/Sourav-Subhasmita: চুপিচুপি আংটি বদল, শুভস্মিতার সঙ্গে কবে বিয়ের পিঁড়িতে সৌরভ?

Sourav Chakraborty and Subhasmita Mukherjee Marriage: জল্পনাই সত্যি হল! পর্দার 'দীপ' আর 'ঝাঁপি' এবার সাতপাক ঘুরতে তৈরি। দুই পরিবারের উপস্থিতিতে আশীর্বাদ সেরে ফেললেন সৌরভ চক্রবর্তী ও শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায়। ২০২৬-এই কি তবে বিয়ের সানাই?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত কয়েকদিন ধরেই স্টুডিও পাড়ার অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছিল এক নতুন জুটির নাম— সৌরভ চক্রবর্তী এবং শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায়। এবার সেই জল্পনাতেই সিলমোহর পড়ল।
শোনা যাচ্ছে, লোকচক্ষুর আড়ালে দুই পরিবারের উপস্থিতিতে আশীর্বাদ ও পাকা দেখার পর্ব সেরে ফেলেছেন এই তারকা জুটি।
সৌরভ এবং শুভস্মিতার প্রেমের শুরুটা হয়েছিল স্টার জলসার জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'লক্ষ্মী ঝাঁপি'-র সেট থেকে। পর্দার 'দীপ' ও 'ঝাঁপি'র রসায়ন দর্শকদের আগেই নজর কেড়েছিল।
অনস্ক্রিন জুটির এই প্রেম যে অফস্ক্রিনেও এত দ্রুত দানা বাঁধবে, তা হয়তো অনেকেই ভাবেননি। যদিও এতদিন তাঁরা নিজেদের কেবল 'ভালো বন্ধু' হিসেবেই পরিচয় দিয়ে এসেছেন, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের পোস্ট করা রোমান্টিক ছবিগুলো অন্য গল্পের ইঙ্গিত দিচ্ছিল।
সূত্রের খবর, সম্প্রতি দুই পরিবারের সম্মতিতে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশীর্বাদ সম্পন্ন হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে সৌরভের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি, তবে শুভস্মিতা মুখ খুলেছেন।
তিনি রহস্য বজায় রেখে জানিয়েছেন, "কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু কী হয়েছে এখনই বলতে পারব না। বিয়ে হয়নি এখনও এটুকু বলব"। তবে ইন্ডাস্ট্রির ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, বিয়ের খবরটি আপাতত আড়ালে রাখতে চাইছেন এই যুগল।
আশীর্বাদ মিটতেই এখন প্রশ্ন উঠছে— তবে কি বিয়ের সানাই বাজল বলে? সূত্রের খবর, ২০২৬ সালের মধ্যেই সাতপাক ঘুরতে চলেছেন সৌরভ ও শুভস্মিতা।
ধারাবাহিকের ব্যস্ত শুটিং শিডিউলের ফাঁকেই নাকি বিয়ের কেনাকাটা এবং তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন দুজনে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সাম্প্রতিক পোস্টের নিচে টলিউডের কলাকুশলী থেকে শুরু করে সাধারণ অনুরাগী— সকলেই শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন।