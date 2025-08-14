English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dooars River: আতঙ্কের ডুয়ার্স, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল পড়ুয়ারা, হঠাত্‍-ই নদীতে...

Dooars River: ডুয়ার্সে  ভরা বর্ষায় ঝুঁকি পারপার। খরস্রোতা নদী পেরিয়ে স্কুলের পথে পড়ুয়ারা! ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নড়চড়ে বসল প্রশাসন।

| Aug 14, 2025, 06:32 PM IST
অরূপ বসাক: ভরা বর্ষায় ঝুঁকি পারপার। খরস্রোতা নদী পেরিয়ে স্কুলের পথে পড়ুয়ারা! ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নড়চড়ে বসল প্রশাসন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, নদী পেরিয়ে যারা আসে, বর্ষার সময়ে স্কুলে না এসে অনলাইনে ক্লাস করার অনুমতি দেওয়া হবে তাঁদের। 

জল জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরী ডুয়ার্স। সেই ডুয়ার্সেরই লেইতি নদী।  শীতকালে নদীতে তেমন জল থাকে না। সহজেই পার হয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বিপদ বাড়ে বর্ষায়। পাহাড়ের ভারী বৃষ্টি হলেই হঠাত্‍ দল বেড়ে যায়  লেইতি নদীতে। 

লেইতি একদিকে  তুড়িবাড়ি জুনিয়র হাই স্কুলে। অন্য়দিকে কালিম্পং জেলার সীমান্তবর্তী র্তী ১২ ঘোরিয়া ও ১৬ ঘোরিয়া গ্রাম। নদী পেরিয়েই স্কুলে যাতায়াত করেন ওই দুই গ্রামের ২৭ জন ছাত্রছাত্রী। জলপাইগুড়ির আরও ৬ জন।

গতকাল, বুধবার বিকেলে যখন স্কুল থেকে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল পড়ুয়ারা, তখন হঠাত্‍-ই নদীর জল বেড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা রীতিমতো ঝুঁকি নিয়ে পড়ুয়াদের নদীর পার করিয়ে দেন। 

নদীর পারপারের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক।

আজ, বৃহস্পতিবার ব্লক প্রশাসনের তরফে  তুড়িবাড়ি জুনিয়র হাই স্কুলে যান অম্লান দাশগুপ্ত। সঙ্গে ছিলেন জেলা শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি বনশ্রী দাস, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মৌমিতা ঘোষ, সচিব শান্তনু মজুমদার, পঞ্চায়েত সদস্য মঞ্জুলা লামা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক  প্রসান্ত রাই  ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।  

স্কুলের প্রধান শিক্ষিক প্রসান্ত রাই বলেন, 'শিশুদের সুরক্ষাই সবচেয়ে বড় বিষয়। তাই বর্ষার সময়ে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সোমবার অভিভাবকদের সঙ্গে এ বিষয়ে চূড়ান্ত বৈঠক হবে'।

খুশি পড়ুয়ারাও। তারা জানিয়েছে, 'নদীতে যখন জল বেড়ে যায়, তখন খুব ভয় লাগে। যদি অনলাইনে ক্লাস হয়, তাহলে আমাদেরও ভালো লাগবে'। অবিলম্বে সেতু তৈরির দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

