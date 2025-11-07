English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SSC Case Update: মাথায় বাজ SSC চাকরিপ্রার্থীদের! ১০ নম্বর সংক্রান্ত এসএসসি মামলায় বিস্ফোরক রায় আদালতের...

অর্ণবাংশু নিয়োগী:  স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC)-এর নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর সংক্রান্ত এসএসসি মামলার দীর্ঘ শুনানির পর আদালত জানিয়েছে যে, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা গেলেও, চূড়ান্ত ফলাফল এই মামলার রায়ের পরেই ঘোষিত হবে। এই ঘটনায় চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

| Nov 07, 2025, 06:37 PM IST
1/11

SSC কেস আপডেট

আগের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা জন্য যে নম্বর দেওয়া হবে সেটা ইন্টারভিউয়ের আগে দেওয়া হবে নাকি মেধাতালিকা প্রকাশের আগে? জানতে চেয়ে দায়ের হয় মামলা। ২০১৬ সালে সালে যাদের চাকরি বাতিল করা হয়েছে তারা কেন অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর পাবেন?প্রশ্ন তুলে দায়ের হয় মামলা। 

2/11

মামলার মূল বিতর্ক কী?

মামলার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ ১০ নম্বর। বিতর্কটি হলো, এই ১০ নম্বর ইন্টারভিউয়ের তালিকা তৈরির আগে দেওয়া হবে, নাকি পরে দেওয়া হবে। এই নিয়েই আদালতে তীব্র সওয়াল-জবাব হয়, যেখানে একাধিক সিনিয়র আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।

3/11

আপত্তির কারণ:

১০ নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্তে তাঁদের আপত্তি নেই, কারণ এটি আইন মেনেই হচ্ছে। কিন্তু ইন্টারভিউয়ের আগে এই নম্বর দেওয়ায় ফ্রেশার বা নতুন চাকরিপ্রার্থীরা বঞ্চিত হবেন।  

4/11

অভিজ্ঞতা বনাম যোগ্যতা:

তিনি যুক্তি দেন যে, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা (Teaching Experience) কখনওই অ্যাকাডেমিক যোগ্যতার (Academic Qualification) অংশ হতে পারে না। এটি নতুনদের প্রতি বঞ্চনার একটি কৌশল।

5/11

বৈষম্যের আশঙ্কা:

আরেক আইনজীবী শামিম আহমেদ প্রশ্ন তোলেন, যারা ৯-১০ স্তরে চাকরি করছেন, তাঁরা কেন ১১-১২ স্তরের চাকরির জন্যেও অতিরিক্ত ১০ নম্বর পাবেন? এটিকে তিনি সরাসরি ফ্রেশারদের প্রতি বৈষম্য (Discrimination) বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, ডেমো টিচিং-এও অভিজ্ঞ শিক্ষকরা বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাবেন।

6/11

কমিশন ও সিনিয়র আইনজীবীদের পাল্টা সওয়াল

কমিশন এবং রাজ্যের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবীরা আবেদনকারীদের যুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেন।  

7/11

নিয়মের ব্যাখ্যা:

কমিশনের তরফে পথিক মহাশয় ‘টু কে’ ডেফিনেশন এবং সিডিউল টু-এর নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করেন।

8/11

নিয়ম জেনেই পরীক্ষা:

সিনিয়র অ্যাডভোকেট অনিন্দ্য কুমার মিত্র বলেন, এই ১০ নম্বর আগেই দেওয়া হবে, এই নিয়ম স্পষ্ট ছিল এবং সেই নিয়ম দেখেই সকলে পরীক্ষা দিয়েছেন। তাই এখন এটিকে অযৌক্তিক বলা যায় না।  

9/11

মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন:

অ্যাডভোকেট কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও কঠোর অবস্থান নিয়ে বলেন, আবেদনকারীরা নিয়ম জেনেই পরীক্ষায় বসেছেন। পরীক্ষা দেওয়ার কয়েকমাস পর এসে সেই নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। তাঁর মতে, এই মামলাটি গ্রহণযোগ্যই নয়।

10/11

সুপ্রিম কোর্ট বিতর্ক

শুনানির একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল এই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন কিনা, সেই বিতর্ক। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন যে, সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু আবেদনকারীদের আইনজীবী এই দাবি খারিজ করে দেন।

11/11

আদালতের চূড়ান্ত নির্দেশ

দু’পক্ষের দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি অমৃতা সিনহা তাঁর নির্দেশ দেন। তিনি অর্ডারে উভয় পক্ষের বক্তব্যই নথিভুক্ত করেন। বিচারপতি স্পষ্ট জানান যে, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল আজ প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল (Final Result) এই মামলার রায়ের (Outcome) উপর নির্ভর করবে। মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য ১২ তারিখ দিন ধার্য করা হয়েছে। ফলে, চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশের জন্য চাকরিপ্রার্থীদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal weather update: আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন! হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়তে চলেছে এখনই রাজ্যে...দুয়ারে শীতকাল?

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal weather update: আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন! হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়তে চলেছে এখনই রাজ্যে...দুয়ারে শীতকাল?

Bengal weather update: আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন! হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়তে চলেছে এখনই রাজ্যে...দুয়ারে শীতকাল?

Bengal weather update: আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন! হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়তে চলেছে এখনই রাজ্যে...দুয়ারে শীতকাল? 8
Massive Explosion in Mosque: জুম্মার নামাজের সময়ে ভয়ংকর বিস্ফোরণ মসজিদে! শরীরে আগুনপোড়ার দগদগে চিহ্ন নিয়ে অন্তত ৫৪ জনই...

Massive Explosion in Mosque: জুম্মার নামাজের সময়ে ভয়ংকর বিস্ফোরণ মসজিদে! শরীরে আগুনপোড়ার দগদগে চিহ্ন নিয়ে অন্তত ৫৪ জনই...

Massive Explosion in Mosque: জুম্মার নামাজের সময়ে ভয়ংকর বিস্ফোরণ মসজিদে! শরীরে আগুনপোড়ার দগদগে চিহ্ন নিয়ে অন্তত ৫৪ জনই... 7
Sulakshana Pandit: বলিউডে নক্ষত্রপতন! সঞ্জীব কাপুরকে ভালোবেসেছিলেন, অধরা প্রেমে থেকেই বিদায় উত্তমের নায়িকার....

Sulakshana Pandit: বলিউডে নক্ষত্রপতন! সঞ্জীব কাপুরকে ভালোবেসেছিলেন, অধরা প্রেমে থেকেই বিদায় উত্তমের নায়িকার....

Sulakshana Pandit: বলিউডে নক্ষত্রপতন! সঞ্জীব কাপুরকে ভালোবেসেছিলেন, অধরা প্রেমে থেকেই বিদায় উত্তমের নায়িকার.... 11
Gold, Silver Rate Today: সোনার দামে উলপুরাণ! কবে নামবে ১ লাখের নীচে? আজ কলকাতায় গয়নার সোনা ১ ভরি কত...

Gold, Silver Rate Today: সোনার দামে উলপুরাণ! কবে নামবে ১ লাখের নীচে? আজ কলকাতায় গয়নার সোনা ১ ভরি কত...

Gold, Silver Rate Today: সোনার দামে উলপুরাণ! কবে নামবে ১ লাখের নীচে? আজ কলকাতায় গয়নার সোনা ১ ভরি কত... 10