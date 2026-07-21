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স্যালাইন নিতে অস্বীকার ওয়াংচুকের, হাসপাতালে শুয়েই অনশন ভাঙতে ৩ শর্তে অটল

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 21, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:47 AM IST

Sonam Wangchuk's Health Update: পিছিয়ে আসতে নারাজ শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক। দীর্ঘ অনশনের পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কোনো স্যালাইন বা গ্লুকোজ নিতে সরাসরি অস্বীকার করেছেন ওয়াংচুক। শরীরে পটাশিয়ামের ঘাটতি ও অ্যানিমিয়া ধরা পড়লেও কেবল ওআরএস খেয়ে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন সোনম। 

Sonam Wangchuk's Health Update1/7

কেমন আছেন সোনম ওয়াংচুক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির নিট পরীক্ষা বিতর্ক ও শিক্ষা ব্যবস্থার অনিয়মের প্রতিবাদে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক। অনশনের ২১তম দিনে তাঁকে জোরপূর্বক দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করায় পুলিস। কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা সত্ত্বেও লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছপা হননি তিনি। চিকিৎসকদের বারবার পরামর্শ সত্ত্বেও তিনি IV fluids ও গ্লুকোজ নিতে সরাসরি অস্বীকার করেছেন।

 

Wangchuk's vital parameters stable2/7

হাসপাতালের হেলথ বুলেটিন

সফদরজং হাসপাতাল ও এইমস-এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের টিম ওয়াংচুকের পর্যবেক্ষণ করছেন। হাসপাতালের বুলেটিন অনুযায়ী,তাঁর প্রেসার ও অন্যান্য ভাইটাল প্যারামিটার স্থিতিশীল থাকলেও রক্তে শর্করার মাত্রা কমেছে। এ ছাড়া রক্তে পটাশিয়ামের অভাব এবং অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতার লক্ষণ দেখা গিয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওয়াংচুক কেবল মুখে ওআরএস এবং পটাশিয়ামের ওষুধ নিচ্ছেন, তবে অনশন থামাননি।

 

Sonam Wangchuk's Health Update3/7

রক্তের সমস্যায় খামতি ও স্যালাইন নিতে অস্বীকার

তাঁর প্রেসার ও অন্যান্য প্রাথমিক মাত্রা স্থিতিশীল থাকলেও রক্তে শর্করার মাত্রা বেশ কমের দিকে। তাঁর শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা কমে ৩.২ mEq/L হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর রক্তাল্পতা এবং শ্বেত রক্তকণিকার ঘাটতি ধরা পড়েছে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'প্যানসাইটোপেনিয়া' বলা হয়।

 

Wangchuk's vital parameters stable4/7

হাসপাতালকে ডিসচার্জের অনুরোধ সোনমের

দিল্লির যন্তর মন্তরে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত যুবকদের ওপর পুলিসি পদক্ষেপ ও লাঠিচার্জের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন ওয়াংচুক। হাসপাতাল থেকেই একটি হাতে লেখা চিঠির মাধ্যমে ওয়াংচুক জানান, তিনি সুস্থ এবং পরীক্ষার রিপোর্টও স্বাভাবিক। তাই 'সংসদ চলো' কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য অন্তত সাময়িকভাবে হলেও তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।হাসপাতাল থেকে তাকে ‘অবৈধভাবে আটকে রাখা’ হচ্ছে বলে অভিযোগও করেন। 

 

Sonam Wangchuk's Health Update5/7

‘সংসদ চলো’ মিছিল ও অনশন ভাঙার ৩ শর্ত

অনশন প্রত্যাহারের জন্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে ৩টি স্পষ্ট শর্ত রেখেছেন সোনম ওয়াংচুক- ১. প্রশ্নপত্র ফাঁস ও সাম্প্রতিক পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়মের জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে দায় স্বীকার করে জবাবদিহি করতে হবে। ২. তাঁকে এবং আন্দোলনের ছাত্র নেতাদের সংসদে গিয়ে শীর্ষ সাংসদদের সঙ্গে দেখা করে ক্ষোভ বা স্মারকলিপি তুলে ধরার সুযোগ দিতে হবে। ৩. শারীরিক কারণে যদি তাঁকে যেতে না দেওয়া হয়, তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংসদ ও নেতাদের হাসপাতালে এসে আশ্বাস দিতে হবে যে বিষয়টি সংসদে উত্থাপিত হবে।

 

Wangchuk's vital parameters stable6/7

হাসপাতাল থেকেই লড়াইয়ের বার্তা সোনম ওয়াংচুকের

এদিকে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিসের কড়া পদক্ষেপ ও লাঠিচার্জের ঘটনার প্রতিবাদে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই অনশন চালিয়ে যাবেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, তরুণদের ওপর এই নৃশংসতার প্রতিবাদে এবং দাবি না মেটা পর্যন্ত হাসপাতাল শয্যা থেকেই তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন।

Sonam Wangchuk's Health Update7/7

সোনমের অনশনের ২৫ দিন

সোশ্যাল মিডিয়াতে সেই চিঠ শেয়ার করে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কেন এই আন্দোলন নিয়ে এত কড়াকড়ি? যদি এমনটা না করা হত তবে এতজন CJP আন্দোলনকারী আটক হতেন না। এক্স হ্যান্ডলে লেখা মেসেজে সোনম বলেন, 'তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি মুখিয়ে আছি। হাসপাতালে চিঠি দিয়েছি। আমার শরীর ঠিক আছে।'

TAGS:
Sonam Wangchuk's Health Update

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