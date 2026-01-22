English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Snigdhajit Bhowmik: ফ্যানদের সঙ্গে হাত মেলাতেই... বলা হল... সরকারি মেলায় নোংরা হেনস্থা স্নিগ্ধজিৎকে! উগরে দিলেন ক্ষোভ...

Snigdhajit Bhowmik: ফ্যানদের সঙ্গে হাত মেলাতেই... বলা হল... সরকারি মেলায় 'নোংরা হেনস্থা' স্নিগ্ধজিৎকে! উগরে দিলেন ক্ষোভ...

Singer Snigdhajit Bhowmik harassed: বেজায় ক্ষুব্ধ হন স্নিগ্ধজিৎ... গোটা ঘটনার কড়া নিন্দা করতে শোনা যায় স্নিগ্ধজিৎকে।

| Jan 22, 2026, 02:19 PM IST
1/9

হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!

চম্পক দত্ত: লগ্নজিতার পর এবার স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক! সরকারি মেলায় গান করতে এসে ফের হেনস্থার মুখে সংগীতশিল্পী। অভিযোগ এমনই।  

2/9

হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!

ঘটনাটি ঘটেছে মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আঞ্চলিক সৃষ্টিশ্রী মেলা। রাজ্য সরকারের ডিস্ট্রিক্ট মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের আয়োজিত সেই মেলাতেই গীতাঞ্জলি মুক্তমঞ্চে বুধবার রাতে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন সংগীতশিল্পী স্নিগ্ধজিত ভৌমিক।   

3/9

হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!

নিজের গান পরিবেশন করতে করতে মঞ্চের নীচে নেমে ফ্যানদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিলেন স্নিগ্ধজিৎ। অভিযোগ, সেই সময় কেউ একজন তাঁকে জোরে বাজেভাবে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মেরে তাঁকে মঞ্চে ফেরত যেতে বলে।   

4/9

হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!

আর এতেই বেজায় ক্ষুব্ধ হন স্নিগ্ধজিৎ। মঞ্চে ফেরত এসে এই গোটা ঘটনার কড়া নিন্দা করতে শোনা যায় স্নিগ্ধজিৎকে। ইতিমধ্যেই সেই ভিডিয়ো ভাইরাল।  

5/9

হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!

ভাইরাল ভিডিয়ো পোস্ট করে এই ঘটনার কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি। এই ঘটনায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে বিঁধে বিজেপির প্রশ্ন,"এই রাজ্যে কি আদৌ শিল্পীরা নিরাপদ? আর কত শিল্পীর অপমান দেখবে বাংলা?"  

6/9

হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!

যদিও শাসকদল তৃণমূলের দাবি, স্নিগ্ধজিতের নিরাপত্তা জনিত কারণেই হয়তো তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে মঞ্চের নীচে থেকে। কোনও শিল্পীর হেনস্থাকে তৃণমূল সমর্থন করে না স্পষ্ট জানিয়েছে ঘাসফুল শিবির।   

7/9

হেনস্থার শিকার স্নিগ্ধজিৎ!

তবে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা যা-ই থাকুক না কেন, দুই মেদিনীপুরে বার বার সংগীতশিল্পী হেনস্থার অভিযোগকে ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

8/9

হেনস্থা লগ্নজিতাকে...

প্রসঙ্গত, এর আগে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে অনুষ্ঠানে 'জাগো মা' গাওয়ায় হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল সংগীতশিল্পী লগ্নজিতাকে। তাঁকে 'সেক্যুলার গান গাইতে হবে' বলে স্টেজে উঠে হেনস্থা করা হয়েছিল তাঁকে।  

9/9

হেনস্থা স্নিগ্ধজিৎকে...

ওদিকে হেনস্থার শিকার হওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। গান গাইতে গিয়ে এর আগেও হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে স্নিগ্ধজিৎকে। অরিজিৎ সিংয়ের 'অ্যায় খুদা' গাওয়ার জন্য মঞ্চ থেকে নেমে যেতে হয়েছিল তাঁকে!   

