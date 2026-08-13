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পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের বিরল শুভতরঙ্গে টানা ৯০ দিন সৌভাগ্যের অঢেল সুফল কুড়োবেন এই ৪ রাশির জাতক-জাতিকা

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 13, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:22 PM IST
Solar eclipse on Shravan Amavasya Luck: ১২ অগস্টে হয়ে গেল এ বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ। জ্যোতিষ গণনা বলছে, এই গ্রহণ হয়ে গিয়েছে, তবে এই গ্রহণের জেরে লাভবান হবেন ৪ রাশির জাতক। টানা ৯০ দিন ধরে সৌভাগ্য উপভোগ করবেন এঁরা।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২ অগাস্ট শ্রাবণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে হয়ে গেল এ বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ। কর্কট রাশি ও অশ্লেষা নক্ষত্রে ঘটল এই মহাজাগতিক ঘটনা। তবে রয়ে গেল এর রেশ। শুভ রেশ। এই রেশের জেরে ভাগ্য বদলে যাবে কয়েকটি রাশির।

 

শ্রাবণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে1/7

শ্রাবণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে

১২ অগাস্ট শ্রাবণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে হয়ে গিয়েছে এই বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ। কর্কট রাশি ও অশ্লেষা নক্ষত্রে এই মহাজাগতিক ঘটনা ঘটেছে। 

গ্রহণের শুভ প্রভাব2/7

গ্রহণের শুভ প্রভাব

এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ভারত থেকে দেখা যায়নি। তবে, গ্রহণ দেখা না গেলেও গ্রহণের প্রভাব কাজ করবে। তা বিভিন্ন রাশির জাতকদের উপরও পড়বে। 

কাদের ভাগ্য খুলল? 3/7

কাদের ভাগ্য খুলল?

তবে সবচেয়ে বড় কথা, এই হরিয়ালি অমাবস্যায় ঘটা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের প্রভাবে টানা ৯০ দিন ধরে সব কাজে বিপুল সৌভাগ্যের মুখোমুখি হবেন চার রাশির জাতক-জাতিকারা। এই সূর্যগ্রহণে কাদের ভাগ্য খুলে গেল?

বৃষ রাশি4/7

বৃষ রাশি

এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের শুভ প্রভাবের ফলে আগামী তিন মাস একের পর এক পজিটিভ পরিবর্তনের মুখোমুখি হবেন বৃষ রাশির জাতকেরা। এঁদের পদোন্নতিযোগ আছে। বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনাও আছে। ব্যবসায়ীরাও নতুন সুযোগের মুখোমুখি হবেন।

কন্যা রাশি5/7

কন্যা রাশি

আগামী তিন মাসে কর্মক্ষেত্রে দারুণ যাবে সময়টা। এঁদের নতুন চাকরি পাওয়ার যোগ। সর্ব্ত্র কাজের প্রশংসা পাবেন এঁরা। লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন। কন্যা রাশির জাতকদের অনেকদিন ধরে বাড়ি বা গাড়ি কেনার পরিকল্পনা আছে, এবার তা সত্যি হবে।

বৃশ্চিক রাশি6/7

বৃশ্চিক রাশি

বৃশ্চিক রাশির জাতকেরাও দারুণ লাভবান হবেন। আগামী ৯০ দিন দারুণ সময় যাবে। যাঁরা চাকরিজীবী, তাঁরা দারুণ উন্নতি করবেন। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদেরও দারুণ শুভ সময় যাবে। এঁদের আর্থিক পরিস্থিতি এই সময়ে খুবই ভালো থাকবে।

মীন রাশি7/7

মীন রাশি

শিক্ষা ও নতুন শিল্পসৃষ্টির কাজে প্রভূত উন্নতি করবে মীন রাশি। এঁরা এঁদের কেরিয়ারে উন্নতির নতুন দিশা পাবেন। পুরনো সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক মজবুত হবে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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