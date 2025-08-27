Soha Ali Khan Property: ১২০০ কোটির পতৌদি প্যালেস পুরোটাই সইফের! বোন সোহা পেলেন শুধু জেনারেটর রুম...
Soha Ali Khan: পতৌদি প্যালেসের উত্তরাধিকার নিয়ে মাঝে মাঝেই ওঠে প্রশ্ন। সইফের নামে কত সম্পত্তি তা নিয়েও প্রশ্ন অনেক। তবে পতৌদি প্যালেস তো শুধু সইফের নয়, এই প্যালেসের অংশীদার সাবা আলি খান এবং সোহা আলি খানও। ১২০০ কোটির এই প্যালেস থেকে কত পেয়েছেন অভিনেত্রী সোহা আলি খান?
1/8
সোহার সম্পত্তি
2/8
সোহার সম্পত্তি
photos
TRENDING NOW
3/8
সোহার সম্পত্তি
4/8
সোহার সম্পত্তি
সম্প্রতি এক সাক্ষাত্কারে অভিনেত্রী বলেন, “আগে যেটা জেনারেটর রুম ছিল, সেটাই আমার ভাগে। সৌভাগ্যবশত, খুব কম সময়ের জন্য সেখানে একটি হোটেল ছিল, সেই হোটেল কর্তৃপক্ষ আমাদের পাতৌদি প্যালেসের দেখভাল করতেন। আমার বাবা-মা সেই জেনারেটর রুমে থাকতে শুরু করেছিলেন তখন। আমার কিন্তু মনে হয়, এই সম্পত্তি বেশ ভালোই। এখন তো এটা আমার।”
5/8
সোহার সম্পত্তি
6/8
সোহার সম্পত্তি
7/8
সোহার সম্পত্তি
8/8
সোহার সম্পত্তি
photos