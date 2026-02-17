English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bengal Weather Update: ৩৩ ডিগ্রির দিকে ছুটছে কলকাতার পারদ! তাপমাত্রা চড়ছে হুহু করে...

Bengal Weather Update: ৩৩ ডিগ্রির দিকে ছুটছে কলকাতার পারদ! তাপমাত্রা চড়ছে হুহু করে...

West Bengal Weather Update: ফাল্গুনের শুরুতেই বিদায় নিচ্ছে শীত, বাড়ছে গরম। আগামী কয়েক দিনে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৩-৩৪ ডিগ্রিতে পৌঁছাতে পারে। উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়ার বদলে এখন উষ্ণ দখিনা বাতাসের দাপট বাড়বে। এ সপ্তাহে বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই, কেবল ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা দেখা দিতে পারে।  

| Feb 17, 2026, 09:40 AM IST
1/9

বিদায় নিল শীত

অয়ন ঘোষাল: ফাল্গুন মাসের শুরুতেই বিদায় নিল শীত। কলকাতায় দিনের পারদ প্রায় ৩০ ছুঁই ছুঁই। কাল রাতের পারদ উঠে এল ১৭ ডিগ্রির কাছাকাছি। বুধ বৃহস্পতিবারের মধ্যে আরও বৃদ্ধি পাবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা।   

2/9

গরমের অনুভূতি

মেরেকেটে ২৩ বা ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বসন্তের আবহাওয়া পাওয়া যাবে। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকেই রীতিমতো গরমের অনুভূতি রাজ্যে। এই মাসের শেষে কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছাতে পারে ৩৩ বা ৩৪ এর কোঠায়। 

3/9

গায়েব শীতের আমেজ

দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি আগেই গায়েব হয়েছে। চলতি সপ্তাহে রাতেও শীতের আমেজ ক্রমশ গায়েব হবে। রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বুধবারের মধ্যে আরো দু' ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়ার প্রভাব ক্রমশ কমবে। বেলা বাড়লে উষ্ণ দখিনা বাতাসের দাপট বাড়বে বুধ বৃহস্পতিবার থেকেই। 

4/9

ঘন কুয়াশা

রাজ্যে আর কোথাও ঘন কুয়াশার সতর্কতা নেই। উত্তরের জেলাগুলিতে সকালে খুব হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। দৃশ্যমানতা সকালের দিকে হাজার মিটারের মধ্যে থাকতে পারে কিছু জায়গায়। দক্ষিণবঙ্গে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। 

5/9

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা

উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য এলাকায় ৩ দিন আগে তৈরি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ক্রমশ পূর্ব ও উত্তর পূর্ব দিকে সরে যাচ্ছে। নতুন করে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকেছে গতকাল ১৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার। দ্বিতীয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে আজ ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার।   

6/9

দক্ষিণবঙ্গে

দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে রাতেও শীতের আমেজ গায়েব হয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার থেকে দিনের পারদ দু-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বলে অনুমান দক্ষিণবঙ্গে পশ্চিমের জেলায় রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি এবং কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে এই সপ্তাহেই। সকালের দিকে হালকা শিশির কিংবা কুয়াশা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া। এই সপ্তাহে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা। 

7/9

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা। আগামী তিন চার দিন হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহার জেলাতে কুয়াশার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকবে আগামী দু-তিন দিন। মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গেও সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় রাতের পারদ ৯ ডিগ্রি এবং ডুয়ার্সের জেলায় ১৫ ডিগ্রিতে উঠতে পারে রাতের পারদ। মালদা সহ নিচের দিকের জেলাতে এই সপ্তাহে ১৭ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে রাতের তাপমাত্রা।   

8/9

কলকাতার তাপমান

প্রায় ৩০ ছুঁয়ে ফেলল কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। গতকাল রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৩ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৬ থেকে ৮৭ শতাংশ। 

9/9

ভিন রাজ্যে

হিমাচল প্রদেশে ঘন কুয়াশার সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড় বৃষ্টি অরুণাচল প্রদেশে। কর্ণাটক, কোঙ্কন এবং গোয়াতে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া।

