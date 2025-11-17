English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bharti Siingh Pregnancy: দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার আগে ঘোর দুশ্চিন্তা! সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে ভারতী জানালেন...

Bharti Siingh second child: জনপ্রিয় কমেডিয়ান ভারতী সিং দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন, কিন্তু হঠাৎ রক্তে চিনির মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন। স্বামী হর্ষ দুবাইয়ে থাকায় একা বেশি দুশ্চিন্তায় থাকলেও তিনি নিয়ম মেনে চিকিৎসা ও ডায়েট অনুসরণ করে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করছেন।

| Nov 17, 2025, 01:04 PM IST
1/9

দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন ভারতী

জনপ্রিয় কমেডিয়ান ভারতী সিং দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন। নিজের স্বাস্থ্য ও গর্ভাবস্থার প্রতিটি আপডেট তিনি নিজের ইউটিউবের ভ্লগে তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে নিয়মিত শেয়ার করেন। 

2/9

হঠাৎই বেড়ে গেল রক্তে চিনির মাত্রা

সাম্প্রতিক ভ্লগে ভারতী জানান, তাঁর ফাস্টিং সুগার হঠাৎই অনেক বেড়ে গেছে। এতটা বাড়ায় তিনি বেশ চিন্তিত ও ভীত হয়ে পড়েন।

3/9

মিলেট খেয়েও কেন সুগার বাড়ল?

ভারতীর বক্তব্য, তিনি নিয়মিত মিলেট খান, রুটি-ভাত-কার্ব সব বাদ দিয়েছেন। তবুও সুগার বেড়েছে, যা তাঁকে আরও বিভ্রান্ত করে তুলেছে।

4/9

দূরে হর্ষ, তাই আরও অস্থিরতা

স্বামী হর্ষ লিম্বাচিয়া কাজের জন্য দুবাইয়ে। হর্ষ পাশে না থাকায় ভারতী ভীষণ অসহায় বোধ করছেন। তাঁর কথায়, 'হর্ষ থাকলে আমি বেশি সাহস পাই।'

5/9

ছোট ছেলে গোলাই এবার মায়ের সাপোর্ট

ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় এবার সঙ্গে যাবে ৩ বছরের ছেলে লক্ষ্য, যে গোলা নামে বিখ্যাত নেটপাড়ায়। ভারতীর বিশ্বাস, 'একটা পুরুষ মানুষ পাশে থাকলে মন শক্ত হয় - সে যদি আমার ছোট ছেলেও হয়।'

6/9

(HbA1c) 4.7 থেকে 6.7 - ডাক্তারও চিন্তিত

আগে তাঁর HbA1c - এর মাত্রা ছিল ৪.৫। এখন বেড়ে হয়েছে ৬.৭, যা ডায়াবেটিস রেঞ্জে পড়ে। ডাক্তার তাঁকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন এবং নিয়ন্ত্রনে আনার চেস্টা করতে বলেছেন।

7/9

দুশ্চিন্তায় বেশি খেয়ে ফেললেন ভারতী

হর্ষ দুবাই থেকে ফিরে এসে প্রথমেই তাঁকে শান্ত করেন। পরে ভ্লগে তিনি জানান, দুশ্চিন্তায় ভারতী আগের থেকে বেশি খেয়ে ফেলেছিলেন। শুধু তাই নয়, মিলেট ছেড়ে তিনটে রুটি পর্যন্ত খেয়ে ফেলেন।

8/9

প্রথম গর্ভধারণের আগে ছিল বর্ডারলাইন ডায়াবেটিস

প্রথমবার মা হওয়ার আগে ভারতীর ছিল বর্ডারলাইন ডায়াবেটিস। তখন কঠোর ডায়েট ও লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে তিনি ওজন কমিয়ে স্বাস্থ্য ঠিক রাখেন।

9/9

সুখের খবর-পরিবারে আসছে নতুন অতিথি

সুইজারল্যান্ড ভ্যাকেশনে থাকাকালীন ভারতী-হর্ষ দ্বিতীয় সন্তানের খবর ঘোষণা করেন। তাঁদের প্রথম সন্তান গোলা ২০২২ সালের এপ্রিলে জন্ম নেয়। তবে এখন গোলা এবং পুরো লিম্বাচিয়া পরিবার তাঁদের বাড়ির ছোট্ট মাতা রানীর আসার অপেক্ষায়, অধীর আগ্রহে দিন গুণছেন। 

