/বোমা ফাটানো সেই ভিডিয়ো! প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটিকে কেন বিঁধেছিলেন শ্রীলেখা? সত্যিটা কী?

Sreelekha Mitra: এবার তাঁর নিশানায় এবার খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী! বর্তমান সময়ের অন্যতম চর্চিত নাম শ্রীলেখা মিত্র। অভিনয়ের দক্ষতার পাশাপাশি নিজের মতামত স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করার কারণে তিনি খবরের শিরোনামে এসেছেন, সোজা কথা সোজাসাপ্টা বলার খেসারত কিনা তা দর্শক বলবে। কিন্তু কেন বারবার বিতর্কে জড়ান এই অভিনেত্রী?
টলিউডে বহু বছর ধরে কাজ করছেন শ্রীলেখা মিত্রকে অনেকেই আপসহীন ব্যক্তিত্ব হিসেবে চেনেন। কাজের জায়গা থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম— ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, রাজনীতি বা পোষ্য নিয়ে নিজের অবস্থান সবসময় স্পষ্ট রেখেছেন তিনি। এই অপ্রিয় সত্য বলার মানসিকতাই তাঁকে বহুবার মূলস্রোতের বিপরীতে ও বিতর্কিত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড় করিয়েছে।
প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটির বিরুদ্ধে শ্রীলেখা মিত্রের বিস্ফোরক অভিযোগ ও ইন্ডাস্ট্রির ভেতরের সমীকরণ বহু চর্চিত। বলিউডের নেপোটিজম চর্চার মাঝে টলিউডকে চর্চায় এনেছিলেন অভিনেত্রী। ২০২০ সালে সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর যখন সারা দেশে স্বজনপোষণ নিয়ে তোলপাড় চলছে, ঠিক তখনই শ্রীলেখা মিত্র নিজের ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, বলিউডের মতোই টলিউডেও চরম স্বজনপোষণ এবং 'পাওয়ার গেম' বিদ্যমান, যা যোগ্য তারকাদের পথ আটকে দেয়।
শ্রীলেখা অভিযোগ করেন, নব্বইয়ের দশক এবং ২০০০-এর দশকের শুরুতে টলিউড ইন্ডাস্ট্রি মূলত প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের দ্বারা পরিচালিত হতো। তাঁর দাবি অনুযায়ী, এই সফল জুটির পারস্পরিক পছন্দ, প্রেম এবং পর্দার রসায়নের কারণে বহু প্রজেক্ট থেকে অন্য দক্ষ অভিনেত্রীদের সরিয়ে দেওয়া হত, যার শিকার তিনিও হয়েছেন। অভিযোগ করেছিলেন, ‘ইন্ডাস্ট্রির ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল এক জায়গায়’, নায়ক-নায়িকার সম্পর্কের সমীকরণ কীভাবে কাজ ঠিক করত।
সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া হওয়ার গল্প বলে তিনি বলেন, "আমার ট্যালেন্ট ছিল, কিন্তু গডফাদার ছিল না"। ভিডিয়োতে শ্রীলেখা উল্লেখ করেন, বহু ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের কথা পাকা হওয়া সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে তাঁকে বাদ দিয়ে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে নেওয়া হত। কারণ হিসেবে তিনি জানান, সে সময়ে প্রসেনজিতের বিপরীতে কে অভিনয় করবেন, তা অনেক ক্ষেত্রে প্রসেনজিৎ নিজেই ঠিক করতেন। ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও 'গডফাদার' বা পাওয়ারফুল গডফাদার না থাকার ফলেই তাঁকে পার্শ্বচরিত্রেই বেশি কাজ করতে হয়েছে।
এই অভিযোগের জবাবে প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি একটি সাক্ষাৎকারে জানান, তিনি সবসময় ভালো কাজের পাশে থেকেছেন। শ্রীলেখাকে একজন অত্যন্ত ভালো ও প্রভাবশালী অভিনেত্রী হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটি দর্শক পছন্দ করেছিল বলেই পরিচালক-প্রযোজকেরা তাঁদের সাইন করাতেন। শ্রীলেখার এই বক্তব্যকে তিনি তাঁর মানসিক অভিমান হিসেবেই গণ্য করেন।
প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা বিতর্ক ছাড়াও শ্রীলেখা মিত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে নিজের মতামত জানিয়ে বামপন্থার প্রতি নিজের সমর্থন স্পষ্ট করেছেন। এছাড়াও, নিজের আবাসনে পোষ্য কুকুরদের অধিকার নিয়ে লড়াই, সহকর্মীদের ট্রোল করা বা বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে তাঁর চাঁচাছোলা মন্তব্য নিয়মিত চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে।
দর্শকের চোখে শ্রীলেখার ভাবমূর্তি কেমন? শ্রীলেখা মিত্রের এই সমস্ত বিতর্কিত অবস্থান দর্শকদের দু'ভাগে ভাগ করেছে। এক দলের মতে, তিনি ইন্ডাস্ট্রির সেই অন্ধকার সত্য তুলে ধরেছেন যা অন্য কেউ মুখ ফুটে বলার সাহস পাননি। অন্যদিকে সমালোচকদের দাবি, কাজ না পাওয়ার ক্ষোভ বা আলোচনায় থাকার জন্যই তিনি প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণার মতো প্রতিষ্ঠিত নামগুলোকে ব্যবহার করে বিতর্ক তৈরি করেন।