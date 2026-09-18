/স্ট্যাটাস ‘Approved’, তবু ১৭ সেপ্টেম্বর অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা পাননি? কারণ কী? কবে টাকা পাবেন?

Annapurna Yojana: অন্নপূর্ণা যোজনার সেপ্টেম্বরের কিস্তি নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন বহু মহিলা। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার চতুর্থ কিস্তির ৩০০০ টাকা পাঠানো শুরু হয়েছে। সেপ্টেম্বরে দেড় কোটি অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মোট ১ কোটি ৫৬ লাখ এবার অন্নপূর্ণা পাচ্ছেন বলে খবর। কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে সরকারি পোর্টালে আবেদন ‘Approved’ দেখালেও, অ্যাকাউন্টে এখনও টাকা জমা পড়েনি বলে খবর। কেন? এর কারণ কী? তাঁরা কবে টাকা পাবেন?
আসলে আবেদন অনুমোদন ও ব্যাঙ্কে টাকা ঢোকা- দুটো সম্পূর্ণ আলাদা প্রক্রিয়া। ‘Approved’ দেখালেই সঙ্গে সঙ্গে টাকা ঢুকবে না। ‘Approved’ স্ট্যাটাসের মানে, আবেদনটি ভেরিফিকেশনের পর অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাওয়ার জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
এবার অন্নপূর্ণার ৩,০০০ টাকা সরাসরি ব্যাঙ্কে জমা হওয়ার জন্য DBT প্রক্রিয়া ঠিকঠাক হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই DBT-এর মাধ্যমেই অন্নপূর্ণা যোজনায় যোগ্য মহিলাদের প্রতি মাসে ৩,০০০ করে টাকা সরাসরি অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। আর এই DBT-র জন্য প্রয়োজন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার লিংক।
তাই টাকা না ঢুকলে প্রথমেই পরীক্ষা করা দরকার আধার-ব্যাঙ্কের তথ্যে কোনও গরমিল আছে কিনা। আধার এবং ব্যাঙ্কের কাছে থাকা তথ্যের মধ্যে নাম বা অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে গরমিল থাকলে DBT-তে সমস্যা হতে পারে। তাই স্ট্যাটাস ‘Approved’ মানেই ব্যাঙ্কের তথ্য ও DBT লিংক যে একেবারে ঠিক আছে, তেমনটা নাও হতে পারে।
টাকা যে অ্যাকাউন্টে ঢোকার কথা, সেটি সক্রিয় আছে কিনা সেটাও পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। কারণ অনেকসময়ই KYC সমস্যায় অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভ বা সাসপেন্ড হয়ে যেতে পারে।
১৭ সেপ্টেম্বর টাকা পাননি বলেই যে আর টাকা পাবেন না, এমনটা নয়। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ মহিলার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। সবার কাছেই একই সময়ে টাকা ক্রেডিট নাও দেখা যেতে পারে। DBT প্রক্রিয়া এবং ব্যাঙ্কের নিজস্ব কারণে সময় লাগতে পারে।
তাই ১৭ সেপ্টেম্বর টাকা না ঢুকলেই উদ্বিগ্ন হবেন না। আবেদন বাতিল হয়ে গিয়েছে এমন ভেবে নেবেন না। প্রথমে সরকারি অন্নপূর্ণা যোজনা পোর্টালে গিয়ে নিজের আবেদনের স্ট্যাটাস ‘Approved’ কিনা চেক করুন। DBT লিংক ঠিক আছে কিনা, চেক করুন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সক্রিয় আছে কিনা দেখুন।
সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী দরকারে সংশ্লিষ্ট BDO, SDO বা কলকাতা পুরসভা এলাকার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ওয়ার্ড অফিসে যোগাযোগ করুন। এটা মাথায় রাখুন যে, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনের স্ট্যাটাস যেমন ‘Approved’ হতে হবে, তেমনই DBT লিংকও ঠিক থাকতে হবে।