উত্তরবঙ্গে স্বস্তি, দক্ষিণবঙ্গে 'লাল সতর্কতা': সাগরে তৈরি হচ্ছে অতি শক্তিশালী নিম্নচাপ, ভাসবে কলকাতাও

আগামী শুক্রবার বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে চলেছে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী নিম্নচাপ, যার জেরে শনি ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। রবিবারে একাধিক জেলায় জারি হয়েছে 'লাল সতর্কতা'। কলকাতাতেও শনিবার থেকে বাড়বে বৃষ্টি।
অয়ন ঘোষাল: আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস, আগামী ৩ জুলাই শুক্রবার বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপটি তৈরি হবে, সেটি সমুদ্রপৃষ্ঠেই ক্রমশ শক্তি বাড়াবে। এরপর আগামী ৫ জুলাই, রবিবার নাগাদ এটি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উপকূল লাগোয়া স্থলভাগের অত্যন্ত কাছাকাছি চলে আসবে। এর প্রভাবে শনিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা একধাক্কায় অনেকটা বৃদ্ধি পাবে।
উত্তরবঙ্গে আপাতত আর কোনো সতর্কতা নেই। কাল থেকে মৌসুমী বায়ুর হালকা মাঝারি বৃষ্টি পরবর্তী ৫ দিন।
দক্ষিণবঙ্গে আজ সন্ধে বা রাতের দিকে সব জেলাতেই হালকা মাঝারি বৃষ্টি। কাল পরশু বৃষ্টির পরিমাণ আজকের তুলনায় কমবে।
দক্ষিণবঙ্গে চলতি উইকেন্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। শনিবার বৃদ্ধি পাবে বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের হাত ধরে ৪ থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত বিশেষত উপকূলের জেলায় ভারী বা অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা সহ নিচের দিকের সমস্ত জেলায় বাড়বে বৃষ্টি।
আগামী শুক্রবার ৩ জুলাই বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে অত্যন্ত শক্তিশালী নিম্নচাপ। নিম্নচাপ সমুদ্র পৃষ্ঠে শক্তি বাড়াবে এবং ৫ তারিখ নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ উপকূলের লাগোয়া স্থলভাগের কাছাকাছি আসবে বলে এখনও পর্যন্ত পূর্বাভাস।
উইকেন্ডে শনিবারে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর সহ উপকূলের জেলাতে। কলকাতা সহ বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি।
রবিবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। রবিবার অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টি পাবে কলকাতা উত্তর ২৪ পরগনা হাওড়া হুগলি এবং ঝাড়গ্রাম জেলা। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।
কলকাতায় শুক্রবার রাত বা শনিবার সকাল থেকে বৃষ্টি বাড়বে। রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা শহরে। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি হতে পারে।