Sonam Kapoor Pregnancy: আনন্দের ‘ডাবল ট্রাবল’ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে, এ কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন সোনম?
Sonam Kapoor second child: সোনম কাপুর দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সুখবর শেয়ার করতেই শুভেচ্ছায় ভরে গেল কমেন্ট সেকশন। তাঁর স্বামী আনন্দ আহুজা সহ বলিউড তারকারা উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দিলেন দম্পতিকে।
1/8
আবার মা হতে চলেছেন সোনম
2/8
প্রিন্সেস ডায়ানা-অনুপ্রাণিত লুকে ঘোষণা
photos
TRENDING NOW
3/8
এক শব্দে সব বললেন-‘মা’
4/8
শুভেচ্ছায় ভাসল সোশ্যাল মিডিয়া
5/8
আনন্দ আহুজার প্রতিক্রিয়া
6/8
সেলিব্রেটিদের অভিনন্দন বর্ষণ
7/8
২০১৮-র সেই ঘরোয়া পাঞ্জাবি বিয়ে
8/8
বায়ুর জন্ম ও মাতৃত্বের যাত্রা
photos