/বঙ্গোপসাগরে ভয়াবহ নিম্নচাপ আগামীকাল কখন কোথায় আছড়ে পড়তে চলেছে? সর্বনাশা ঝড়ের রেড অ্যালার্ট আর তাণ্ডবের বিগ আপডেট

Bengal Deep Depression Landfall: ভারতের মৌসম ভবনের (IMD) সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, গত ৬ ঘণ্টায় নিম্নচাপটি ঘণ্টায় প্রায় ৮ কিলোমিটার গতিতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে।
Ayan Ghoshal: পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে স্থলভাগের দিকে এগোচ্ছে।
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ভারতীয় সময় সকাল ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ এই নিম্নচাপটি ১৭.৯ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৫.৮ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থান করছিল।
বর্তমানে এটি ওড়িশার গোপালপুর থেকে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে, পুরী থেকে প্রায় ২১০ কিলোমিটার দক্ষিণে, অন্ধ্রপ্রদেশের কলিঙ্গপত্তনম থেকে ১৮০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণপূর্বে এবং বিশাখাপত্তনম থেকে প্রায় ২৭০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থান করছে।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিম্নচাপটি পরবর্তী ১২ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরও ঘনীভূত হবে এবং একটি ‘গভীর নিম্নচাপ’-এ (Deep Depression) পরিণত হবে।
এরপর একই দিকে অগ্রসর হয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাতের মধ্যে এটি গভীর নিম্নচাপ রূপেই উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
বিশাখাপত্তনম ও গোপালপুরের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে এটি স্থলভাগে প্রবেশ করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
গভীর নিম্নচাপে রূপ নেওয়ার কারণে উপকূলবর্তী ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে উপকূলবর্তী অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের অবিলম্বে তীরে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সময় উপকূলীয় এলাকায় দমকা ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, ফলে স্থানীয় প্রশাসনকে নিচু এলাকা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।