/রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বিরাট খবর: ২% DA বৃদ্ধির বড় ঘোষণা, অগাস্টে বেতনের সঙ্গেই আসবে ৭ মাসের বকেয়া? দেখে নিন হাতে কত পাবেন

West Bengal Govt Employee DA Hike: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য দারুণ আর্থিক স্বস্তির খবর। রাজ্য সরকার মহার্ঘ ভাতা (DA) সংক্রান্ত একটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকারের অর্থ বিভাগের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা ২ শতাংশ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে মহার্ঘ ভাতার হার ৫৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ শতাংশে।
বর্ধিত এই মহার্ঘ ভাতা ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর করা হয়েছে।
৭ম বেতন কমিশন অনুযায়ী সংশোধিত বেতন কাঠামোর মূল বেতনের (Basic Pay) উপর ভিত্তি করে DA-এর হার ৫৮% থেকে বাড়িয়ে ৬০% করা হয়েছে।
২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত মোট সাত মাসের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা কর্মচারীদের মিটিয়ে দেওয়া হবে।
নির্দেশ অনুসারে, আগস্ট মাসের নিয়মিত বেতনের সঙ্গেই এই বর্ধিত ২ শতাংশ DA এবং গত সাত মাসের বকেয়া টাকা প্রদান করা হবে।
মহার্ঘ ভাতা বা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স (Dearness Allowance) হলো ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সরকারি কর্মচারী এবং অন্যান্য যোগ্য কর্মীদের প্রদত্ত একটি অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা।
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব থেকে কর্মচারীদের আর্থিক সুরক্ষা দিতে মূল বেতনের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হারে এটি গণনা করা হয়। মহার্ঘ ভাতা ৬০ শতাংশে পৌঁছানোর ফলে কর্মচারীদের মাসিক মোট বেতনে স্পষ্ট বৃদ্ধি ঘটবে।
অর্থ দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে নিয়মিত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি আরও বেশ কিছু ক্ষেত্র এই সুবিধা পাবে
নিয়মিত রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং সমতুল্য যোগ্য কর্মীবৃন্দ।
সরকার-পোষিত ও অনুদান-সহায়তা প্রাপ্ত বিভিন্ন শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মী।
জেলা পরিষদের অধীনস্থ সমস্ত যোগ্য কর্মচারী।
ব্যয় নির্বাহের সরকারি প্রক্রিয়া
মহার্ঘ ভাতা প্রদানের বর্তমান প্রশাসনিক নিয়ম ও পদ্ধতিগুলি আগের মতোই অপরিবর্তিত থাকবে। এই সংক্রান্ত খরচ মেটাতে নির্দিষ্ট আর্থিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা যে সাধারণ হিসাব খাতের অনুমোদিত অনুদান থেকে দেওয়া হয়, বর্ধিত DA-এর খরচও সেই একই খাত থেকে বহন করা হবে।
অনুদান-সহায়তা প্রাপ্ত সংস্থা এবং জেলা পরিষদের কর্মীদের ক্ষেত্রে, তাঁদের সহায়ক অনুদান (Grant-in-Aid) সংক্রান্ত যে নির্দিষ্ট প্রধান ও উপ-খাত রয়েছে, সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ মেটানো হবে।
দীর্ঘদিন ধরে কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতার হার সংশোধনের বিষয়টি রাজ্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন ছিল।
মুদ্রাস্ফীতির বাজারে এই ২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং একসঙ্গে সাত মাসের বকেয়া অর্থ প্রদান রাজ্য সরকারি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক স্বস্তি নিয়ে এসেছে।