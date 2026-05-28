  /School Summer Camp Horror: শকিং সামার ক্যাম্প! স্কুলের সুইমিং ক্লাসেই আচমকা গভীরে চিরঘুমে তলিয়ে গেল ষষ্ঠ শ্রেণির আদ্বিক

School Summer Camp Horror: শকিং সামার ক্যাম্প! স্কুলের সুইমিং ক্লাসেই আচমকা গভীরে 'চিরঘুমে' তলিয়ে গেল ষষ্ঠ শ্রেণির আদ্বিক

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 28, 2026, 02:14 PM IST|Updated: May 28, 2026, 02:14 PM IST

Asansol Incident: স্কুলে সামার ক্যাম্প উপলক্ষে সুইমিং প্রশিক্ষণ চলছিল। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে অদ্বিকও সুইমিং করছিল। সেই সময় আচমকাই সে জলের তলায় তলিয়ে যেতে শুরু করে। 

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: স্কুলের সামার ক্যাম্পের আনন্দ মুহূর্তে বদলে গেল চরম বিষাদে। সুইমিং পুলে ট্রেনিং চলাকালীন জলে ডুবে মৃত্যু হল ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রের। বৃহস্পতিবার আসানসোলের সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুলের এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

 

মৃত ছাত্রের নাম অদ্বিক হিলারিয়ান। সে আসানসোলের লোয়ার চেলিডাঙ্গার হুচুক পাড়ার বাসিন্দা অ্যানসেল হিলারিয়ানের ছেলে ছিল।

স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গরমের ছুটি উপলক্ষে সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুলে একটি সামার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন অন্যান্য পড়ুয়াদের সঙ্গেই সুইমিং পুলের ট্রেনিং অংশ নিয়েছিল অদ্বিক। 

অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে অদ্বিকও সুইমিং করছিল। সেই সময় আচমকাই সে জলের তলায় তলিয়ে যেতে শুরু করে। বিষয়টি অন্যান্যদের নজরে আসতেই পুলে উপস্থিত শিক্ষক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা দ্রুত তাকে জল থেকে উদ্ধার করেন।

 

আশঙ্কাজনক অবস্থায় অদ্বিককে তৎক্ষণাৎ আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে দুর্ভাগ্যবশত, হাসপাতালের চিকিৎসকরা পরীক্ষা করার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই মর্মান্তিক খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্কুল চত্বর এবং হাসপাতাল চত্বরে আতঙ্ক ও শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। খবর পেয়ে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পৌঁছান স্কুলের প্রিন্সিপাল রবি ভিক্টর, মৃত ছাত্রের পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীরা। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে হাসপাতাল চত্বরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। পুলিস জানিয়েছে, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত আসানসোল জেলা হাসপাতালেই করা হবে।

 

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুল তথা সুইমিং পুলগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ফের একবার জোরাল প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

 

উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগেও আসানসোল ক্লাবে সুইমিং করতে গিয়ে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। ফের একই ধরনের ঘটনা সামনে আসায় উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। বর্তমানে পুলিস পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল এবং নিরাপত্তায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্কুল প্রশাসনের তরফেও ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দুর্নীতিগ্রস্তদের স্পনসর করতেন অভিষেক! তৃণমূলে মহাবিদ্রোহ, বোমা ফাটালেন বিশ্বজিত্‍

