Soverign Gold Bond: RBI-এর বাম্পার অফার! গোল্ড বন্ডে একবার বিনিয়োগে ৩ গুণ রিটার্ন...অবিশ্বাস্য...

RBI Gold Bond Offer: সভরেন গোল্ড বন্ড (SGB) ২০১৭-১৮ সিরিজ-VIII-এর বিনিয়োগকারীদের জন্য দারুণ সুখবর নিয়ে এসেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)। ৮ বছরের অপেক্ষার পর, এই বন্ডের মেয়াদ পূর্ণ হতে চলেছে এবং বিনিয়োগকারীরা ৩১৭ শতাংশেরও বেশি রিটার্ন পেতে চলেছেন। RBI এই বন্ডের ফাইনাল রিডেম্পশন প্রাইস বা মেয়াদ শেষের মূল্য ঘোষণা করেছে, যা বিনিয়োগকারীদের মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়েছে।  

| Nov 25, 2025, 01:46 PM IST
এক নজরে রিডেম্পশন প্রাইস ও লাভ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ঘোষণা করেছে যে, আগামী ২০ নভেম্বর, ২০২৫-এ মেয়াদ পূর্ণ হতে চলা এই বন্ডের রিডেম্পশন মূল্য ধার্য করা হয়েছে ১২,৩০০ টাকা প্রতি ইউনিট।   

রিটার্নের পরিমাণ কেন এত বেশি?

হিসাব অনুযায়ী, এই বন্ডে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হার বা CAGR দাঁড়িয়েছে ১৯.৭ শতাংশে। এর সাথে যুক্ত হবে বার্ষিক ২.৫ শতাংশ সুদ, যা ২০২৩ সাল পর্যন্ত এই বন্ডে দেওয়া হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রাপ্তি বিশাল।  

SGB-এর এই অভাবনীয় সাফল্যের মূল কারণ হলো সোনার বাজারের ঊর্ধ্বগতি। 

২০১৭ সাল থেকে সোনার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং SGB যেহেতু ঘরোয়া সোনার বাজার দরকে ট্র্যাক করে, তাই বিনিয়োগকারীরা সোনার দাম বৃদ্ধির পুরো সুবিধা পেয়েছেন।   

সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত খুচরো বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে এটি অন্যতম সেরা স্কিম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

মেয়াদ শেষে কী করণীয়?

বিনিয়োগকারীদের এই টাকা পাওয়ার জন্য আলাদা করে কোনো আবেদন করতে হবে না। 

মেয়াদ পূর্তির পর আসল ও লাভের টাকা সরাসরি বিনিয়োগকারীর লিঙ্ক করা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে, মেয়াদ শেষে প্রাপ্ত এই ক্যাপিটাল গেইন বা মূলধনী লাভ সম্পূর্ণ করমুক্ত (Tax-Exempt)।  

যদি কেউ মেয়াদের আগেই বন্ড বিক্রি করে থাকেন, তবে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী লাভের ওপর ইনডেক্সেশন সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড বন্ড

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে ভৌত সোনার চাহিদা কমানোর লক্ষ্যে এই স্কিম চালু করা হয়েছিল। তবে বিশ্ববাজারে সোনার অত্যধিক দামের কারণে গত বছর থেকে নতুন কোনো SGB ইস্যু করা হয়নি।

