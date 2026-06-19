/Social Media Age Limit: ১৫-র নীচে একদম নয়, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নিয়ে নয়া বয়সীমা বেঁধে দিল কড়া সরকার

Social media age limit sets at 15: ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মূলত ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষা করতেই এই কঠোর আইন আনা হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিশ্বজুড়ে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা। ক্রমবর্ধমান এই উদ্বেগের মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের বয়সসীমা বেঁধে দিল সরকার।
দেশে ১৫ বছরের নীচে কোনও নাবালক-নাবালিকা আর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট তৈরি, ব্যবহার বা পরিচালনা করতে পারবে না। অ্যাকাউন্ট তৈরি না করার পাশাপাশি থাকছে আরও বিধিনিষেধ।
একইসঙ্গে ১৫ বছরের নীচে কোনও কিশোর-কিশোরী কোনও প্ল্যাটফর্মে কনটেন্ট পোস্ট করা বা অন্য কারও পোস্টে কমেন্ট করা, কোনও কিছু শেয়ার করা বা কোনও পাবলিক গ্রুপে যুক্ত হতেও পারবে না।
এমনই এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (UAE)। প্রথম আরব রাষ্ট্র হিসেবে দেশের শিশুদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়সসীমা বেঁধে দিয়েছে।
মূলত ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষা করতেই এই কঠোর আইন আনা হয়েছে। নয়া আইনে ১৫ ও ১৬ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য কিছুটা শিথিলতা থাকলেও থাকছে কঠোর নজরদারি।
সেক্ষেত্রে বয়স উপযোগী কনটেন্ট কন্ট্রোল করতে হবে। অপরিচিত কারও সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকছে। স্ক্রিন টাইম নির্ধারণের টুলসও থাকছে।
সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের বয়সসীমা বেঁধে দিল সরকার
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিশ্বজুড়ে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা। ক্রমবর্ধমান এই উদ্বেগের মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের বয়সসীমা বেঁধে দিল সরকার।