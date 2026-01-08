English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Sreeleela Motherhood: ২১ বছরেই মা হয়েছেন শ্রীলীলা! ৩ বছর ধরে কেন মাতৃত্বের কথা লুকিয়েছেন অভিনেত্রী?

Sreeleela Motherhood: ২১ বছরেই মা হয়েছেন শ্রীলীলা! ৩ বছর ধরে কেন মাতৃত্বের কথা লুকিয়েছেন অভিনেত্রী?

রুপোলি পর্দার গ্ল্যামার ছাপিয়ে অনন্য মাতৃত্ব। বিয়ের আগেই তিন কন্যাসন্তানের মা অভিনেত্রী শ্রীলীলা। তবে সম্প্রতি নয়, ৩ বছর আগেই মা হয়েছেন তিনি। কেন মাতৃত্বের কথা লুকিয়েছেন অভিনেত্রী? 

| Jan 08, 2026, 08:34 PM IST

South Actress's Three Daughters: রুপোলি পর্দার গ্ল্যামার ছাপিয়ে অনন্য মাতৃত্ব। বিয়ের আগেই তিন কন্যাসন্তানের মা অভিনেত্রী শ্রীলীলা। তবে সম্প্রতি নয়, ৩ বছর আগেই মা হয়েছেন তিনি। কেন মাতৃত্বের কথা লুকিয়েছেন অভিনেত্রী? 

1/8

শ্রীলীলার মাতৃত্ব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অল্লু অর্জুনের সঙ্গে ‘পুষ্পা ২’ সিনেমার ‘কিসিক’ গানে তাঁর নাচের হিল্লোলে কুপোকাত গোটা ভারত। মাত্র ২৪ বছর বয়সেই দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করেছেন শ্রীলীলা।   

2/8

শ্রীলীলার মাতৃত্ব

পর্দার এই গ্ল্যামারাস নায়িকার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক মমতাময়ী মা, যিনি গত কয়েক বছর ধরে নীরবে পালন করে চলেছেন তিন কন্যাসন্তানের দায়িত্ব।  

3/8

শ্রীলীলার মাতৃত্ব

শ্রীলীলা জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে তাঁর প্রথম সিনেমা ‘কিস’-এর শ্যুটিং চলাকালীন তিনি একটি অনাথ আশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ‘গুরু’ এবং ‘শোভিতা’ নামে দুই বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন শিশুর দেখা পান।   

4/8

শ্রীলীলার মাতৃত্ব

তাদের দেখামাত্রই অভিনেত্রী এক গভীর টান অনুভব করেন এবং মাত্র ২১ বছর বয়সে তাদের দত্তক নিয়ে আইনিভাবে মায়ের স্থান অধিকার করেন। সম্প্রতি ২০২৫ সালে তিনি আরও এক কন্যাসন্তানকে দত্তক নিয়েছেন।  

5/8

শ্রীলীলার মাতৃত্ব

দীর্ঘদিন এই ব্যক্তিগত বিষয়টি জনসমক্ষে আনেননি শ্রীলীলা। তাঁর কথায়, "আমি ওদের সঙ্গে থাকি না, কিন্তু ওদের সবরকম যত্ন নেওয়া হয়।"   

6/8

শ্রীলীলার মাতৃত্ব

তিনি চাননি তাঁর এই মানবিক কাজ প্রচারের আলোয় আসুক। কিন্তু পরবর্তীতে আশ্রম কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি মুখ খোলেন। অভিনেত্রী মনে করেন, তাঁর এই উদ্যোগ দেখে সমাজের আরও বহু মানুষ অনাথ শিশুদের দায়িত্ব নিতে অনুপ্রাণিত হবেন।  

7/8

শ্রীলীলার মাতৃত্ব

আমেরিকার মিশিগানে জন্ম নেওয়া শ্রীলীলা পেশায় একজন হবু চিকিৎসকও বটে। বেঙ্গালুরুর স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ স্বর্ণলতার মেয়ে তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে মা-বাবার বিচ্ছেদের পর শ্রীলীলার বেড়ে ওঠা অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে।   

8/8

শ্রীলীলার মাতৃত্ব

একসময় তাঁর বাবার পরিচয় নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধলেও, তিনি নিজের কাজের মাধ্যমেই নিজের পরিচয় তৈরি করেছেন। ২০২১ সালে ‘পেলি সানড়া ডি’ সিনেমার মাধ্যমে নজর কাড়া শ্রীলীলা আজ শুধু তাঁর নাচের জন্যই নয়, বরং তাঁর বিশাল হৃদয়ের জন্যও ভক্তদের কাছে হয়ে উঠেছেন এক অনুপ্রেরণা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Messi in Kolkata: 'দেখি ওরা সর্বত্র...'! ভারত সফরের পর প্রথমবার মুখ খুললেন মেসি, কলকাতায় কোথায় হল সমস্যা?

পরবর্তী অ্যালবাম

Messi in Kolkata: &#039;দেখি ওরা সর্বত্র...&#039;! ভারত সফরের পর প্রথমবার মুখ খুললেন মেসি, কলকাতায় কোথায় হল সমস্যা?

Messi in Kolkata: 'দেখি ওরা সর্বত্র...'! ভারত সফরের পর প্রথমবার মুখ খুললেন মেসি, কলকাতায় কোথায় হল সমস্যা?

Messi in Kolkata: 'দেখি ওরা সর্বত্র...'! ভারত সফরের পর প্রথমবার মুখ খুললেন মেসি, কলকাতায় কোথায় হল সমস্যা? 10
Jadavpur University Snowfall: গভীর রাতে বরফ পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে! না বিশ্বাস করলে দেখে নিন...

Jadavpur University Snowfall: গভীর রাতে বরফ পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে! না বিশ্বাস করলে দেখে নিন...

Jadavpur University Snowfall: গভীর রাতে বরফ পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে! না বিশ্বাস করলে দেখে নিন... 8
BJP–Congress alliance: অবিশ্বাস্য &#039;বিজেপি-কংগ্রেস জোটে&#039; নাটকীয় মোড়! সব হিসেব উলটে দিয়ে এবার...

BJP–Congress alliance: অবিশ্বাস্য 'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়! সব হিসেব উলটে দিয়ে এবার...

BJP–Congress alliance: অবিশ্বাস্য 'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়! সব হিসেব উলটে দিয়ে এবার... 10
Abhishek Banerjee in Malda: &#039;বিধবা হওয়ার হাত থেকে বাঁচান&#039;, অভিষেকের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন গৃহবধূ..

Abhishek Banerjee in Malda: 'বিধবা হওয়ার হাত থেকে বাঁচান', অভিষেকের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন গৃহবধূ..

Abhishek Banerjee in Malda: 'বিধবা হওয়ার হাত থেকে বাঁচান', অভিষেকের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন গৃহবধূ.. 8