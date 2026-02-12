English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • SSC Case Update: মাথায় হাত শিক্ষকদের! তুমি কেন দাগি, কোনও জবাব দেব না! সব দাবি খারিজ করে SSC-অযোগ্যদের পথে বসাল হাইকোর্ট...

SSC Tainted teacher List: গত বছর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল হওয়ায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী তাঁদের চাকরি হারিয়েছিলেন। আদালতের এই কঠোর সিদ্ধান্তের মূলে ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ।  

| Feb 12, 2026, 06:15 PM IST
রাজ্যের এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) মামলায় ফের আইনি লড়াই শুরু। তাঁদের দাবি, তাঁরা সম্পূর্ণভাবে অপরাধী নন। অযোগ্য প্রার্থীদের দাবি তাই নতুন করে শুরু হওয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাঁদেরও সুযোগ দেওয়া হোক।

প্রার্থীদের আইনজীবীরা আদালতে যুক্তি দেখিয়েছেন, এসএসসি পরীক্ষার সময় অনিয়ম হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সব পরীক্ষার্থী সেই অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

অনেকেই সঠিক নিয়ম মেনে পরীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু তদন্ত চলাকালীন কিছু প্রার্থীর নাম ভুলক্রমে বা সামান্য অসঙ্গতির কারণে ‘দূষিত তালিকা’-য় চলে এসেছে। ফলে তাঁরা চাকরির সুযোগ হারাচ্ছেন।

এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ঘোষিত টেন্টেড (দাগি ) প্রার্থীরা এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ।  

নিম্ন আদালতের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে দায়ের মামলা।

কোন কোন নথির ভিত্তিতে বা তদন্তের ভিত্তিতে তাদেরকে দাগি হিসেবে চিহ্নিত করা হল সেই সমস্ত নথি তারা পেতে চায়।  

এই আবেদন জানিয়েই দায়ের করা হল মামলা।  

আলিপুর সিবিআই আদালতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মামলায় জমা করা চার্জশিট এবং নথির কপি চেয়ে আবেদন করেছেন টেন্টেড প্রার্থীদের।  

নিম্ন আদালতের নির্দেশ বহাল রাখল হাইকোর্ট।  

মামলাকারীদের আবেদন খারিজ করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।  

বহাল নিম্ন আদালতের নির্দেশ  

মামলাকারী দাগি প্রার্থীদের দাবি, তাঁদেরকে দাগি হিসেবে চিহ্নিত করা হল কিন্তু মামলায় সংযুক্ত করে তাদের আত্মপক্ষ  সমর্থনে সুযোগ দেওয়া হল না।

এমনকি তাদের কোন কোন নথির  ভিত্তিতে দাগি হিসাবে চিহ্নিত করা হল, সেটাও তাদের কাছে অন্ধকারে। 

ভারতীয় আইন অনুযায়ী তাঁরা দাবি জানিয়েছে ওই সকল নথি  পেলে তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবে। তাই তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে।  

