/রাজ্যের ২ লক্ষ লোকের অ্য়াকাউন্টে মুখ্যমন্ত্রী পাঠালেন ১২৩৩ কোটি টাকা: কারা পাচ্ছেন? কবে পাবেন আপনি? কত ঢুকবে আপনার অ্যাকাউন্টে?

Bihar Govt pension scheme: রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা পেনশন প্রাপকদের জন্য বিরাট সুখবর। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি আগস্ট মাসের পেনশনের টাকা পাঠাল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার সরকারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT) ব্যবস্থার সাহায্যে এই অর্থ সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি স্থানান্তর করা হয়েছে। উৎসবের মরসুম শুরুর ঠিক মুখেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই টাকা পৌঁছে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ।
কাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকল টাকা এবং কারা পাবেন?
এই সুবিধা মূলত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা পেনশন প্রকল্পের আওতাভুক্ত উপভোক্তাদের কাছে।