/পেশাদার শিল্পী নন, সরকারি অফিসারের জাদুতে দিল্লির পুজো মণ্ডপে জীবন্ত ‘এক টুকরো বাংলা’

দিল্লিবাসীরা যারা মনেপ্রাণে কলকাতাকে মিস করেন, তাঁরা এই মণ্ডপে এলে আর কলকাতাকে একটুও মিস করবেন না— এমনটাই বলছেন দর্শনার্থীরা। ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচি নাচ, অঞ্জলি আর চারপাশের চেনা বাঙালি পরিবেশের সঙ্গে এই থিম যেন প্রবাসের বুকে এক টুকরো ঘরের আনন্দ এনে দিয়েছে।
রাজধানী দিল্লির বুকে যেন আস্ত এক টুকরো কলকাতা। পুজোর দিনগুলোতে ঘরছাড়়া বাঙালির মন যখন নস্টালজিয়ায় আকুল হয়, তখন সেই নস্টালজিয়াকেই মণ্ডপসজ্জার রূপ দিয়ে এক অপূর্ব নজির গড়ল দিল্লির অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ‘দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ি’।
রাজীব চক্রবর্তী: রাজধানী দিল্লির অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ি।" এবার তাদের ৫৯তম পুজো।
আরকে পূরমের সেক্টর-৭ এর এই কালীবাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়-সহ কতশত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম।
এবার দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ির থিম - "এক টুকরো বাংলা"
মন্ডপ জুড়ে রয়েছে প্লাই উডের ওপর পুট্টি বা প্লাস্টার অফ প্যারিসের কাজ দিয়ে তৈরি হাতে টানা রিকশা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, কলকাতা কফি হাউস, দার্জিলিংয়ের চা-বাগান, শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়, গুপী গায়েন বাঘা বায়েন, ফুটবল।
এই সমস্ত শিল্পকলা যিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি কোনো পেশাদার শিল্পী নন। একজন সরকারি আধিকারিক জয়দীপ দত্ত চৌধুরী।
সবমিলিয়ে দিল্লিবাসীরা যারা কলকাতাকে মিস করছেন, তাঁরা এই মন্ডপে এলে তাঁরা আর কলকাতাকে মিস করবেন না।