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Social Media Age Limit: ১৫-র নীচে একদম নয়, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নিয়ে নয়া বয়সীমা বেঁধে দিল কড়া সরকার

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 19, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:50 PM IST

Social media age limit sets at 15: ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মূলত ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষা করতেই এই কঠোর আইন আনা হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের বয়সসীমা বেঁধে দিল সরকার1/6

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের বয়সসীমা বেঁধে দিল সরকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিশ্বজুড়ে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা। ক্রমবর্ধমান এই উদ্বেগের মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের বয়সসীমা বেঁধে দিল সরকার। 

১৫ বছরের নীচে সোশ্যাল মিডিয়া নয়2/6

১৫ বছরের নীচে সোশ্যাল মিডিয়া নয়

দেশে ১৫ বছরের নীচে কোনও নাবালক-নাবালিকা আর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট তৈরি, ব্যবহার বা পরিচালনা করতে পারবে না। অ্যাকাউন্ট তৈরি না করার পাশাপাশি থাকছে আরও বিধিনিষেধ।

১৫-র নীচে কোনও কিশোর-কিশোরী পারবে না3/6

১৫-র নীচে কোনও কিশোর-কিশোরী পারবে না

একইসঙ্গে ১৫ বছরের নীচে কোনও কিশোর-কিশোরী কোনও প্ল্যাটফর্মে কনটেন্ট পোস্ট করা বা অন্য কারও পোস্টে কমেন্ট করা, কোনও কিছু শেয়ার করা বা কোনও পাবলিক গ্রুপে যুক্ত হতেও পারবে না।

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত4/6

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

এমনই এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (UAE)। প্রথম আরব রাষ্ট্র হিসেবে দেশের শিশুদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়সসীমা বেঁধে দিয়েছে। 

কঠোর আইন 5/6

কঠোর আইন

মূলত ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষা করতেই এই কঠোর আইন আনা হয়েছে। নয়া আইনে ১৫ ও ১৬ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য কিছুটা শিথিলতা থাকলেও থাকছে কঠোর নজরদারি। 

কনটেন্ট কন্ট্রোল6/6

কনটেন্ট কন্ট্রোল

সেক্ষেত্রে বয়স উপযোগী কনটেন্ট কন্ট্রোল করতে হবে। অপরিচিত কারও সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকছে। স্ক্রিন টাইম নির্ধারণের টুলসও থাকছে। 

TAGS:
Social Media Age Limit

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