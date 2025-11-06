Snowfall in Bankura: বাঁকুড়ায় বরফ? শুশুনিয়া, বিহারীনাথ পাহাড়ে অবিশ্বাস্য তুষারপাত? বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দিরও বরফের মাঝে?

Snowfall in Bankura: বাঁকুড়ায় বরফ? শুশুনিয়া, বিহারীনাথ পাহাড়ে অবিশ্বাস্য তুষারপাত? বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দিরও বরফের মাঝে?
Snowfall in South Bengal: এ বছর নাকি ভয়ংকর ঠান্ডা পড়বে! বাংলার সব জেলাতেই অবিশ্বাস্য ঠান্ডা অনুভূত হবে। যেখানে বরফ পড়ে না, সেখানে না কি বরফও পড়বে! তাই নাকি?
1/7
দক্ষিণবঙ্গে বরফ
2/7
বাঁকুড়ায় বরফ
photos
TRENDING NOW
3/7
কাকে বলে তুষারপাত?
4/7
গ্রাউন্ড ফ্রস্ট
অন্য দিকে, হাই অল্টিটিউড নয় এমন স্থানেও প্রবল শৈত্যপ্রবাহের রাতে, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তখন ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করতে থাকে। এবং এসব ক্ষেত্রে মাটির উষ্ণতা অনেক সময় আচমকা হিমাঙ্কের কাছাকাছি চলে যায়। তখন জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পাতলা চাদরের মতো ভূপৃষ্ঠের উপর আস্তরণের মতো বিছিয়ে যায়। এই তুষারের আস্তরণকে ভূমি-তুষার বলে, যাকে আমরা গ্রাউন্ড ফ্রস্ট বলে চিনি।
5/7
তুষারপাত, না, ভূমি-তুষার?
6/7
অতিরঞ্জিত
7/7
হাই অল্টিটিউড ছাড়াও
photos