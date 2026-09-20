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বৃষ্টিভেজা সকালে দারুণ সুখবর! 'আমাদের নতুন সদস্য এসেছে', মা হলেন সোহিনী

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 20, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:36 PM IST

Sohini Sarkar:  ২০২৪ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখ বিয়ে করেন সোহিনী ও শোভন।  বিয়ের দু'বছর পর কোলে এল সন্তান।

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  দুই থেকে এবার তিন!   মা হলেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি।

 

মা হলেন সোহিনী1/6

মা হলেন সোহিনী

দুই থেকে এবার তিন! বৃষ্টিভেজা সকালে দারুণ সুখবর। মা হলেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি।

 

দুই থেকে এবার তিন2/6

দুই থেকে এবার তিন

বিয়ের দু'বছর পর কোলে এল সন্তান। ফেসবুকে পোস্টে সুখবর জানিয়েছেন সোহিনী নিজেই। লিখেছেন, 'আমাদের বীরপুরুষ, আমাদের নতুন সদস্য এসেছে। তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো'।

দু'বছর আগে বিয়ে3/6

দু'বছর আগে বিয়ে

 ২০২৪ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখ বিয়ে করেন সোহিনী ও শোভন। আড়ম্বর নয়, বরং এই বিয়ে নিয়ে গোপনীয়তা ছিল যথেষ্টই।

দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীতে সুখবর4/6

দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীতে সুখবর

মাস দুয়েক আগে, দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীতে মা হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন সোহিনী। তবে জল্পনা চলছিল তারও বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই। 

 

'আমরা দুই থেকে তিনের পথে'5/6

'আমরা দুই থেকে তিনের পথে'

ফেসবুকে ৩ ছবি পোস্ট করে সোহিনী লিখেছিলেন, 'তিন বছরের বিবাহবার্ষিকীতে, আমরা দুই থেকে তিনের পথে'।

প্রকাশ্যে বেবিবাম্পের ছবি6/6

প্রকাশ্যে বেবিবাম্পের ছবি

ছবিতে সোহনীর পরনে ছিল সাদা রঙের কুর্তি। খোলা চুলে গোঁজা লাল রঙের ফুল। আর শোভন পরেছিলেন আকাশি রঙের পাঞ্জাবি।

 

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