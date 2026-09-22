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বঙ্গোপসাগরে ভয়াবহ নিম্নচাপ আগামীকাল কখন কোথায় আছড়ে পড়তে চলেছে? সর্বনাশা ঝড়ের রেড অ্যালার্ট আর তাণ্ডবের বিগ আপডেট

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 22, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:19 PM IST

Bengal Deep Depression Landfall: ভারতের মৌসম ভবনের (IMD) সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, গত ৬ ঘণ্টায় নিম্নচাপটি ঘণ্টায় প্রায় ৮ কিলোমিটার গতিতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে।

 

Ayan Ghoshal:  পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে স্থলভাগের দিকে এগোচ্ছে। 

আবহাওয়ার বড় আপডেট1/8

আবহাওয়ার বড় আপডেট

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ভারতীয় সময় সকাল ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ এই নিম্নচাপটি ১৭.৯ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৫.৮ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থান করছিল। 

 

আবহাওয়ার বড় আপডেট2/8

আবহাওয়ার বড় আপডেট

বর্তমানে এটি ওড়িশার গোপালপুর থেকে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে, পুরী থেকে প্রায় ২১০ কিলোমিটার দক্ষিণে, অন্ধ্রপ্রদেশের কলিঙ্গপত্তনম থেকে ১৮০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণপূর্বে এবং বিশাখাপত্তনম থেকে প্রায় ২৭০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থান করছে।

 

আগামী ২৪ ঘণ্টার সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতি ও ল্যান্ডফল3/8

আগামী ২৪ ঘণ্টার সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতি ও ল্যান্ডফল

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিম্নচাপটি পরবর্তী ১২ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরও ঘনীভূত হবে এবং একটি ‘গভীর নিম্নচাপ’-এ (Deep Depression) পরিণত হবে। 

 

আবহাওয়ার বড় আপডেট4/8

আবহাওয়ার বড় আপডেট

এরপর একই দিকে অগ্রসর হয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাতের মধ্যে এটি গভীর নিম্নচাপ রূপেই উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল অতিক্রম করতে পারে। 

 

আবহাওয়ার বড় আপডেট5/8

আবহাওয়ার বড় আপডেট

বিশাখাপত্তনম ও গোপালপুরের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে এটি স্থলভাগে প্রবেশ করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

সতর্কতা ও প্রভাব6/8

সতর্কতা ও প্রভাব

গভীর নিম্নচাপে রূপ নেওয়ার কারণে উপকূলবর্তী ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। 

সতর্কতা ও প্রভাব7/8

সতর্কতা ও প্রভাব

সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে উপকূলবর্তী অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের অবিলম্বে তীরে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। 

 

সতর্কতা ও প্রভাব8/8

সতর্কতা ও প্রভাব

স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সময় উপকূলীয় এলাকায় দমকা ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, ফলে স্থানীয় প্রশাসনকে নিচু এলাকা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

TAGS:
Deep Depression in Bay of Bengal

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