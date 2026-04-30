Strong Room Security: ঠিক কতটা সুরক্ষিত স্ট্রং রুম? কতটা সুরক্ষিত EVM-বন্দি প্রার্থীভাগ্য? হাতে গরম প্রমাণ ছবিতে দেখুন

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটগ্রহণের পালা শেষ। এবার অপেক্ষা গণনা। কার পক্ষে রায় দিল মানুষ, তা জানার। আর সেই রায় জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ৪ তারিখ পর্যন্ত। এখন স্ট্রং রুমে ইভিএম-বন্দি প্রার্থীদের ভাগ্য়। সেই স্ট্রং রুম ঠিক কতটা সুরক্ষিত? কতটা সুরক্ষিত EVM-বন্দি প্রার্থীভাগ্য? রইল ছবিতে প্রমাণ-

| Apr 30, 2026, 12:05 PM IST
অয়ন ঘোষাল: জনতার রায় স্ট্রং রুমে বন্দি। ৪ মে ক্লাইম্যাক্স। নির্বাচন কমিশন দাবি করেছে, স্ট্রং রুমের নিরাপত্তায় ডবল-চেকের আঁটসাট ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

১) ভবনের ভিতরে নিরাপত্তায় মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

২) স্ট্রং রুমের গেট গালা দিয়ে সিল করা। নিয়মিত সিল চেক করবে বাহিনী। মাঝে মাঝে খোঁজ নেবেন সেই এরিয়ার সেক্টর অফিসার।

৩) স্ট্রং রুমের মূল ভবনে রাজ্য পুলিস নয়।

৪) স্ট্রং রুম ভবনের বাইরে সশস্ত্র রাজ্য পুলিস।

৫) স্ট্রং রুম কম্পাউন্ড অর্থাৎ যে কোনও গণনা কেন্দ্রের মেইন গেটের ২০০ মিটারের মধ্যে অবাঞ্ছিত কোনও ব্যক্তির প্রবেশ বা জমায়েত নিষিদ্ধ।

৬) নির্দিষ্ট পাস (পরিচয় পত্র) সহ কোনও প্রার্থীর কাউন্টিং এজেন্ট বা মুখ্য পোলিং এজেন্ট বাইরের সিসিটিভি মনিটরিং ইউনিট পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবেন। 

৭) পোস্টাল ব্যালট সহ ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট স্ক্রুটিনির সময় প্রার্থী এবং তার কাউন্টিং এজেন্টরা অনুমতি নিয়ে স্ট্রং রুম জোনে প্রবেশ করতে পারবেন।

