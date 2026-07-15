/বিগ ব্রেকিং: হোম ডিস্ট্রিক্টে পোস্টিং নয়! রাজ্য সরকারি কর্মীদের বদলি নীতিতে বড়সড় পরিবর্তন

State Government employee transfer order: আমূল বদলাচ্ছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বদলি নীতি। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বদলির নিয়মের ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন আনল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। ন্যূনতম কত বছর পর একই পদে থাকতে হবে? কত বছর পর বদলির জন্য আবেদন করা যাবে? জেনে নিন।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: রাজ্য সরকারি কর্মীদের বদলি নীতিতে বিরাট বড় পরিবর্তন। নির্দেশিকা জারি করলেন মুখ্য সচিব।
রাজ্যের ফিল্ড লেভেল অফিসার থেকে এক্সটেনশন অফিসার পদমর্যাদার কর্মীদের বদলির নতুন নীতি জারি করল রাজ্য সরকার।
সাধারণভাবে কোনও কর্মীকে আর নিজের হোম জেলায় পোস্টিং দেওয়া হবে না।
তবে অবসরের আগের শেষ দুই বছর প্রশাসনিক প্রয়োজনে ছাড় মিলতে পারে।
একই পদে টানা ৩ বছর চাকরি সম্পূর্ণ হলে তবেই বদলির জন্য বিবেচিত হবেন সংশ্লিষ্ট কর্মী।
কোনও কর্মীকে সাধারণভাবে ৪ বছরের বেশি একই পদে রাখা হবে না বলে নির্দেশ।
রাজস্ব আদায়, কর সংগ্রহ ও অন্যান্য সংবেদনশীল দায়িত্বে থাকা অফিসারদের ক্ষেত্রে ২ বছর পর বদলি এবং সর্বোচ্চ ৩ বছর একই দায়িত্বে থাকার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।
বদলির সময় প্রশাসনিক সুবিধার পাশাপাশি জনস্বার্থ ও জেলার প্রয়োজনও বিবেচনা করা হবে।
বিশেষ প্রশাসনিক প্রয়োজন, কঠিন পরিস্থিতিতে রাজ্য এই নিয়মে শিথিলতা দিতে পারবে। এমনটাই বলা হয়েছে নির্দেশিকায়।