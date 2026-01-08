English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের বাবা, বাছা বলে কাউন্সেলিং করবে? সুপ্রিম বিস্ফোরণ...

Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের 'বাবা, বাছা' বলে কাউন্সেলিং করবে? 'সুপ্রিম' বিস্ফোরণ...

Stray Dogs Case: জননিরাপত্তা ও পশু অধিকারের আইনি লড়াইয়ে ভারতে পথকুকুরদের ব্যবস্থা এবং তাদের কামড়ে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার সংকট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে গুরুত্বপূর্ণ শুনানি চলছেমানুষের শরীরের ভয় বা আতঙ্কের গন্ধ কুকুর বুঝতে পারে আর তখনই তারা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।   

| Jan 08, 2026, 02:52 PM IST
1/14

আদালতের পর্যবেক্ষণ ও জননিরাপত্তা

শুনানির একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রশ্ন। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ভারতে প্রাণহানি কেবল কুকুরের কামড়ে হচ্ছে না, বরং রাস্তায় প্রাণীদের অবাধ বিচরণের ফলে সৃষ্ট সড়ক দুর্ঘটনার ফলেও ঘটছে।   

2/14

আদালতের পর্যবেক্ষণ ও জননিরাপত্তা

আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, একটি প্রাণী কখন কামড়াবে বা তার 'মুড' কেমন থাকবে, তা আগে থেকে অনুমান করা অসম্ভব। তাই 'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়'—এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে স্পর্শকাতর এলাকাগুলো (স্কুল, হাসপাতাল, বাস স্ট্যান্ড) থেকে কুকুর সরানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।  

3/14

আইনজীবীদের যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি

আবেদনকারীদের পক্ষে সওয়াল করা আইনজীবীরা দাবি করেছেন যে, এটি কেবল পশুপ্রেমের লড়াই নয়, এটি নাগরিকদের নিজ বাসস্থানে ও রাস্তায় নিরাপদে চলাফেরার অধিকারের বিষয়। তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, নির্দিষ্ট 'ফিডিং জোন' বা খাওয়ানোর এলাকাগুলোতে কুকুরের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা উপদ্রবের শিকার হচ্ছেন।   

4/14

আইনজীবীদের যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি

অন্যদিকে, প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল বা সিইউ সিং-এর মতো ব্যক্তিরা পশুদের প্রতি মানবিক আচরণের পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁরা সতর্ক করেছেন যে, যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া কুকুর সরিয়ে ফেললে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এবং ইঁদুরের উপদ্রব বাড়তে পারে।  

5/14

এনিম্যাল বার্থ কন্ট্রোল (ABC) নিয়মের গুরুত্ব

শুনানিতে উঠে এসেছে যে, পথকুকুর সমস্যার স্থায়ী সমাধান কেবল বন্ধ্যাকরণ ও টিকাকরণের মাধ্যমেই সম্ভব। আদালত এনিম্যাল বার্থ কন্ট্রোল (ABC) নিয়মাবলী কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে।   

6/14

এনিম্যাল বার্থ কন্ট্রোল (ABC) নিয়মের গুরুত্ব

কোনও এলাকা থেকে কুকুর বন্ধ্যাকরণের জন্য নিয়ে গেলে তাকে পুনরায় সেই এলাকায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক চললেও আদালত জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিশেষ করে হাসপাতালের করিডোরে বা রোগীদের আশেপাশে কুকুরের বিচরণ নিয়ন্ত্রণে আদালত কড়া অবস্থান নিয়েছে।  

7/14

সুপ্রিম কোর্টের রায়

সামগ্রিকভাবে, সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার মাধ্যমে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। একদিকে যেমন পশুদের ওপর নিষ্ঠুরতা বন্ধ করা এবং তাদের অধিকার রক্ষা করা প্রয়োজন, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের—বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। আগামী দিনে এই মামলার রায় ভারতের পথপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় এক ঐতিহাসিক দিকনির্দেশনা হয়ে উঠতে পারে।  

8/14

আচরণগত পরিবর্তন:

আদালত বোঝাতে চাইছে যে, খাবারের অভাব বা প্রতিকূল পরিবেশে পথকুকুররা তাদের স্বাভাবিক আচরণ হারিয়ে 'শিকারী' বা বন্য পশুর মতো হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।  

9/14

বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য:

এই সমস্যা কেবল শহর বা জনবসতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি এখন বন্যপ্রাণী এবং পরিবেশের ভারসাম্যের ওপরও আঘাত হানছে।  

10/14

শাস্তি বনাম নিয়ন্ত্রণ:

আইনজীবী কপিল সিব্বল যে বাঘের উদাহরণ দিয়েছিলেন (একটি বাঘ মানুষ মারলে সব বাঘকে শাস্তি দেওয়া যায় না), আদালত সম্ভবত লাদাখের উদাহরণের মাধ্যমে দেখাতে চাইছে যে, যখন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতি পুরো বাস্তুতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তখন কেবল সাধারণ বন্ধ্যাকরণ যথেষ্ট কি না।  

11/14

সুপ্রিম কোর্টের রায়

লাদাখের মতো সংবেদনশীল এলাকায় বা বিশেষ পরিস্থিতিতে কুকুরদের জন্য আরও কঠোর কোনো পদক্ষেপ (যেমন স্থায়ী অপসারণ বা বিশেষ শেল্টার) নেওয়ার নির্দেশ আসতে পারে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক হবে শুক্রবার কোর্টে।  

12/14

সুপ্রিম কোর্টের রায়

আদালত সম্ভবত এটিই যাচাই করতে চাইছে যে, পথকুকুরদের সমস্যাটি কি কেবল 'কুকুর কামড়ানোর' মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নাকি এটি একটি বৃহত্তর পরিবেশগত সংকটের রূপ নিচ্ছে।  

13/14

সুপ্রিম কোর্টের রায়

এদিনের মতো শুনানি শেষ ঘোষণা করে বিচারপতি মেহতা জানান যে, আদালত শুক্রবার পুনরায় এই মামলার শুনানি শুরু করবে। তিনি সংশ্লিষ্ট সকল আইনজীবীকে ২৯শে ডিসেম্বর 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-তে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পড়ে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলেন। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল: "অন দ্য রুফ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ফেরাল ডগস হান্ট ডাউন লাদাখ’স রেয়ার স্পিসিস" (বিশ্বের ছাদে লাদাখের বিরল প্রজাতির প্রাণীদের শিকার করছে বন্য কুকুর)।  

14/14

সুপ্রিম কোর্টের রায়

আগামী দিনে এই মামলার রায় ভারতের পথপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় এক ঐতিহাসিক দিকনির্দেশনা হয়ে উঠতে পারে।  

