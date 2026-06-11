/Bengal Weather Update: ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে ধেয়ে আসছে ঝড়, সঙ্গে তীব্র বজ্রপাত: কলকাতা-সহ ৩ জেলায় জারি ‘রেড অ্যালার্ট’

weather update: দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া নিয়ে বড় সতর্কতা! দুপুরের পরেই ধেয়ে আসছে তীব্র ঝড় ও বজ্রপাত। বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় জারি করা হয়েছে 'রেড অ্যালার্ট'। ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝড়ের সাথে তীব্র বজ্রপাতের আশঙ্কা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া নিয়ে বড় সতর্কতা! বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় জারি করা হয়েছে 'রেড অ্যালার্ট'। অন্যদিকে কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনাতেও 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। বিকেল গড়াতেই ভিজতে পারে তিলোত্তমা।
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া নিল নাটকীয় মোড়। তীব্র গরম আর আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তির মাঝেই এবার ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী ঝড় ও ভারী বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের কেন্দ্র থেকে জারি করা সর্বশেষ বুলেটিনে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। কোথাও ধেয়ে আসছে তীব্র গতিসম্পন্ন ঝড়, আবার কোথাও মাঝারি দুর্যোগে ভিজবে চারপাশ।
বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে জারি রেড অ্যালার্ট। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা ৩৫ মিনিটের বুলেটিনে হাওয়া অফিস স্পষ্ট জানিয়েছে, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর—এই তিন জেলায় আগামী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে আছড়ে পড়তে চলেছে চরম দুর্যোগ। দুপুর ১টা ৩৫ মিনিট থেকে পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা এই জেলাগুলির কিছু অংশে অত্যন্ত তীব্র বজ্রপাতএবং মুষলধারে বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
ঝড়ের দাপট কতটা মারাত্মক হতে পারে, তার আভাস দিয়ে জানানো হয়েছে, এই জেলাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আবহাওয়া দফতর এই পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে সরাসরি 'রেড অ্যালার্ট' জারি করেছে এবং সাধারণ মানুষকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার বা 'টেক অ্যাকশন'-এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অন্য দিকে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান অংশ অর্থাৎ তিলোত্তমা কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতেও আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকেই এই দুই জেলায় আগামী ৩ ঘণ্টার জন্য 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কিছু এলাকায় মাঝারি ধরনের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইবে।
দুপুরের চড়া রোদ আর ভ্যাপসা গরমের পর এই ঝড়-বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রার পারদ একধাক্কায় অনেকটাই নামবে, যা শহরবাসীকে তীব্র অস্বস্তি থেকে সাময়িক স্বস্তি দেবে। তবে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকায় কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দাদেরও অপ্রয়োজনে রাস্তায় বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে।
আবহাওয়াবিদদের মতে, ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে তৈরি হওয়া বায়ুমণ্ডলীয় ঘূর্ণাবর্ত এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আসা প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্পের মেলবন্ধনেই দক্ষিণবঙ্গের আকাশে এই বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়েছে। জুন মাসের এই সময়ে বাতাসে তাপমাত্রা বেশি থাকায় মেঘের গভীরতা বৃদ্ধি পায়, যা তীব্র কালবৈশাখীর রূপ নেয়।
আগামী কয়েক ঘণ্টা সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনা বজায় থাকবে। বিশেষ করে গ্রামীণ জেলাগুলিতে যেখানে গাছপালা ও খোলা মাঠ বেশি, সেখানে বজ্রপাতের প্রাবল্য বেশি হতে পারে। প্রশাসন ইতিমধ্যেই সবকটি জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি দ্রুত মোকাবিলা করা যায়।