Snigdhajit Bhowmik: ফ্যানদের সঙ্গে হাত মেলাতেই... বলা হল... সরকারি মেলায় 'নোংরা হেনস্থা' স্নিগ্ধজিৎকে! উগরে দিলেন ক্ষোভ...

Snigdhajit Bhowmik: ফ্যানদের সঙ্গে হাত মেলাতেই... বলা হল... সরকারি মেলায় 'নোংরা হেনস্থা' স্নিগ্ধজিৎকে! উগরে দিলেন ক্ষোভ...
Singer Snigdhajit Bhowmik harassed: বেজায় ক্ষুব্ধ হন স্নিগ্ধজিৎ... গোটা ঘটনার কড়া নিন্দা করতে শোনা যায় স্নিগ্ধজিৎকে।
1/9
হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!
2/9
হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!
photos
TRENDING NOW
3/9
হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!
4/9
হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!
5/9
হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!
6/9
হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!
7/9
হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!
8/9
হেনস্থা লগ্নজিতাকে...
9/9
হেনস্থা স্নিগ্ধজিৎকে...
photos