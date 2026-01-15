Team India's T20 World Cup 2026 News: বিশ্বকাপের প্রাকলগ্নেই বিরাট ধাক্কা টিম ইন্ডিয়ার, দলকে পঙ্গু করে ছিটকে গেলেন নক্ষত্র অলরাউন্ডার!

Team India's T20 World Cup 2026 News: বিশ্বকাপের প্রাকলগ্নেই বিরাট ধাক্কা টিম ইন্ডিয়ার, দলকে পঙ্গু করে ছিটকে গেলেন নক্ষত্র অলরাউন্ডার!
Team India's T20 World Cup 2026: বিশ্বকাপের প্রাকলগ্নেই ভারতীয় দলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। চোটে ছিটকে গেলেন নক্ষত্র অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। কয়েক সপ্তাহ পরে শুরু হতে চলা বিশ্বকাপেও সুন্দরের খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।
1/11
ছিটকেই গেলেন ওয়াশিংটন সুন্দর
2/11
ওয়াশিংটন সুন্দরের বিশ্বকাপ ধোঁয়াশায়
photos
TRENDING NOW
3/11
ওয়াশিংটনের চোট বিশ্বকাপ পরিকল্পনাকে জটিল করে দিল
4/11
সমতুল্য অফ-স্পিন বিকল্পের অভাব
5/11
দলের ভারসাম্য হুমকির মুখে
6/11
বাদোনিই কালো ঘোড়া?
7/11
রিয়ান পরাগ বিস্ফোরক সম্ভাবনার অধিকারী
8/11
বাঁহাতি স্পিনারের আধিপত্য বৃদ্ধি
9/11
অধিনায়কত্বের নমনীয়তা হ্রাস
10/11
সিনিয়র অলরাউন্ডারদের উপর কাজের চাপ বৃদ্ধি
11/11
ওয়াইল্ডকার্ড বিকল্পটি ভিন্ন ভারসাম্য এনে দেয়
photos