Dooars River: আতঙ্কের ডুয়ার্স, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল পড়ুয়ারা, হঠাত্‍-ই নদীতে...

Dooars River: আতঙ্কের ডুয়ার্স, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল পড়ুয়ারা, হঠাত্-ই নদীতে...
Dooars River: ডুয়ার্সে ভরা বর্ষায় ঝুঁকি পারপার। খরস্রোতা নদী পেরিয়ে স্কুলের পথে পড়ুয়ারা! ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নড়চড়ে বসল প্রশাসন।
1/8
2/8
photos
TRENDING NOW
3/8
4/8
6/8
আজ, বৃহস্পতিবার ব্লক প্রশাসনের তরফে তুড়িবাড়ি জুনিয়র হাই স্কুলে যান অম্লান দাশগুপ্ত। সঙ্গে ছিলেন জেলা শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি বনশ্রী দাস, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মৌমিতা ঘোষ, সচিব শান্তনু মজুমদার, পঞ্চায়েত সদস্য মঞ্জুলা লামা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রসান্ত রাই ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।
7/8
8/8
photos