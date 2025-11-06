English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Snowfall in Bankura: বাঁকুড়ায় বরফ? শুশুনিয়া, বিহারীনাথ পাহাড়ে অবিশ্বাস্য তুষারপাত? বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দিরও বরফের মাঝে?

Snowfall in South Bengal: এ বছর নাকি ভয়ংকর ঠান্ডা পড়বে! বাংলার সব জেলাতেই অবিশ্বাস্য ঠান্ডা অনুভূত হবে। যেখানে বরফ পড়ে না, সেখানে না কি বরফও পড়বে! তাই নাকি?

| Nov 06, 2025, 07:53 PM IST
1/7

দক্ষিণবঙ্গে বরফ

একটা কানাঘুষো কথা শোনা যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ সালের শীতে দক্ষিণবঙ্গে বরফ পড়বে। শোনা যাচ্ছে, বাঁকুড়ায় ব্যাপক শীত পড়বে এবার। শুধু তাই-ই নয়, অনেকেই ভাবছেন, বাঁকুড়ায় বরফও দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

2/7

বাঁকুড়ায় বরফ

মনে করা হচ্ছে, বাঁকুড়া জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে বরফ দেখতে পাওয়া যেতে পারে! কিন্তু এটা কি সত্যিই সম্ভব হবে? বাঁকুড়ায় বরফ পড়বে? এ আবার হয় না কি? বাঁকুড়ার চিরচেনা শুশুনিয়া বিহারীনাথ পাহাড় সব বরফে ঢাকা পড়বে?

3/7

কাকে বলে তুষারপাত?

না, এখানে হয়তো একটা ভুল ঘটছে। সাধারণত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে শীতে বরফ পড়ে। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা যখন হিমাঙ্কের নীচে থাকে, তখন সরাসরি মেঘ থেকে বরফের টুকরো (আইস ফ্লেক) নীচে পড়ে। একেই বলে তুষারপাত। 

4/7

গ্রাউন্ড ফ্রস্ট

অন্য দিকে, হাই অল্টিটিউড নয় এমন স্থানেও প্রবল শৈত্যপ্রবাহের রাতে, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তখন ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করতে থাকে। এবং এসব ক্ষেত্রে মাটির উষ্ণতা অনেক সময় আচমকা হিমাঙ্কের কাছাকাছি চলে যায়। তখন জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পাতলা চাদরের মতো ভূপৃষ্ঠের উপর আস্তরণের মতো বিছিয়ে যায়। এই তুষারের আস্তরণকে ভূমি-তুষার বলে, যাকে আমরা গ্রাউন্ড ফ্রস্ট বলে চিনি।  

5/7

তুষারপাত, না, ভূমি-তুষার?

২০২৫-২৬ সালে বাঁকুড়ার বিহারীনাথ ও শুশুনিয়া পাহাড়ে যে-তুষারপাতের কথা বলা হচ্ছে, মনে রাখতে হবে, তা ওই উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের তুষারপাত নয়, তা গোত্রের দিক থেকে বরং এই গ্রাউন্ড ফ্রস্ট বা ভূমি-তুষার।

6/7

অতিরঞ্জিত

বাঁকুড়ায় এই গ্রাউন্ড ফ্রস্টের বিষয়টিই সম্ভবত লোকমুখে অতিরঞ্জিত হয়ে তুষারপাত বা বরফ পড়ার মতো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

7/7

হাই অল্টিটিউড ছাড়াও

আর সবচেয়ে বড় কথা হল, এই ধরনের গ্রাউন্ড ফ্রস্ট বা ভূমি-তুষারের বিষয়টি খুব নতুন কিছু নয়। এটা প্রায়শই বহু জায়গায় ঘটে। হাই অল্টিটিউড এলাকা ছাড়াও এ ধরনের বরফ পড়ার ঘটনা বহু বার বহু অঞ্চলেই হয়েছে। বাঁকুড়ায় এবার হয়তো তেমনই কিছু দেখা যাবে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Voter Card: রাজ্যে SIR-র মাঝে ঝোপের আড়ালে মিলল প্রচুর ভোটার কার্ড! বিডিও অফিস চত্বরে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Voter Card: রাজ্যে SIR-র মাঝে ঝোপের আড়ালে মিলল প্রচুর ভোটার কার্ড! বিডিও অফিস চত্বরে...

Voter Card: রাজ্যে SIR-র মাঝে ঝোপের আড়ালে মিলল প্রচুর ভোটার কার্ড! বিডিও অফিস চত্বরে...

Voter Card: রাজ্যে SIR-র মাঝে ঝোপের আড়ালে মিলল প্রচুর ভোটার কার্ড! বিডিও অফিস চত্বরে... 7
Accidents Deaths: ৫০ জীবন নিমেষে শেষ! ভয়ংকর দুর্ঘটনায় প্রিয়জনের মৃত্যু... রক্ত, হাহাকার আর বুকফাটা কান্না...

Accidents Deaths: ৫০ জীবন নিমেষে শেষ! ভয়ংকর দুর্ঘটনায় প্রিয়জনের মৃত্যু... রক্ত, হাহাকার আর বুকফাটা কান্না...

Accidents Deaths: ৫০ জীবন নিমেষে শেষ! ভয়ংকর দুর্ঘটনায় প্রিয়জনের মৃত্যু... রক্ত, হাহাকার আর বুকফাটা কান্না... 9
Venus Transit in Rahu: স্বাতী নক্ষত্রে শুক্র, রাহুতে গোচর! নভেম্বরের শুরুতেই ঘুরবে ভাগ্যের চাকা! রাহু আর শুক্রের কৃপায় প্রেমে সাফল্য়, টাকার পাহাড়...

Venus Transit in Rahu: স্বাতী নক্ষত্রে শুক্র, রাহুতে গোচর! নভেম্বরের শুরুতেই ঘুরবে ভাগ্যের চাকা! রাহু আর শুক্রের কৃপায় প্রেমে সাফল্য়, টাকার পাহাড়...

Venus Transit in Rahu: স্বাতী নক্ষত্রে শুক্র, রাহুতে গোচর! নভেম্বরের শুরুতেই ঘুরবে ভাগ্যের চাকা! রাহু আর শুক্রের কৃপায় প্রেমে সাফল্য়, টাকার পাহাড়... 7
Aarti Mukherjee: &#039;ওর মতো কেউ ভাবেনি...&#039;, মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে বঙ্গবিভূষণ নিয়ে কেঁদে ফেললেন আরতি!

Aarti Mukherjee: 'ওর মতো কেউ ভাবেনি...', মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে বঙ্গবিভূষণ নিয়ে কেঁদে ফেললেন আরতি!

Aarti Mukherjee: 'ওর মতো কেউ ভাবেনি...', মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে বঙ্গবিভূষণ নিয়ে কেঁদে ফেললেন আরতি! 7