Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের 'বাবা, বাছা' বলে কাউন্সেলিং করবে? 'সুপ্রিম' বিস্ফোরণ...

Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের 'বাবা, বাছা' বলে কাউন্সেলিং করবে? 'সুপ্রিম' বিস্ফোরণ...
Stray Dogs Case: জননিরাপত্তা ও পশু অধিকারের আইনি লড়াইয়ে ভারতে পথকুকুরদের ব্যবস্থা এবং তাদের কামড়ে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার সংকট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে গুরুত্বপূর্ণ শুনানি চলছেমানুষের শরীরের ভয় বা আতঙ্কের গন্ধ কুকুর বুঝতে পারে আর তখনই তারা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।
1/14
আদালতের পর্যবেক্ষণ ও জননিরাপত্তা
2/14
আদালতের পর্যবেক্ষণ ও জননিরাপত্তা
photos
TRENDING NOW
3/14
আইনজীবীদের যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি
4/14
আইনজীবীদের যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি
5/14
এনিম্যাল বার্থ কন্ট্রোল (ABC) নিয়মের গুরুত্ব
6/14
এনিম্যাল বার্থ কন্ট্রোল (ABC) নিয়মের গুরুত্ব
7/14
সুপ্রিম কোর্টের রায়
সামগ্রিকভাবে, সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার মাধ্যমে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। একদিকে যেমন পশুদের ওপর নিষ্ঠুরতা বন্ধ করা এবং তাদের অধিকার রক্ষা করা প্রয়োজন, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের—বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। আগামী দিনে এই মামলার রায় ভারতের পথপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় এক ঐতিহাসিক দিকনির্দেশনা হয়ে উঠতে পারে।
8/14
আচরণগত পরিবর্তন:
9/14
বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য:
10/14
শাস্তি বনাম নিয়ন্ত্রণ:
11/14
সুপ্রিম কোর্টের রায়
12/14
সুপ্রিম কোর্টের রায়
13/14
সুপ্রিম কোর্টের রায়
এদিনের মতো শুনানি শেষ ঘোষণা করে বিচারপতি মেহতা জানান যে, আদালত শুক্রবার পুনরায় এই মামলার শুনানি শুরু করবে। তিনি সংশ্লিষ্ট সকল আইনজীবীকে ২৯শে ডিসেম্বর 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-তে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পড়ে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলেন। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল: "অন দ্য রুফ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ফেরাল ডগস হান্ট ডাউন লাদাখ’স রেয়ার স্পিসিস" (বিশ্বের ছাদে লাদাখের বিরল প্রজাতির প্রাণীদের শিকার করছে বন্য কুকুর)।
14/14
সুপ্রিম কোর্টের রায়
photos