Actress Love Story: প্রিয়বন্ধুর বরকে রাখি পরিয়ে ভাই বলে ডাক, তারপর তাঁরই প্রেমে পাগল অভিনেত্রী! বিয়ের আগেই গর্ভবতী...

Sridevi Boney Love Story: শুধুমাত্র একজন নায়িকা ছিলেন না; তিনিই ছিলেন সত্যিকারের 'অভিনেত্রী'। অনেকেই তাঁকে ভারতের প্রথম মহিলা সুপারস্টার হিসেবে মনে করেন — তিনিই প্রথম অভিনেত্রী যিনি ইন্ডাস্ট্রিতে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পেতেন এবং তাঁর সময়ের জনপ্রিয় পুরুষ তারকাদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

| Aug 13, 2025, 08:29 PM IST
শ্রীদেবী-বনির প্রেম কাহিনি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিনি কেবল সুন্দরী ছিলেন না, ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর অভিনয় দক্ষতার কারণে তিনি বলিউড থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমাতেও নিজের প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন। শ্রীদেবী শুধুমাত্র একজন নায়িকা ছিলেন না; তিনিই ছিলেন সত্যিকারের 'অভিনেত্রী'। অনেকেই তাঁকে ভারতের প্রথম মহিলা সুপারস্টার হিসেবে মনে করেন — তিনিই প্রথম অভিনেত্রী যিনি ইন্ডাস্ট্রিতে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পেতেন এবং তাঁর সময়ের জনপ্রিয় পুরুষ তারকাদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।  

তাঁর পর্দার উপস্থিতি ছিল মন্ত্রমুগ্ধকর। প্রেক্ষাগৃহে শ্রীদেবীর প্রবেশ মানেই ছিল শিস, হাততালি আর উন্মাদনা। যদিও তিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই, তাঁর আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমেনি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও ছিল সিনেমার মতোই নাটকীয়তায় ভরা। মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর আলোচিত সম্পর্ক থেকে শুরু করে সুপারস্টার রজনীকান্তের মুগ্ধতা—যিনি একসময় তাঁকে বিয়ে করারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—শ্রীদেবীর অনুরাগীর অভাব ছিল না।  

কিন্তু ভাগ্যের ছিল অন্য পরিকল্পনা। শেষ পর্যন্ত তিনি যাকে বিয়ে করলেন, তা অনেকেই আশা করেননি—প্রযোজক বনি কাপুর। আর এখান থেকেই গল্পের মোড় জটিল হয়ে ওঠে।  

তখন বনি কাপুর বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁর প্রথম স্ত্রী মোনা কাপুরের সঙ্গে তাঁদের দুটি সন্তান ছিল—অর্জুন ও অনশুলা। শ্রীদেবীর প্রতি তাঁর ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা তাঁর পরিবারের কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি।  

এক সাক্ষাৎকারে বনি মনে করে বলেন, "মা জানতেন যে আমি বিবাহিত এবং আমার সন্তান আছে। তিনি এও জানতেন যে আমার আকর্ষণ শ্রীদেবীর দিকে। একবার তিনি শ্রীদেবীর হাতে একটি রাখি এবং পূজার থালা তুলে দিয়ে আমাকে রাখি পরাতে বলেছিলেন।"  

এই ঘটনায় শ্রীদেবী হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বনি তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, "ভয় পেয়ো না, শুধু থালাটা এখানে রেখে দাও।"  

বনি স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর বিশ্বাস অর্জন করতে পাঁচ-ছয় বছর সময় লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত, তাঁরা গোপনে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৯৬ সালের ২ জুন, তাঁরা জনসমক্ষের আড়ালে শিরডিতে গাঁটছড়া বাঁধেন।  

১৯৯৭ সালের জানুয়ারিতে শ্রীদেবীর গর্ভবতী হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসে, যা থেকে তাঁদের বিয়ের আগে গর্ভবতী হওয়ার গুঞ্জন ছড়ায়। কিন্তু বনি ইউটিউবার রোহান দুয়াকে বলেন, "আমাদের বিয়ে হয়েছিল ১৯৯৬ সালের ২ জুন শিরডিতে। জানুয়ারিতে তাঁর বেবি বাম্প দেখা যেতে শুরু করে, তাই আমাদের খবরটি প্রকাশ্যে আনতে হয়েছিল। জানুয়ারি ১৯৯৭-তে যখন খবরটি প্রকাশ্যে আসে, তখন শ্রীদেবী দৃশ্যতই গর্ভবতী ছিলেন। জাহ্নবী জন্ম নেয় ১৯৯৭ সালের মার্চে। বিয়ের আগে সে গর্ভবতী ছিল না।"  

কেন গুজব ছড়িয়েছিল? এই বিভ্রান্তির কারণ ছিল যে দম্পতি তাঁদের বিয়ের খবর কয়েক মাস পর পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। যখন তাঁরা ১৯৯৭ সালের জানুয়ারিতে বিয়ের ঘোষণা দেন, তখন শ্রীদেবী দৃশ্যত গর্ভবতী ছিলেন। এটি অবিরাম জল্পনার জন্ম দেয়, যদিও বনি সবসময়ই বলেছেন যে তাঁদের বিয়ের সময়কাল নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল।  

তাঁদের জুটিকে প্রায়শই সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে বেমানান জুটি বলেছেন, আবার কেউ কেউ তাঁদের সম্পর্কের শুরু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবুও বনি সবসময় শ্রীদেবীর প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। এমনকি আজও, তাঁর মৃত্যুর এত বছর পরেও, তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলোতে শ্রীদেবীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখা যায়।

