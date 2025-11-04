English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও 'যত পথ, তত মত'! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে...

SIR in Bengal: বাংলার SIR শুরু হতেই পথে মমতা-অভিষেক।  রেড রোডে আম্বেদকরের মূর্তি থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত তৃণমূলের মেগামিছিল।

| Nov 04, 2025, 09:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নজরে ছাব্বিশে। এবার বাংলাতেও শুরু গেল SIR। প্রথমদিনেই পথে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে অভিষেক। রাজপথে জনজোয়ার। তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতারাই তো বটেই,  মিছিল হাঁটতে দেখা গেল সদ্য দলে যোগ দেওয়া শোভন চট্টোপাধ্য়ায় ও রত্না চট্টোপাধ্যায়কেও। ছিলেন ছোটপর্দার একাধিক অভিনেতা. ধর্মগুরুদেরও।

বিহারের পর এবার বাংলা।  আজ, মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে চালু হয়ে গেল SIR।

বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় অভিষেককে সঙ্গে পথে নেমে পড়লেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ, মঙ্গলবার রেড রোডে আম্বেদকর মূর্তি পাদদেশ থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল করল তৃণমূল। সেই মিছিল সংবিধান নিয়ে হাঁটলেন মমতা।

তৃণমূলনেত্রীর পিছনে তখন জনতার ঢল। কে ছিলেন না মিছিলে! সদ্য তৃণমূলের ফিরেছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি দেখা গেল রত্না চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে ছোটপর্দার একঝাঁক অভিনেত্রীকে। এমনকী, ধর্মগুরুরাও।

জোড়াসাঁড়ো মিছিল শেষে জনসভায় মমতা বলেন,  'ভোটার লিস্টে  নাম না পেলে আমাদের ক্যাম্পে যান। প্ররোচনায় পা দেবেন না। আমরা থালা বাটি বেচে সাহায্য করব। কাগজ না থাকলে ওয়ার্ড অফিসে যান। কিছু না থাকলে ক্যাম্প অফিসে থাকুন। আমি চাই সবার নাম ভোটার লিস্টে থাকুক। জনগণের শক্তি বড় শক্তি'।  

মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'SIR কে ঐতাহাসিক বলে দিয়েছে। আধার কার্ড করতে ১০০০ টাকা নিয়েছে।  চুরি করেছে।  চোরকে জবাব দিতে বল'। তাঁর সাফ কথা, 'দিল্লির সরকারকে হঠাও। কোনও আধার লাগবে না। ক'টা কার্ড লাগবে! এখন আবার এসেছে কাস্ট সার্টিফিকেট! এই কার্ড মিথ্যে হলে আপনাদের কুর্সিও মিথ্য়া'।  

