Bengal Weather Update: ৩৩ ডিগ্রির দিকে ছুটছে কলকাতার পারদ! তাপমাত্রা চড়ছে হুহু করে...
West Bengal Weather Update: ফাল্গুনের শুরুতেই বিদায় নিচ্ছে শীত, বাড়ছে গরম। আগামী কয়েক দিনে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৩-৩৪ ডিগ্রিতে পৌঁছাতে পারে। উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়ার বদলে এখন উষ্ণ দখিনা বাতাসের দাপট বাড়বে। এ সপ্তাহে বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই, কেবল ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা দেখা দিতে পারে।
1/9
বিদায় নিল শীত
2/9
গরমের অনুভূতি
photos
TRENDING NOW
3/9
গায়েব শীতের আমেজ
4/9
ঘন কুয়াশা
5/9
পশ্চিমী ঝঞ্ঝা
6/9
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে রাতেও শীতের আমেজ গায়েব হয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার থেকে দিনের পারদ দু-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বলে অনুমান দক্ষিণবঙ্গে পশ্চিমের জেলায় রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি এবং কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে এই সপ্তাহেই। সকালের দিকে হালকা শিশির কিংবা কুয়াশা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া। এই সপ্তাহে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা।
7/9
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা। আগামী তিন চার দিন হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহার জেলাতে কুয়াশার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকবে আগামী দু-তিন দিন। মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গেও সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় রাতের পারদ ৯ ডিগ্রি এবং ডুয়ার্সের জেলায় ১৫ ডিগ্রিতে উঠতে পারে রাতের পারদ। মালদা সহ নিচের দিকের জেলাতে এই সপ্তাহে ১৭ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে রাতের তাপমাত্রা।
8/9
কলকাতার তাপমান
9/9
ভিন রাজ্যে
photos