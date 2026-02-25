English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Mr. India Mayank Pawar Death: মর্মান্তিক! মাত্র ৩৭ বছরেই প্রয়াত ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’-খ্যাত মায়াঙ্ক, মৃত্যুর কারণ ঘিরে রহস্য...

Mr. India Mayank Pawar Death: মর্মান্তিক! মাত্র ৩৭ বছরেই প্রয়াত ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’-খ্যাত মায়াঙ্ক, মৃত্যুর কারণ ঘিরে রহস্য...

Splitsvilla 7 Fame and 7-Time Mr. India Mayank Pawar Passes Away: ভারতের ফিটনেস জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র নিভে গেল। জনপ্রিয় বডিবিল্ডার এবং রিয়েলিটি শো ‘স্প্লিটসভিলা’ খ্যাত মায়াঙ্ক পাওয়ারের অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বিনোদন মহল। ৭ বারের ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’ মায়াঙ্ক পাওয়ারের জীবনাবসান ঘিরে বাড়ছে রহস্য। 

| Feb 25, 2026, 03:04 PM IST
1/10

‘স্প্লিটসভিলা ৭’ খ্যাত মায়াঙ্ক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের জনপ্রিয় বডিবিল্ডার এবং রিয়েলিটি শো ‘স্প্লিটসভিলা ৭’ খ্যাত মায়াঙ্ক পাওয়ার আর নেই। 

2/10

‘স্প্লিটসভিলা ৭’ খ্যাত মায়াঙ্ক

সোমবার মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মায়াঙ্কের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করার পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শোকের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

3/10

‘স্প্লিটসভিলা ৭’ খ্যাত মায়াঙ্ক

৭ বারের ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’ খেতাবজয়ী এই অ্যাথলেটের অকালপ্রয়াণ যেন কেউ মেনে নিতে পারছেন না। 

4/10

‘স্প্লিটসভিলা ৭’ খ্যাত মায়াঙ্ক

চলতি বছরের ১ জানুয়ারি নিজের ৩৭তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছিলেন মায়াঙ্ক। তবে বছরের শুরুতেই এমন আকস্মিক বিদায়ে দানা বেঁধেছে রহস্য। 

5/10

‘স্প্লিটসভিলা ৭’ খ্যাত মায়াঙ্ক

এখন পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা না গেলেও পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে। 

6/10

‘স্প্লিটসভিলা ৭’ খ্যাত মায়াঙ্ক

পরিবারের পক্ষ থেকে এক আবেগঘন বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, “মায়াঙ্ক আমাদের কাছে শুধু একজন ভাই বা চ্যাম্পিয়ন ছিলেন না, তিনি ছিলেন অনেকের মেন্টর এবং অগণিত মানুষের অনুপ্রেরণা।” 

7/10

‘স্প্লিটসভিলা ৭’ খ্যাত মায়াঙ্ক

তাঁর স্মরণে আগামীকাল দিল্লির রানা প্রতাপ বাগের বাল্মীকি মন্দিরে বিকেল ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

8/10

‘স্প্লিটসভিলা ৭’ খ্যাত মায়াঙ্ক

মায়াঙ্ক পাওয়ার দর্শকদের কাছে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছিলেন জনপ্রিয় ডেটিং রিয়েলিটি শো ‘স্প্লিটসভিলা’ সিজন ৭-এর মাধ্যমে। তাঁর সুঠাম দেহ এবং ঠান্ডা মাথার কৌশলী খেলা সেই সময় দর্শকদের মন জয় করেছিল। 

9/10

‘স্প্লিটসভিলা ৭’ খ্যাত মায়াঙ্ক

বিশেষ করে তাঁর এলিমিনেশন পর্বটি আজও সেই সিজনের অন্যতম আবেগঘন মুহূর্ত হিসেবে ভক্তদের স্মৃতিতে ভাস্বর।

10/10

‘স্প্লিটসভিলা ৭’ খ্যাত মায়াঙ্ক

একজন চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলেট হিসেবে মায়াঙ্ক তরুণ প্রজন্মের কাছে ফিটনেসের আইকন হয়ে থাকবেন। তাঁর প্রয়াণে ভারতের টেলিভিশন ও ফিটনেস মহলে এক যুগের অবসান ঘটল।

