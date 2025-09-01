English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Solar Eclipse August 2: মঙ্গলের সূর্যগ্রহণে আঁধারে ডুববে পৃথিবী! ভাইরাল দাবির সত্যতা জানুন, ঘটতে চলেছে...

Solar Eclipse August 2: রাত পোহালেই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ! আর যার জেরে আঁধারে ডুববে পৃথিবী? সোশ্যাল মিডিয়ায় এই পোস্ট ঝড় তুলেছে। ভাইরাল দাবি কি আদৌ  সত্য? 

Sep 01, 2025, 08:54 PM IST
২ অগস্ট (মঙ্গলবার) পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ!

Solar Eclipse August 2

সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছুদিন ধরেই জোরাল দাবি করা হচ্ছে যে, আগামিকাল মঙ্গলবার ২ অগস্ট পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে। 'একলিপস অফ দ্য সেঞ্চুরির' জেরে টানা ৬ মিনিট আঁধারে ডুববে পৃথিবী! এখন প্রশ্ন এই ভাইরাল দাবি কি আদৌ সত্য?

২ অগস্ট (মঙ্গলবার) পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ!

Solar Eclipse August 2

প্রথমেই জানিয়ে রাখা দরকার যে, ২ অগস্ট  কোনও সূর্যগ্রহণ হচ্ছে না। যাবতীয় ভাইরাল দাবি একেবারেই ভুল। আর এই কথা জানিয়েছে আমেরিকার ন্যাশনাল এরোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তবে নাসা এও বলেছে যে, বকেয়া পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে, তবে এই বছর নয়।  

২১ সেপ্টেম্বর সূর্যগ্রহণ

Solar Eclipse September 21

চলতি বছর কোনও পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ না হলেও হবে খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ। তবে তা মোটেই সারা বিশ্ব চাক্ষুস করবে না। শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়া, অ্যান্টার্কটিকা, প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের নির্দিষ্ট অঞ্চলে দৃশ্যমান হবে।  

'একলিপস অফ দ্য সেঞ্চুরি'

Solar Eclipse August 2, 2027

ঘটনাচক্রে ২০২৫ সালে নয়, ২০২৭ সালের ২ অগস্ট হবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। পূর্ণগ্রাস গ্রহণ ৬ মিনিট ২৩ সেকেন্ড পর্যন্ত চলবে। যা শতাব্দীর দীর্ঘতম সূর্যগ্রহণগুলির মধ্যে একটি হবে। আর এই কারণেই এই সূর্যগ্রহণ হবে 'একলিপস অফ দ্য সেঞ্চুরি' 

'একলিপস অফ দ্য সেঞ্চুরি'

Solar Eclipse August 2, 2027

২০২৭ সালের পূর্ণগ্রাস গ্রহণের পথটি ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের কিছু অংশ অতিক্রম করবে। ভারতের কিছু অংশ এবং অন্যান্য অঞ্চলে কেবল আংশিক গ্রহণ দেখা যাবে।    

ভুল তথ্য কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল?

Solar Eclipse August 2

ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এবং ইনফোগ্রাফিক্স থেকে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি। যেখানে ভুল ভাবে ২০২৭ সালের ২ অগস্টের সূর্যগ্রহণকে ২০২৫ সালের হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণেই ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিয়েছে।  

