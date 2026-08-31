/সোনার দামে ভূমিকম্প: মাসের শেষে ১০ হাজার টাকা দাম কমল হলুদ ধাতুর, দেশে ভয়াবহ আর্থিক মন্দার ইঙ্গিত?

Gold Price massive fall: আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া বাজারে মূল্যবান ধাতুর দামে বড় ধস। গত চার দিনে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ৯,৫০০ টাকা এবং রুপোর দাম প্রতি কেজিতে প্রায় ৭,৭০০ টাকা পর্যন্ত কমেছে। মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভের সম্ভাব্য সুদের হার বৃদ্ধি নিয়ে বাড়তে থাকা জল্পনা এবং মার্কিন ডলারের শক্তিশালী অবস্থানের কারণেই বুলিয়ান মার্কেটে এই নিম্নমুখী প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে বিনিয়োগকারী ও সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে-- এইপরিস্থিতিতে সোনা কেনা, বিক্রি করা, নাকি ধরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে?
বাজার বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক এই পতনের পেছনে একাধিক আন্তর্জাতিক ও আর্থিক নিয়ামক কাজ করছে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক তথ্য পর্যালোচনার পর ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার বাড়াতে পারে বা দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ সুদের হার বজায় রাখতে পারে-- এমন আশঙ্কায় বিনিয়োগকারীরা সতর্ক হচ্ছেন। সুদের হার বাড়লে সোনার মতো অনুৎপাদনশীল সম্পদের আকর্ষণ কমে।
আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার শক্তিশালী হওয়ায় অন্যান্য মুদ্রাধারীদের জন্য সোনার ক্রয়মূল্য বেড়ে যায়, যা সামগ্রিক চাহিদায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
পূর্ববর্তী রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোর পর প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক হারে প্রফিট বুকিং বা সোনা বিক্রির প্রবণতা দামকে দ্রুত নিচের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
রেকর্ড উচ্চতার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার পর টানা চার দিনের এই ব্যাপক সংশোধনের ফলে খুচরা বাজার ও ফিউচার্স মার্কেটে (MCX) সোনার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।
শুধু সোনাই নয়, শিল্প ও অলংকার উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত ধাতু হিসেবে রুপোতেও ব্যাপক পতন লক্ষ্য করা গেছে, যা সামগ্রিক পণ্য বাজারের চাপকে স্পষ্ট করে।
বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত:
দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য দামের এই পতনকে একটি ভালো সুযোগ বা ‘বাই অন ডিপস’ (Buy on Dips) হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এককালীন পুরো অর্থ বিনিয়োগ না করে ধাপে ধাপে (SIP আকারে) স্বর্ণে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।
যাঁদের পোর্টফোলিওতে ইতিপূর্বেই সোনা রয়েছে, তাঁদের আতঙ্কিত হয়ে বিক্রি করার কোনও প্রয়োজন নেই। ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে সোনা একটি নির্ভরযোগ্য হেজ (Hedge) হিসেবে কাজ করে।
স্বল্পমেয়াদী বা ট্রেডারদের ক্ষেত্রে বাজার স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত নতুন লিভারেজ পজিশন না নিয়ে কঠোর স্টপ-লস বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
সোনার দামে সাময়িক পতন দেখা গেলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলোর সোনা কেনার ধারাবাহিক প্রবণতা বাজারকে সহায়তা জোগাবে বলেই মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।