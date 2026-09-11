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রাজ্যের ২ লক্ষ লোকের অ্য়াকাউন্টে মুখ্যমন্ত্রী পাঠালেন ১২৩৩ কোটি টাকা: কারা পাচ্ছেন? কবে পাবেন আপনি? কত ঢুকবে আপনার অ্যাকাউন্টে?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 11, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:30 PM IST

Bihar Govt pension scheme: রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা পেনশন প্রাপকদের জন্য বিরাট সুখবর। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি আগস্ট মাসের পেনশনের টাকা পাঠাল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার সরকারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT) ব্যবস্থার সাহায্যে এই অর্থ সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি স্থানান্তর করা হয়েছে। উৎসবের মরসুম শুরুর ঠিক মুখেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই টাকা পৌঁছে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ।

 

কাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকল টাকা এবং কারা পাবেন?1/18

কাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকল টাকা এবং কারা পাবেন?

এই সুবিধা মূলত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা পেনশন প্রকল্পের আওতাভুক্ত উপভোক্তাদের কাছে। 

 

বার্ধক্য ভাতা প্রাপক প্রবীণ নাগরিক2/18

বার্ধক্য ভাতা প্রাপক প্রবীণ নাগরিক

সমাজের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষ, যেমন--বার্ধক্য ভাতা প্রাপক প্রবীণ নাগরিক, বিধবা মহিলা এবং বিশেষভাবে সক্ষম বা দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিরা, যাঁরা সামাজিক নিরাপত্তা পেনশনের জন্য তালিকাভুক্ত রয়েছেন

 

সামাজিক সুরক্ষা পেনশন3/18

সামাজিক সুরক্ষা পেনশন

তাঁদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে এই অর্থ জমা হয়েছে। আগস্ট মাসের নির্ধারিত এই কিস্তির আওতায় রাজ্যজুড়ে মোট ১০৫.৬৮ লক্ষ (১ কোটি ৫ লক্ষেরও বেশি) সুবিধাভোগী অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

কত টাকা ঢুকল?4/18

কত টাকা ঢুকল?

প্রকল্পের নিয়ম অনুসারে, আগস্ট ২০২৬ মাসের সামাজিক সুরক্ষা পেনশন বাবদ প্রত্যেক সুবিধাভোগীর অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে ১,১০০ টাকা করে। 

 

উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে5/18

উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে

জেলা থেকে রাজ্যজুড়ে একযোগে এই অর্থ প্রদান সম্পন্ন হয়। মুখ্যমন্ত্রী এক ক্লিকে ডিবিটি-র মাধ্যমে মোট ১০৫.৬৮ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে সামগ্রিকভাবে ১,২৩৩.৮৭ কোটি টাকা স্থানান্তর করেন।

 

কবে এবং কী ভাবে সম্পন্ন হল এই প্রক্রিয়া?6/18

কবে এবং কী ভাবে সম্পন্ন হল এই প্রক্রিয়া?

বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে ব্যক্তিগত কর্মসূচি শেষে দুপুর প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হন। 

 

সামাজিক সুরক্ষা পেনশন7/18

সামাজিক সুরক্ষা পেনশন

এরপর তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সুইচ টিপে সরাসরি সুবিধাভোগীদের লিঙ্কড ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

সামাজিক সুরক্ষা পেনশন8/18

সামাজিক সুরক্ষা পেনশন

এরপর তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সুইচ টিপে সরাসরি সুবিধাভোগীদের লিঙ্কড ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। 

ফলে কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই অর্থ সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে যায়।

উপভোক্তারা খুব সহজেই তাঁদের টাকা জমা পড়ার বিষয়টি জেনে নিতে পারেন9/18

উপভোক্তারা খুব সহজেই তাঁদের টাকা জমা পড়ার বিষয়টি জেনে নিতে পারেন

ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত থাকা রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে টাকা জমার নিশ্চিতকরণ মেসেজ চলে আসবে। তাই ফোন নম্বরটি সক্রিয় রাখা জরুরি।

 

পাসবুক আপডেট:10/18

পাসবুক আপডেট:

যাঁদের ফোনে মেসেজ আসেনি, তাঁরা নিকটবর্তী ব্যাঙ্ক শাখা বা সিএসপি (CSP) কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের পাসবুক প্রিন্ট বা আপডেট করলেই লেনদেনের হিসাব দেখতে পাবেন।

সরাসরি ব্যাঙ্ক বা এটিএম: 11/18

সরাসরি ব্যাঙ্ক বা এটিএম:

পাসবুক নিয়ে সরাসরি ব্যাঙ্কের শাখায় গিয়ে ব্যালেন্স যাচাই করা যাবে অথবা এটিএম কার্ড ব্যবহার করে ব্যালেন্স দেখে বা স্লিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় টাকা তুলেও নেওয়া যাবে।

 

অ্যাকাউন্টে পেনশনের অর্থ 12/18

অ্যাকাউন্টে পেনশনের অর্থ

সময়ে সরাসরি অ্যাকাউন্টে পেনশনের অর্থ পৌঁছে যাওয়ায় সাধারণ উপভোক্তাদের দৈনন্দিন খরচের পথ অনেকটাই সহজ হবে।

 

টাকা পেয়েছেন কিনা এভাবে চেক করুন13/18

টাকা পেয়েছেন কিনা এভাবে চেক করুন

১০ই সেপ্টেম্বর সকল সুবিধাভোগীর অ্যাকাউন্টে সামাজিক নিরাপত্তা পেনশন ট্রান্সফার করা হয়েছে।

অ্যাকাউন্টে পেনশনের অর্থ 14/18

অ্যাকাউন্টে পেনশনের অর্থ

আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ যদি মাসিক সামাজিক নিরাপত্তা পেনশন পেয়ে থাকেন, তবে তা জানা খুব সহজ।

 

পদ্ধতি ১:15/18

পদ্ধতি ১:

আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হয়ে গেলে, আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত মোবাইল ফোনে একটি মেসেজ পাবেন। আপনার মোবাইল নম্বরটি অবশ্যই সক্রিয় থাকতে হবে।

 

পদ্ধতি ২:16/18

পদ্ধতি ২:

যদি আপনার মোবাইল ফোন কাজ না করে, তাহলে আপনার পাসবুক আপডেট করুন। এর মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হয়েছে কি না।

 

পদ্ধতি ৩: 17/18

পদ্ধতি ৩:

আপনার পেনশন এসেছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আপনি আপনার পাসবুক নিয়ে ব্যাঙ্কেও যেতে পারেন। 

বিহারের পেনশনারদের জন্য18/18

বিহারের পেনশনারদের জন্য

এই পেনশন বিহারের পেনশনারদের জন্য। যদি এসে থাকে, তাহলে আপনি এটিএম বা ক্যাশ উইথড্রয়াল স্লিপ ব্যবহার করে টাকা তুলে নিতে পারেন।

TAGS:
pension
Social Security
DBT

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