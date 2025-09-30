English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
RBI new rule for home loan: পুজোয় দারুণ খবর! কমছে মধ্যবিত্তের গৃহঋণের বোঝা, ২ অক্টোবর থেকেই RBI-এর নতুন নিয়ম...

RBI new rules: আপনিও যদি আগামী দিনে ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করেন, তবে RBI-এর নিয়মে পরিবর্তন আসতে চলেছে। ১ অক্টোবরের পর ঋণ নিলে আপনাকে নতুন নিয়মের অধীনে ঋণ দেওয়া হবে, তবে এই নিয়মগুলি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ধরনের ঋণের ক্ষেত্রেই বদলাচ্ছে। এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তথ্য দিয়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) জানিয়েছে যে ব্যাঙ্ক এবং NBFC-গুলির রিটেল এবং MSME ঋণের নিয়ম ১ অক্টোবর থেকে পরিবর্তিত হচ্ছে।

| Sep 30, 2025, 08:49 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুদের নিয়ম পরিবর্তন করল রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)। এর জেরে গৃহঋণে (Home Loan) কমতে পারে মাসিক কিস্তির অঙ্ক (EMI)। পাশাপাশি, রাষ্ট্রায়ত্ত (Central Bank) এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কের (Private Bank) স্থায়ী আমানত বা এফডিতে (Fixed Deposite) সুদ হ্রাস পাওয়ার (Loan rate reduction) সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেল বলেই মনে করছেন আর্থিক বিশ্লেষকেরা। গৃহঋণের ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তির পরিমাণ দু’হাজার টাকা পর্যন্ত কমার ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁরা।

 

1/11

RBI-এর নতুন নিয়ম

বুধবার থেকে কার্যকর হওয়া এই পরিবর্তনটি খুচরা (retail), ব্যক্তিগত (personal) এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSMEs)-কে দেওয়া ঋণের সুদের হারের উপর RBI-এর ২০১৬ সালের নির্দেশিকা সংশোধন করেছে। 

2/11

RBI-এর নতুন নিয়ম

RBI জুয়েলার্সদের জন্য ঋণের নিয়ম শিথিল করেছে, যার ফলে ব্যাঙ্কগুলি সোনাকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারকারী নির্মাতাদের বুলিয়নের বিনিময়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন দিতে পারবে। এই সুবিধার আওতায় টায়ার-৩ এবং টায়ার-৪ শহরের আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকেও আনা হয়েছে, যা তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বাইরেও ঋণের সুযোগ প্রসারিত করবে।

3/11

RBI-এর নতুন নিয়ম

RBI জানিয়েছে যে অক্টোবর থেকে, ঋণদাতাকে (lender) সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ঋণ চুক্তি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য একটি 'কি ফ্যাক্ট স্টেটমেন্ট' (Key Fact Statement - KFS)-এ ঋণগ্রহীতাকে (borrower) জানাতে হবে। 

4/11

RBI-এর নতুন নিয়ম

বর্তমানে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা বিশেষ করে ব্যক্তিগত ঋণগ্রহীতাদের দেওয়া ঋণ চুক্তি, RBI-এর আওতায় থাকা ইউনিটগুলির ডিজিটাল ঋণ এবং স্বল্প পরিমাণের ঋণের ক্ষেত্রে সমস্ত তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।  

5/11

RBI-এর নতুন নিয়ম

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলেছে যে RBI-এর আওতাধীন সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পণ্য সম্পর্কে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং গ্রাহকদের ঋণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে, ঋণগ্রহীতারা ভেবেচিন্তে আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

6/11

RBI-এর নতুন নিয়ম

এই নির্দেশটি RBI-এর নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকা সমস্ত সংস্থা (Regulated Entities - RE) দ্বারা প্রদত্ত রিটেল এবং MSME টার্ম লোনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। 

7/11

RBI-এর নতুন নিয়ম

KFS হল সহজ ভাষায় ঋণ চুক্তির মূল তথ্যগুলির একটি বিবরণ। এটি ঋণ গ্রহণকারীদের সঠিক তথ্য দেবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলেছে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই নির্দেশিকাগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

8/11

RBI-এর নতুন নিয়ম

এই নির্দেশিকাগুলি ১ অক্টোবর, ২০২৪ বা তার পরে অনুমোদিত সমস্ত নতুন রিটেল এবং MSME টার্ম লোনের জন্য বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে গ্রাহকদের দেওয়া নতুন ঋণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 

9/11

RBI-এর নতুন নিয়ম

RBI বলেছে যে তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা প্রদানকারীদের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা ঋণ গ্রহণকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রকৃত ভিত্তিতে সংগৃহীত বীমা এবং আইনি ফি-এর মতো চার্জও বার্ষিক শতাংশ হারে (Annual Percentage Rate - APR)-এর অংশ হবে।

10/11

ঋণগ্রহীতার সম্মতি ছাড়া কোনো চার্জ নেওয়া হবে না

এছাড়াও, KFS-এ উল্লেখ নেই এমন কোনো চার্জ ঋণের মেয়াদের কোনো পর্যায়ে ঋণগ্রহীতার স্পষ্ট সম্মতি ছাড়া নেওয়া যাবে না। তবে, ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে, প্রাপ্ত পরিমাণ সংক্রান্ত বিধানগুলি থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

11/11

RBI-এর নতুন নিয়ম

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ২০ অক্টোবরের মধ্যে মতামতের জন্য চারটি খসড়া সার্কুলারও প্রকাশ করেছে। এগুলি গোল্ড মেটাল লোন, লার্জ এক্সপোজার ফ্রেমওয়ার্ক, ইন্ট্রাগ্রুপ এক্সপোজার এবং ক্রেডিট ইনফরমেশন রিপোর্টিং সম্পর্কিত।

