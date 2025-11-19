English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SSC BIG Update: 'বাতিল হবে প্রার্থীপদ!' কাদের, কেন? SSC মামলায় বিগ বিগ আপডেট... আদালতে বড় কথা জানিয়ে দিল কমিশন...

BIG Update in SSC Case: আদালতে কমিশনের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে কাজ করছে কমিশন।  

| Nov 19, 2025, 01:04 PM IST
অর্ণবাংশু নিয়োগী: এসএসসি মামলায় আদালতে বড় কথা জানাল স্কুল সার্ভিস কমিশন। SSC-র তরফে প্রকাশিত মেধাতালিকায় অযোগ্য প্রার্থীরও নাম থাকার অভিযোগ। এসএসসির তরফে যে লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে, তা ম্যানিপুলেট করার অভিযোগ। পার্ট টাইম টিচারদেরও অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়ার অভিযোগ!

বিবিধ অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা দায়ের। এবার আদালতে বড় কথা জানাল কমিশন। কমিশন স্পষ্ট জানাল, এসএসসির ফল প্রকাশ হলেও ভেরিফিকেশনে ত্রুটি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম বাদ যাবে। যদি কোনও আংশিক সময়ের শিক্ষক ভুল তথ্য দিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল হবে।

এক পার্ট টাইম টিচারের দায়ের করা মামলায় একথায় জানাল কমিশন। আদালতে আশ্বাস স্কুল সার্ভিস কমিশনের। আদালতে কমিশনের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে কাজ করছে কমিশন।

অভিযোগ, রেজাল্ট প্রকাশের পর দেখা যায় অনেকের যেমন বিশ্বজিৎ বারিক, মনোজ কুমার জানা- যাঁরা পার্ট টাইম কাজ করতেন, তাঁরাও অতিরিক্ত ১০ নম্বর পেয়েছেন। কমিশনের দাবি, মামলাকারীকে ১০ নম্বর দেওয়া হলে কাট অফ মার্ক ছড়িয়ে যেত। 

আদালত জানতে চায়, একজন এমন অভিযোগ করেছেন। যদি ধরে নেওয়া হয় যে তাঁর অভিযোগ সত্য তাহলে কী হবে? তখন কমিশন স্পষ্ট জানায় যে, যদি অভিযোগ সত্য হয়, তাহলে যাদের নাম বলা হচ্ছে তাদের নাম বাতিল হবে। ভেরিফিকেশন করে দেখা হচ্ছে। ত্রুটি থাকলেই নাম বাদ যাবে।

প্রসঙ্গত, শিক্ষা দফতর আগেই স্পষ্ট করেছে যে, ৯৭ সালের পরে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁরা কোনওভাবেই এই অভিজ্ঞতার নিরিখে ১০ নম্বর পাওয়ার যোগ্য নন। কিন্তু আবেদন করার সময় এরা যেহেতু আবেদন করেছিলেন, ফলে তাঁদের বক্তব্য সত্যি ধরে নিয়েই ১০ নম্বর তাঁদের দেওয়া হয়েছিল। ভেরিফিকেশনের সময়ই তাঁদের নাম বাদ যাবে তালিকা থেকে।

শিক্ষা দফতর আরও বলে যে, ৩ এপ্রিলের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে চলা হচ্ছে। এত সতর্কতা স্বত্বেও যদি কোনও প্রার্থী 'অযোগ্য়' হয়েও সুযোগ পেয়ে যান, তাহলে ভেরিফিকেশনের সময় অবশ্যই তাঁকে বাদ দেওয়া হবে। সেই ক্ষমতা সব সময় স্কুল সার্ভিস কমিশনের হাতে আছে।  

