  • Team Indias T20 World Cup 2026 News: বিশ্বকাপের প্রাকলগ্নেই বিরাট ধাক্কা টিম ইন্ডিয়ার, দলকে পঙ্গু করে ছিটকে গেলেন নক্ষত্র অলরাউন্ডার!

Team India's T20 World Cup 2026 News: বিশ্বকাপের প্রাকলগ্নেই বিরাট ধাক্কা টিম ইন্ডিয়ার, দলকে পঙ্গু করে ছিটকে গেলেন নক্ষত্র অলরাউন্ডার!

Team India's T20 World Cup 2026: বিশ্বকাপের প্রাকলগ্নেই ভারতীয় দলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। চোটে ছিটকে গেলেন নক্ষত্র অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। কয়েক সপ্তাহ পরে শুরু হতে চলা বিশ্বকাপেও সুন্দরের খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

| Jan 15, 2026, 02:53 PM IST
1/11

ছিটকেই গেলেন ওয়াশিংটন সুন্দর

Washington Sundar ruled out of New Zealand T20Is

জল্পনাই সত্যি হল। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর, এবার ওয়াশিংটন সুন্দর আসন্ন পাঁচ ম্যাচের টি-২০আই সিরিজ থেকেও ছিটকে গেলেন।

2/11

ওয়াশিংটন সুন্দরের বিশ্বকাপ ধোঁয়াশায়

Washington Sundar doubtful for Worldcup 2026

সাইড স্ট্রেইনের কারণে সুন্দরের আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপ খেলা নিয়েও রীতিমতো সংশয় তৈরি হল।

3/11

ওয়াশিংটনের চোট বিশ্বকাপ পরিকল্পনাকে জটিল করে দিল

Injury timing complicates World Cup planning

বিশ্বকাপের ঠিক কয়েক সপ্তাহ আগে সুন্দরের ছিটকে যাওয়া ভারতীয় দলের কাপযুদ্ধের প্রস্তুতি ব্যাহত করে দিল। বিকল্প খেলোয়াড়দের নিয়ে এবার ভাবতে হবে। ম্যাচের চাপের মধ্যে কম্বিনেশন পরীক্ষার সুযোগ সীমিত করে দিয়েছে ভারতের।      

4/11

সমতুল্য অফ-স্পিন বিকল্পের অভাব

Lack of like-for-like off-spin options

ভারতীয় দলে বেশ কয়েকজন স্পিন অলরাউন্ডার থাকলেও, খুব কমই ডানহাতি অফ-স্পিনার আছেন, যাঁরা পাওয়ারপ্লেতে বল করতে পারেন। যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরিস্থিতিতে সুন্দরের সম্ভাব্য অনুপস্থিতিকে কৌশগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।  

5/11

দলের ভারসাম্য হুমকির মুখে

Team balance under threat

সুন্দরকে ছাড়া ভারতের বাঁ-হাতি স্পিনারদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বা বিশেষজ্ঞ বোলারদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে। যা ব্যাটিং গভীরতা কমিয়ে দেবে এবং কঠিন ম্যাচগুলিতে মাঠে কৌশলগত সমন্বয়ের সুযোগ সীমিত করবে।

6/11

বাদোনিই কালো ঘোড়া?

Ayush Badoni firmly on selectors’ radar

আয়ুষ বাদোনি নির্বাচকদের নজরে রয়েছেন। ওডিআই স্কোয়াডে সুন্দরের জায়গায় তাঁর অন্তর্ভুক্তি নির্বাচকদের আস্থার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত। যা তাঁকে ব্যাটিং অলরাউন্ডার এবং পার্ট-টাইম অফ-স্পিন বোলিংয়ের বিকল্প হিসেবে ভাবাচ্ছে।   

7/11

রিয়ান পরাগ বিস্ফোরক সম্ভাবনার অধিকারী

Riyan Parag brings explosive upside

রিয়ান পরাগ আক্রমণাত্মক ব্যাটারের পাশাপাশিই অফ-স্পিন অলরাউন্ডারের ভূমিকায় মানানসই, যদিও সাম্প্রতিক ফিটনেস সংক্রান্ত উদ্বেগগুলি বিশ্বকাপ দলে তাঁর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারে।  

8/11

বাঁহাতি স্পিনারের আধিপত্য বৃদ্ধি

Left-arm spin becomes dominant

শাহবাজ আহমেদ এবং ক্রুনাল পান্ডিয়ার মতো খেলোয়াড়রা দলে ভারসাম্য আনলেও, এটি ভারতকে ব্যাপক ভাবে বাঁ-হাতি স্পিনের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়, যা বোলিংয়ের বৈচিত্র্য কমিয়ে দেয়।              

9/11

অধিনায়কত্বের নমনীয়তা হ্রাস

Captaincy flexibility reduces

সুন্দর ম্যাচের বিভিন্ন পর্যায়ে বোলিং করতে পারায় অধিনায়করা প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের বিপক্ষের বোলারদের ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ পেতেন, এবং তাঁর অনুপস্থিতি আরও কঠোর বোলিং পরিকল্পনা এবং কৌশলগত তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের সুযোগ কমিয়ে দেয়।        

10/11

সিনিয়র অলরাউন্ডারদের উপর কাজের চাপ বৃদ্ধি

Increased load on senior all-rounders

সুন্দর না থাকায় হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং শিবম দুবের মতো খেলোয়াড়দের উপর চাপ বাড়তে পারে, যা আঘাতের ঝুঁকি বাড়াবে এবং এক দীর্ঘ টুর্নামেন্টে ভারতের খেলোয়াড় পরিবর্তনের বিকল্প কমিয়ে দেবে।  

11/11

ওয়াইল্ডকার্ড বিকল্পটি ভিন্ন ভারসাম্য এনে দেয়

Wildcard option offers different balance

নীতীশ কুমার রেড্ডি কিন্তু সুন্দরের মতো হুবহু একই রকম খেলোয়াড় নন। তবে তিনি পেস বোলিংয়ে গভীরতা যোগ করেন। যা নির্বাচকদের সুন্দরের ভূমিকা কপি না করে দলের ভারসাম্য নতুন ভাবে সাজানোর সুযোগ দেয়।  

