Bharti Siingh Pregnancy: দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার আগে ঘোর দুশ্চিন্তা! সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে ভারতী জানালেন...

Bharti Siingh Pregnancy: দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার আগে ঘোর দুশ্চিন্তা! সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে ভারতী জানালেন...
Bharti Siingh second child: জনপ্রিয় কমেডিয়ান ভারতী সিং দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন, কিন্তু হঠাৎ রক্তে চিনির মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন। স্বামী হর্ষ দুবাইয়ে থাকায় একা বেশি দুশ্চিন্তায় থাকলেও তিনি নিয়ম মেনে চিকিৎসা ও ডায়েট অনুসরণ করে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করছেন।
দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন ভারতী
হঠাৎই বেড়ে গেল রক্তে চিনির মাত্রা
মিলেট খেয়েও কেন সুগার বাড়ল?
দূরে হর্ষ, তাই আরও অস্থিরতা
ছোট ছেলে গোলাই এবার মায়ের সাপোর্ট
(HbA1c) 4.7 থেকে 6.7 - ডাক্তারও চিন্তিত
দুশ্চিন্তায় বেশি খেয়ে ফেললেন ভারতী
প্রথম গর্ভধারণের আগে ছিল বর্ডারলাইন ডায়াবেটিস
সুখের খবর-পরিবারে আসছে নতুন অতিথি
