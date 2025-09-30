RBI new rule for home loan: পুজোয় দারুণ খবর! কমছে মধ্যবিত্তের গৃহঋণের বোঝা, ২ অক্টোবর থেকেই RBI-এর নতুন নিয়ম...

RBI new rule for home loan: পুজোয় দারুণ খবর! কমছে মধ্যবিত্তের গৃহঋণের বোঝা, ২ অক্টোবর থেকেই RBI-এর নতুন নিয়ম...
RBI new rules: আপনিও যদি আগামী দিনে ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করেন, তবে RBI-এর নিয়মে পরিবর্তন আসতে চলেছে। ১ অক্টোবরের পর ঋণ নিলে আপনাকে নতুন নিয়মের অধীনে ঋণ দেওয়া হবে, তবে এই নিয়মগুলি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ধরনের ঋণের ক্ষেত্রেই বদলাচ্ছে। এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তথ্য দিয়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) জানিয়েছে যে ব্যাঙ্ক এবং NBFC-গুলির রিটেল এবং MSME ঋণের নিয়ম ১ অক্টোবর থেকে পরিবর্তিত হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুদের নিয়ম পরিবর্তন করল রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)। এর জেরে গৃহঋণে (Home Loan) কমতে পারে মাসিক কিস্তির অঙ্ক (EMI)। পাশাপাশি, রাষ্ট্রায়ত্ত (Central Bank) এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কের (Private Bank) স্থায়ী আমানত বা এফডিতে (Fixed Deposite) সুদ হ্রাস পাওয়ার (Loan rate reduction) সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেল বলেই মনে করছেন আর্থিক বিশ্লেষকেরা। গৃহঋণের ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তির পরিমাণ দু’হাজার টাকা পর্যন্ত কমার ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁরা।