/পুজোর উপহার: সেপ্টেম্বরে সরকারি কর্মীদের স্যালারি আসবে তিনগুণ? কোন কোন টাকা কখন পাচ্ছেন দেখে নিন

West Bengal Govt Employee Salary Hike: আসন্ন দুর্গাপূজার প্রাক্কালে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য একগুচ্ছ ভালো খবর। উৎসবের মরশুমে কর্মীদের হাতে বাড়তি টাকা দিতে মহার্ঘ ভাতা (DA) বৃদ্ধি, আগাম বেতন প্রদান এবং সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এর ফলে উৎসবের মুখে একধাক্কায় বাড়তে চলেছে কর্মীদের আর্থিক প্রাপ্তি।
দীর্ঘদিন ধরেই মহার্ঘ ভাতার ফারাক মেটানোর দাবি জানিয়ে আসছিলেন কর্মীরা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতনের মধ্যে ব্যবধান লাঘব করার লক্ষ্যে এবার ২০ শতাংশ ডিএ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
এই অতিরিক্ত ডিএ কার্যকর হলে কর্মীদের আর্থিক ঘাটতি অনেকটাই পূরণ হবে এবং মাসিক বেতন কাঠামোর বড় উন্নতি ঘটবে।
উৎসবের কেনাকাটা ও পারিবারিক খরচের কথা মাথায় রেখে পুজোর মাসেই আগাম বেতন অ্যাকাউন্টে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
অক্টোবরের বেতন নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই প্রদান করা হতে পারে।
ক্ষেত্রবিশেষে সেপ্টেম্বর মাসের বেতনের সঙ্গেই এই অতিরিক্ত অংশ যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বর্ধিত ডিএ এবং আগাম বেতনের সমন্বয়ে কর্মচারীরা তাঁদের স্বাভাবিক মূল বেতনের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি নগদ অর্থ একসঙ্গে হাতে পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
কেবল ডিএ বৃদ্ধি বা আগাম বেতনই নয়, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘমেয়াদি বেতন কাঠামো সংশোধনের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সপ্তম বেতন কমিশন (7th Pay Commission) গঠনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
এই কমিশন অফিসিয়ালি গঠিত ও কার্যকর হলে কর্মচারীদের পে-স্কেল, ভাতা এবং সামগ্রিক সুযোগ-সুবিধা দীর্ঘস্থায়ী রূপ পাবে।
এই প্রস্তাবিত সুযোগ-সুবিধাগুলি ঠিক কোন নির্দিষ্ট মাস বা দিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হবে, তা নিয়ে কর্মচারী মহলে গভীর আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
যদিও প্রাথমিক আলোচনা ও পরিকল্পনা ইতিবাচক দিকে এগোচ্ছে, তবে এই সমস্ত আর্থিক সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তি (Official Notification) বা সরকারি নির্দেশিকার দিকেই এখন সকলে তাকিয়ে রয়েছেন।
সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশিত হলেই পুরো আর্থিক হিসাব ও কার্যকর হওয়ার সময়সীমা স্পষ্ট হয়ে যাবে।