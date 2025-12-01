English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SSC Group C Group D tainted list: বিরাট খবর! ৭২৯৩ জন দাগি শিক্ষাকর্মীর পুরো তালিকা প্রকাশ করতেই হবে...বাবার নামও? হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ...

Tainted Group C Group D list: অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পর এবার অযোগ্য শিক্ষা কর্মীদের তালিকা প্রকাশ করেছিল এসএসসি (SSC)। তবে, তা ছিল অর্ধেক লিস্ট। এবার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের। পাশাপাশি কারা-কারা দুর্নীতি করে প্রথমে চাকরি পেয়েছিলেন সেই তালিকাও প্রকাশ করেছে তারা।

| Dec 01, 2025, 03:53 PM IST
এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা

এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ।

এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা

ওই তালিকায় প্রতি দাগিদের বিস্তারিত থাকতে হবে। রোল নাম্বার, নম্বর, বাবার নাম, ঠিকানা উল্লেখ থাকতে হবে। 

এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা

৩৫১২ দাগিদের তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে। আদালত কমিশনের কাছে পূর্ণাঙ্গ তালিকা চায়।  

এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা

এছাড়াও, সুপারিশপত্র ছাড়া চাকরি পেয়েছেন ৫৭ জন অযোগ্য। গ্রুপ ডি-র পাতায় দাগিদের সংখ্যা ১ হাজার ৭৪১। ওএমআর জালিয়াতি থেকে র‌্যাঙ্ক জাম্প সবেরই অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে।

এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা

স্কুল সার্ভিস কমিশন ৩৫১২ জন অযোগ্যদের তালিকা বের করেছিল। অযোগ্যদের নাম ও রোল নম্বর দিয়ে তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। যাদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে তারা স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নয়া নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা

এর আগে, অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকায় নাম ছিল মোট ৩ হাজার ৫৯১ জনের। যাঁদের মধ্যে গ্রুপ সি-তে ওএমআর জালিয়াতি করে চাকরি পেয়েছিলেন ৭৮৩ জন।

এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা

OMR মিস ম্যাচ, ৱ্যাঙ্গ জাম্প, আউট অফ প্যানেল সহ ভিন্ন দাগিদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা

মামলার নিষ্পত্তির ওপরেই নির্ভর করবে গ্রুপ ডি এবং গ্রুপ সি নিয়োগ প্রক্রিয়া।  

এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা

২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের কারণ হিসাবে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, যেহেতু কারা যোগ্য, কারা অযোগ্য সম্পূর্ণ ভাবে ঠাওর করা যাচ্ছে না, তাই প্রয়োজন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার। 

এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা

বিচারপতিরা আরও বলেছিলেন, বেশির ভাগ ওএমআর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেগুলো উদ্ধার করা গিয়েছিল, তা দিয়েই কিছু সংখ্যক অযোগ্যকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। কিন্তু এটা চূড়ান্ত সংখ্যা নয়।

এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ৭২৯৩ জন দাগিদের তালিকা

গত ৩রা এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারান ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। পুরনো প্যানেল বাতিল করে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। বেঁধে দিয়েছিল সময়। সেই সব নিয়ম মেনেই আপাতত মিটেছে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া।

