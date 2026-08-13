/পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের বিরল শুভতরঙ্গে টানা ৯০ দিন সৌভাগ্যের অঢেল সুফল কুড়োবেন এই ৪ রাশির জাতক-জাতিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২ অগাস্ট শ্রাবণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে হয়ে গেল এ বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ। কর্কট রাশি ও অশ্লেষা নক্ষত্রে ঘটল এই মহাজাগতিক ঘটনা। তবে রয়ে গেল এর রেশ। শুভ রেশ। এই রেশের জেরে ভাগ্য বদলে যাবে কয়েকটি রাশির।
১২ অগাস্ট শ্রাবণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে হয়ে গিয়েছে এই বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ। কর্কট রাশি ও অশ্লেষা নক্ষত্রে এই মহাজাগতিক ঘটনা ঘটেছে।
এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ভারত থেকে দেখা যায়নি। তবে, গ্রহণ দেখা না গেলেও গ্রহণের প্রভাব কাজ করবে। তা বিভিন্ন রাশির জাতকদের উপরও পড়বে।
তবে সবচেয়ে বড় কথা, এই হরিয়ালি অমাবস্যায় ঘটা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের প্রভাবে টানা ৯০ দিন ধরে সব কাজে বিপুল সৌভাগ্যের মুখোমুখি হবেন চার রাশির জাতক-জাতিকারা। এই সূর্যগ্রহণে কাদের ভাগ্য খুলে গেল?
এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের শুভ প্রভাবের ফলে আগামী তিন মাস একের পর এক পজিটিভ পরিবর্তনের মুখোমুখি হবেন বৃষ রাশির জাতকেরা। এঁদের পদোন্নতিযোগ আছে। বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনাও আছে। ব্যবসায়ীরাও নতুন সুযোগের মুখোমুখি হবেন।
আগামী তিন মাসে কর্মক্ষেত্রে দারুণ যাবে সময়টা। এঁদের নতুন চাকরি পাওয়ার যোগ। সর্ব্ত্র কাজের প্রশংসা পাবেন এঁরা। লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন। কন্যা রাশির জাতকদের অনেকদিন ধরে বাড়ি বা গাড়ি কেনার পরিকল্পনা আছে, এবার তা সত্যি হবে।
বৃশ্চিক রাশির জাতকেরাও দারুণ লাভবান হবেন। আগামী ৯০ দিন দারুণ সময় যাবে। যাঁরা চাকরিজীবী, তাঁরা দারুণ উন্নতি করবেন। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদেরও দারুণ শুভ সময় যাবে। এঁদের আর্থিক পরিস্থিতি এই সময়ে খুবই ভালো থাকবে।
শিক্ষা ও নতুন শিল্পসৃষ্টির কাজে প্রভূত উন্নতি করবে মীন রাশি। এঁরা এঁদের কেরিয়ারে উন্নতির নতুন দিশা পাবেন। পুরনো সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক মজবুত হবে।
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