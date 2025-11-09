Andaman Islands Earthquake: ভয়ংকর কম্পনে কেঁপে উঠল আন্দামান! আতঙ্কের ছায়া...

Andaman Islands Earthquake: ভয়ংকর কম্পনে কেঁপে উঠল আন্দামান! আতঙ্কের ছায়া...
Earthquake in Andaman islands: রবিবার আচমকাই তীব্র কম্পনে কেঁপে উঠল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৪।
আন্দামানে ভূমিকম্প
আন্দামানে ভূমিকম্প
আন্দামানে ভূমিকম্প
আন্দামানে ভূমিকম্প
আন্দামানে ভূমিকম্প
প্রসঙ্গত, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। মাটির নীচে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ও বর্মা প্লেটের কিনারায় আন্দামানের অবস্থান। ওই দুই পাত সামান্য নড়াচড়া করলেই কেঁপে ওঠে আন্দামান ও নিকোবর। আন্দামান ও নিকোবর সিসমিক জোন ৫ এর অন্তর্গত। এটি ভূমিকম্পের প্রবণতার নিরিখে ভারতের সবচেয়ে বিপজ্জনক অঞ্চল।
