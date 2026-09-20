বৃষ্টিভেজা সকালে দারুণ সুখবর! 'আমাদের নতুন সদস্য এসেছে', মা হলেন সোহিনী

Sohini Sarkar: ২০২৪ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখ বিয়ে করেন সোহিনী ও শোভন। বিয়ের দু'বছর পর কোলে এল সন্তান।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুই থেকে এবার তিন! মা হলেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি।
দুই থেকে এবার তিন! বৃষ্টিভেজা সকালে দারুণ সুখবর। মা হলেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি।
বিয়ের দু'বছর পর কোলে এল সন্তান। ফেসবুকে পোস্টে সুখবর জানিয়েছেন সোহিনী নিজেই। লিখেছেন, 'আমাদের বীরপুরুষ, আমাদের নতুন সদস্য এসেছে। তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো'।
২০২৪ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখ বিয়ে করেন সোহিনী ও শোভন। আড়ম্বর নয়, বরং এই বিয়ে নিয়ে গোপনীয়তা ছিল যথেষ্টই।
মাস দুয়েক আগে, দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীতে মা হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন সোহিনী। তবে জল্পনা চলছিল তারও বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই।
ফেসবুকে ৩ ছবি পোস্ট করে সোহিনী লিখেছিলেন, 'তিন বছরের বিবাহবার্ষিকীতে, আমরা দুই থেকে তিনের পথে'।
ছবিতে সোহনীর পরনে ছিল সাদা রঙের কুর্তি। খোলা চুলে গোঁজা লাল রঙের ফুল। আর শোভন পরেছিলেন আকাশি রঙের পাঞ্জাবি।