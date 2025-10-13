Sold Taj Mahal thrice: তাজমহলকে ৩ বার 'বিক্রি'! বেচে দেন লাল কেল্লাও! বিশ্ববিখ্যাত ঠগ-জোচ্চর পালিয়ে আসেন কলকাতায়...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Sold Taj Mahal thrice: তাজমহলকে ৩ বার 'বিক্রি'! বেচে দেন লাল কেল্লাও! বিশ্ববিখ্যাত ঠগ-জোচ্চর পালিয়ে আসেন কলকাতায়...

World's biggest Conman: বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতারক! পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়... কলকাতায় এসে তারপর...

| Oct 13, 2025, 01:26 PM IST
তাজমহলকে ৩ বার বিক্রি...

Natwarlal the greatest Indian Thug Sold Taj Mahal thrice

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিন-তিনবার বিক্রি করে দিয়েছিলেন তাজমহল। বিক্রি করে দিয়েছিলেন লাল কেল্লা, রাষ্ট্রপতি ভবনও! 

তাজমহলকে ৩ বার বিক্রি...

Natwarlal the greatest Indian Thug Sold Taj Mahal thrice

কমপক্ষে ২ বার লাল কেল্লা 'বিক্রি' করেছিলেন, একবার বিক্রি করেছিলেন রাষ্ট্রপতি ভবন।

তাজমহলকে ৩ বার বিক্রি...

Natwarlal the greatest Indian Thug Sold Taj Mahal thrice

বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতারক, সবচেয়ে বড় 'জোচ্চর' হিসেবে পরিচিত এই ভারতীয়!

তাজমহলকে ৩ বার বিক্রি...

Natwarlal the greatest Indian Thug Sold Taj Mahal thrice

নাম নটবরলাল। ভারতের সবচেয়ে কুখ্যাত প্রতারকদের মধ্যে একজন ছিলেন নটবরলাল। 

তাজমহলকে ৩ বার বিক্রি...

Natwarlal the greatest Indian Thug Sold Taj Mahal thrice

তার ৫০টিরও বেশি জাল পরিচয়পত্র ছিল যা সে চুরি এবং জালিয়াতি করার জন্য ব্যবহার করতেন।   

তাজমহলকে ৩ বার বিক্রি...

Natwarlal the greatest Indian Thug Sold Taj Mahal thrice

১৯১২ সালে সিওয়ান জেলার বাংরা গ্রামে একজন স্টেশন ম্যানেজারের ছেলে হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নটবরলাল। 

তাজমহলকে ৩ বার বিক্রি...

Natwarlal the greatest Indian Thug Sold Taj Mahal thrice

আসল নাম ছিল মিথিলেশ কুমার শ্রীবাস্তব। তিনি এক নজরেই একজন ব্যক্তির স্বাক্ষর নিখুঁতভাবে নকল করতে পারতেন। 

তাজমহলকে ৩ বার বিক্রি...

Natwarlal the greatest Indian Thug Sold Taj Mahal thrice

১,০০০ টাকা চুরি দিয়ে প্রথম হাতেখড়ি, তারপর জাল চেক এবং ডিমান্ড ড্রাফ্ট ব্যবহার করে দোকানদার এবং ব্যবসায়ীদের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করতে থাকেন।

তাজমহলকে ৩ বার বিক্রি...

Natwarlal the greatest Indian Thug Sold Taj Mahal thrice

একসময় পালিয়ে আসে কলকাতায়। কলতকাতায় এসে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি একজন সাধারণ স্টকব্রোকার হিসেবেও কাজ করেছিলেন।

তাজমহলকে ৩ বার বিক্রি...

Natwarlal the greatest Indian Thug Sold Taj Mahal thrice

বেশ কয়েকবার তাঁকে গ্রেফতার করা হলেও, মাত্র ২০ বছর জেলে ছিলেন নটবরলাল। পুলিসের পোশাক পরে কারারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতেন তিনি। 

