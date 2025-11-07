SSC Case Update: মাথায় বাজ SSC চাকরিপ্রার্থীদের! ১০ নম্বর সংক্রান্ত এসএসসি মামলায় বিস্ফোরক রায় আদালতের...

SSC Case Update: মাথায় বাজ SSC চাকরিপ্রার্থীদের! ১০ নম্বর সংক্রান্ত এসএসসি মামলায় বিস্ফোরক রায় আদালতের...
অর্ণবাংশু নিয়োগী: স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC)-এর নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর সংক্রান্ত এসএসসি মামলার দীর্ঘ শুনানির পর আদালত জানিয়েছে যে, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা গেলেও, চূড়ান্ত ফলাফল এই মামলার রায়ের পরেই ঘোষিত হবে। এই ঘটনায় চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
SSC কেস আপডেট
মামলার মূল বিতর্ক কী?
আপত্তির কারণ:
অভিজ্ঞতা বনাম যোগ্যতা:
বৈষম্যের আশঙ্কা:
কমিশন ও সিনিয়র আইনজীবীদের পাল্টা সওয়াল
নিয়মের ব্যাখ্যা:
নিয়ম জেনেই পরীক্ষা:
মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন:
সুপ্রিম কোর্ট বিতর্ক
আদালতের চূড়ান্ত নির্দেশ
দু’পক্ষের দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি অমৃতা সিনহা তাঁর নির্দেশ দেন। তিনি অর্ডারে উভয় পক্ষের বক্তব্যই নথিভুক্ত করেন। বিচারপতি স্পষ্ট জানান যে, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল আজ প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল (Final Result) এই মামলার রায়ের (Outcome) উপর নির্ভর করবে। মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য ১২ তারিখ দিন ধার্য করা হয়েছে। ফলে, চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশের জন্য চাকরিপ্রার্থীদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।
