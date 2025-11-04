SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও 'যত পথ, তত মত'! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে...

SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও 'যত পথ, তত মত'! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে...
SIR in Bengal: বাংলার SIR শুরু হতেই পথে মমতা-অভিষেক। রেড রোডে আম্বেদকরের মূর্তি থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত তৃণমূলের মেগামিছিল।
1/7
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নজরে ছাব্বিশে। এবার বাংলাতেও শুরু গেল SIR। প্রথমদিনেই পথে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে অভিষেক। রাজপথে জনজোয়ার। তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতারাই তো বটেই, মিছিল হাঁটতে দেখা গেল সদ্য দলে যোগ দেওয়া শোভন চট্টোপাধ্য়ায় ও রত্না চট্টোপাধ্যায়কেও। ছিলেন ছোটপর্দার একাধিক অভিনেতা. ধর্মগুরুদেরও।
photos
TRENDING NOW
4/7
5/7
6/7
7/7
photos