নানযাত্রার বিরল ছবি

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 29, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:07 PM IST

Puri Snan Yatra: কেন জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমায় স্নান করানো হয় জগন্নাথদেবকে? এদিন জগন্নাথদর্শনে অলৌকিক কী ঘটে? স্নানযাত্রার অপার মাহাত্ম্য। স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় শ্রীহরি তথা শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শনের মাধ্যমে যে কেউ অনায়াসেই মুক্তি লাভ করতে পারেন!

মহাস্নানযাত্রা1/7

মহাস্নানযাত্রা

আজ, ভগবান জগন্নাথদেবের মহাস্নানযাত্রা। পুরী, মাহেশ ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথক্ষেত্রে এদিন মহাসমারোহে স্নান-উৎসব পালিত হয়। এবারেও হচ্ছে। 

স্কন্দ পুরাণে2/7

স্কন্দ পুরাণে

এই স্নানযাত্রার অপার মাহাত্ম্য। স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে, জৈষ্ঠ্য পূর্ণিমায় শ্রীহরি তথা শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শনের মাধ্যমে যে কেউ অনায়াসেই মুক্তি লাভ করতে পারেন! কেউ যদি ভক্তি-সহকারে একবারও স্নানযাত্রা মহোৎসব দর্শন করেন, তবে তাঁর সংসারবন্ধন খসে পড়ে। মুক্তি সুনিশ্চিত হয়।

শত তীর্থের ফল3/7

শত তীর্থের ফল

জৈমিনি ঋষি স্নানযাত্রার মাহাত্ম্য হিসেবে বলেছেন, ভগবান পুরুষোত্তমের স্নানযাত্রা দর্শন করলে সমস্ত তীর্থসমূহে স্নান করার থেকেও শতগুণ অধিক ফল পাওয়া যায়!

মহাপুণ্য4/7

মহাপুণ্য

জৈমিনি ঋষি আরও বলেছেন, কেউ যদি এই স্নানকালে আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবানকে নিরীক্ষণ করেন, তবে তাঁদের আর মাতৃগর্ভে আসতে হয় না। স্নানযাত্রা দর্শন করলে জীবগণ ভবসাগর থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন। 

পাপমুক্তি5/7

পাপমুক্তি

পরম আনন্দ সহকারে স্নানযাত্রা দর্শন করলে মানুষ আজন্ম যা পাপ করেছে তা বিনষ্ট হয়।

যজ্ঞফল6/7

যজ্ঞফল

যিনি ভক্তিভরে এই মহাস্নান দর্শন করেন, তিনি মহাযজ্ঞ আয়োজনের সমতুল্য ফললাভ করেন।

ভক্তের জন্য লীলা 7/7

ভক্তের জন্য লীলা

স্নানযাত্রা আমাদের শেখায়-- ভগবান দূরে নন, তিনি ভক্তের আনন্দের জন্য মানবলীলা করেন। তাঁর প্রতি আন্তরিক ভক্তিই মানবজীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ।

TAGS:
Puri Snan Yatra
পুরীর স্নানযাত্রা

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