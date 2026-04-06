English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
West Bengal Assembly Election 2026: 'সেই সিপিএম আর নেই', ৬ বারের বাম সাংসদের ছেলের মুখেও 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান

West Bengal Assembly Election 2026:  'বাবা সাংসদ বিধায়ক মন্ত্রী থাকলেই সেই দল করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার আছে'।

| Apr 06, 2026, 11:13 PM IST
1/9

৬ বারের বাম সাংসদের ছেলের মুখেও 'জয় শ্রীরাম' !

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাবা ছিলেন দাপুটে বাম নেতা। ৬ বারের সাংসদ। আর ছেলে বিজেপিতে! তাঁর সাফ কথা, 'বাবা সাংসদ বিধায়ক মন্ত্রী থাকলেই সেই দল করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার আছে'।

2/9

দাপট যেমন ছিল, তেমন বিতর্কেও জড়িয়েছে একাধিকবার। আরামবাগ থেকে ৬ বার সাংসদ সিপিএমের অনিল বসু।  

3/9

 ২০০৪ সালে যখন শেষবার সাংসদ হন, তখন  প্রায় ছয় লক্ষ ভোটে জিতে রেকর্ড গড়েছিলেন অনিল।  

4/9

বাম জমানার শেষের দিকে তত্‍কালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে অনিল যা বলেছিলেন, তাতে অবশ্য বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল সিপিএমকে। দলকে বহিষ্কার করা হয় তাঁকে।  

5/9

বহিষ্কৃত হলে আমৃত্যু  কিন্তু বামপন্থাতেই বিশ্বাসী ছিলেন অনিল। বস্তুত, কলকাতা এবং হুগলিতে সিপিএমের কর্মসূচিতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখা যেত তাঁকে।  

6/9

২০১৮ সালে প্রয়াত হন অনিল বসু। তাঁর ছেলে সৌম্য। ছাত্রজীবনে SFI, DYFI করেছেন। কিন্তু এখন মত বদলে বিজেপিতে।  

7/9

আজ, সোমবার পাঁচ প্রার্থীর মনোনয়নকে কেন্দ্র বিজেপি সভা করল চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে। সেই সভায় খোদ রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক মঞ্চে দেখা গেল অনিল-পুত্রকেও।

8/9

সৌম্য়ের কথায়. 'জ্যোতি বসু, অনিল বিশ্বাস, সুভাষ চক্রবর্তীর বামপন্থা আর এখনকার বামপন্থায় অনেক তফাৎ। আমি কোনও ব্যক্তির নামে বলব না।  কিন্তু মতাদর্শের দিক থেকে বলব অনেক তফাৎ। ওই বামপন্থা আলাদা ছিল'।  

9/9

সৌম্য জানান, '২০০৫ পর্যন্ত আমিও সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেছি। এখন রাজ্যে বামপন্থীদের নামে যেটা চলছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। আগে বামপন্থা ছিল গরিব, মানুষ খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা।এখনকার বামপন্থা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চকচকে এলিটের প্রতিনিধি'।

পরবর্তী
অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026: যত কাণ্ড ময়নাগুড়িতে: প্রচারে বেরিয়ে এবার রক্তাক্ত বিজেপি প্রার্থী, মাথায় সেলাই

পরবর্তী অ্যালবাম

