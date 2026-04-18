  • Soham Chakraborty Net worth: ১১৩ গ্রাম সোনা, ২ বাড়ি থেকে ৪ বিলাসবহুল গাড়ি: কত কোটির মালিক সোহম?

Soham Chakraborty Net worth: ১১৩ গ্রাম সোনা, ২ বাড়ি থেকে ৪ বিলাসবহুল গাড়ি: কত কোটির মালিক সোহম?

Soham Chakraborty: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর উত্তাপের মাঝেই নদিয়ার করিমপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সোহম চক্রবর্তীর সম্পত্তির খতিয়ান নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সোহম তাঁর হলফনামায় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির যে হিসাব দিয়েছেন, তা থেকে স্পষ্ট যে অভিনেতা-রাজনীতিকের বিলাসবহুল জীবন থাকলেও ঋণের বোঝাও কিন্তু নেহাত কম নয়।

| Apr 18, 2026, 09:48 PM IST
সোহমের সম্পত্তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনয় জগত থেকে রাজনীতির ময়দান— দুই জায়গাতেই সোহম চক্রবর্তী এক অতি পরিচিত নাম। এবারের ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নদিয়ার করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়াই করছেন।   

সোহমের সম্পত্তি

নির্বাচনী প্রচারের ব্যস্ততার মাঝেই সোহমের পেশ করা হলফনামা থেকে সামনে এল তাঁর সম্পত্তির বিশদ খতিয়ান।  

সোহমের সম্পত্তি

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সোহমের হাতে নগদ ছিল ৩৬ হাজার ৭৭৮ টাকা।   

সোহমের সম্পত্তি

তবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্যান্য বিনিয়োগ মিলিয়ে তাঁর মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৫ হাজার ২৬০ টাকা।  

সোহমের সম্পত্তি

গাড়ি নিয়ে সোহমের শৌখিনতা কারোরই অজানা নয়। হলফনামা অনুযায়ী, বর্তমানে তিনি চারটি বিলাসবহুল গাড়ির মালিক। এই গাড়িগুলির মোট বাজারমূল্য প্রায় ৭৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৯৮ টাকা।   

সোহমের সম্পত্তি

এছাড়া সোনার গয়নার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই অভিনেতা। তাঁর কাছে রয়েছে ১১৩.৮৯ গ্রাম সোনা, যার বর্তমান বাজারদর প্রায় ১৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৯০ টাকা।  

সোহমের সম্পত্তি

সোহমের মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২ কোটি ২৮ লক্ষ ১১ হাজার ৬২৬ টাকা। স্থাবর সম্পত্তি হিসেবে তাঁর কোনো কৃষি বা অকৃষি জমি নেই, তবে তাঁর নামে দুটি বাড়ি রয়েছে। এই বাড়ি দুটির বর্তমান বাজারমূল্য ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯১৯ টাকা।  

সোহমের সম্পত্তি

সম্পত্তির পাশাপাশি সোহমের ঋণের পরিমাণও বেশ চমকপ্রদ। হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, তাঁর ওপর বর্তমানে ৬ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৮১ টাকার ঋণের বোঝা রয়েছে।  

সোহমের সম্পত্তি

সোহমের তুলনায় তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তির পরিমাণ অনেকটাই কম।   

সোহমের সম্পত্তি

সোহমের স্ত্রীর হাতে নগদ ৩০ হাজার টাকা এবং ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগ মিলিয়ে মোট ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৭৫ টাকার সম্পত্তি রয়েছে। তবে তাঁর নামে কোনো গাড়ি, গয়না বা বাড়ি নেই।

Gold Price Today: অক্ষয় তৃতীয়ার আগে লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম, ইরান যুদ্ধ থামলেই হাতের বাইরে চলে যাবে হলুদ ধাতু?

Gold Price Today: অক্ষয় তৃতীয়ার আগে লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম, ইরান যুদ্ধ থামলেই হাতের বাইরে চলে যাবে হলুদ ধাতু?

Gold Price Today: অক্ষয় তৃতীয়ার আগে লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম, ইরান যুদ্ধ থামলেই হাতের বাইরে চলে যাবে হলুদ ধাতু? 6
DA hike: বাড়ল ২%, ৬০ শতাংশ হল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডিএ: কেন্দ্র-রাজ্য ফারাক বাড়ল আরও

DA hike: বাড়ল ২%, ৬০ শতাংশ হল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডিএ: কেন্দ্র-রাজ্য ফারাক বাড়ল আরও 10
Bengal Weather Update: ভোটবাংলায় দুর্যোগের অশনি সংকেত: উত্তরে ৫০ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে ঝড়, দক্ষিণ পুড়বে দাবদাহে, বাড়বে আরও ৪ ডিগ্রি

Bengal Weather Update: ভোটবাংলায় দুর্যোগের অশনি সংকেত: উত্তরে ৫০ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে ঝড়, দক্ষিণ পুড়বে দাবদাহে, বাড়বে আরও ৪ ডিগ্রি 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপের মাঝেও ধৈর্যেই সমাধান কর্কটের, কাছের মানুষের সঙ্গে থাকলে স্বস্তি মীনের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপের মাঝেও ধৈর্যেই সমাধান কর্কটের, কাছের মানুষের সঙ্গে থাকলে স্বস্তি মীনের 12