Soverign Gold Bond: RBI-এর বাম্পার অফার! গোল্ড বন্ডে একবার বিনিয়োগে ৩ গুণ রিটার্ন...অবিশ্বাস্য...

Soverign Gold Bond: RBI-এর বাম্পার অফার! গোল্ড বন্ডে একবার বিনিয়োগে ৩ গুণ রিটার্ন...অবিশ্বাস্য...
RBI Gold Bond Offer: সভরেন গোল্ড বন্ড (SGB) ২০১৭-১৮ সিরিজ-VIII-এর বিনিয়োগকারীদের জন্য দারুণ সুখবর নিয়ে এসেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)। ৮ বছরের অপেক্ষার পর, এই বন্ডের মেয়াদ পূর্ণ হতে চলেছে এবং বিনিয়োগকারীরা ৩১৭ শতাংশেরও বেশি রিটার্ন পেতে চলেছেন। RBI এই বন্ডের ফাইনাল রিডেম্পশন প্রাইস বা মেয়াদ শেষের মূল্য ঘোষণা করেছে, যা বিনিয়োগকারীদের মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়েছে।
এক নজরে রিডেম্পশন প্রাইস ও লাভ
রিটার্নের পরিমাণ কেন এত বেশি?
মেয়াদ শেষে কী করণীয়?
গোল্ড বন্ড
