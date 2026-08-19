ডিয়ার দেব...! পুরনো 'বন্ধু'কে খোলা চিঠি শুভশ্রীর, নায়িকার মতোই আবেগে উথাল পাথাল নেটপাড়া

Dev-Subhashree: শুটিংয়ের শেষ দিনে লেখা চিঠির শুভশ্রীর। চিঠির প্রথমেই তিনি লিখেছেন, তাঁদের শুরুর দিনগুলোর কথা। তিনি লিখেছেন, দুজনই প্রায় একই সময়ে ইন্ডাস্ট্রিতে পথচলা শুরু করেছিলেন। তবে এতদিন পর 'দেশু ৭'-এর সেটের অভিজ্ঞতা ছিল একেবারেই ভিন্ন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একসময়ের নায়ক নায়িকার হিট জুটি, আর এখন পরিচালক ও অভিনেত্রীর! 'দেশু ৭'-এর শুটিংয়ের শেষ দিনে দেবের উদ্দেশ্যে শুভশ্রীর আবেগঘন খোলা চিঠি— 'প্রথমে ঈর্ষা হয়েছিল, পরে অনুপ্রাণিত হলাম!' দেবের পরিচালনা নিয়ে কী বললেন শুভশ্রী?
বাংলা চলচ্চিত্রের মূল ধারায় তাঁদের একসঙ্গে যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রায় একই সময়ে। পর্দা কাপানো একের পর এক ব্লকবাস্টার হিট দেওয়ার পর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন নতুন দিকে মোড় নিয়েছে। কিন্তু 'দেশু ৭' (Desu7) ছবির মাধ্যমে আবার এক নতুন সমীকরণে পর্দায় ফিরলেন দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়।
পার্থক্য একটাই— এবার দেব কেবল শুভশ্রীর সহ-অভিনেতা নন, তিনি এই ছবির পরিচালকও। ছবিটির শুটিং পর্ব আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হওয়ার পর দেবের উদ্দেশ্যে একটি অত্যন্ত আবেগঘন খোলা চিঠি লিখেছেন শুভশ্রী, যা নিয়ে বর্তমানে টলিউড তথা নেটপাড়ায় চর্চা তুঙ্গে।
শুভশ্রী লেখেন, "ডিয়ার দেব, আজ 'দেশু ৭'-এর শুটিংয়ের শেষ দিন, তাই ভাবলাম কথাটা বলেই ফেলি। আমরা দুজনই কম-বেশি একই সময়ে আমাদের পথচলা শুরু করেছিলাম"।
নায়িকা আরও লেখেন, "তবে এবার অভিজ্ঞতাটা একেবারেই আলাদা ছিল। তোমার প্রথম পরিচালিত ছবিতে কাজ করতে গিয়ে তোমার আর তোমার ভাবনার বাস্তব রূপায়ন সরাসরি দেখতে পেলাম। তোমার একটা সম্পূর্ণ নতুন রূপ চোখে পড়ল"।
"সত্যি বলতে, একদম শুরুতে আমার একটু ঈর্ষাই হচ্ছিল। একজন পরিচালক হিসেবে তোমাকে এতটা স্পষ্ট ও গুছানো চিন্তাভাবনার মানুষ হিসেবে দেখে আমি বেশ অবাকই হয়েছিলাম। ভাবছিলাম, "বিভিন্ন সিনেমায় অভিনয় করতে করতেই চিত্রনাট্য আর সিনেমা বানানোর বিষয়ে ও এত কিছু শিখল কখন? কীভাবে সামলে নিল সবটা?", লেখেন শুভশ্রী।
শুভশ্রী আরও লেখেন, "কিন্তু আস্তে আস্তে এই ছবির যাত্রাপথে যত এগোলাম, হিংসা হওয়ার চেয়ে তোমার থেকে অনুপ্রেরণাই বেশি পেলাম। তোমার সাথে এই সফরটা ভাগ করে নিতে পেরে আমি সত্যি আনন্দিত"।
"আমি মন থেকে বিশ্বাস করি, 'দেশু ৭' যখন মুক্তি পাবে, তখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি একজন নতুন যুগের চলচ্চিত্র নির্মাতা পাবে, যিনি দারুণভাবে গল্প বলবেন আর আমজনতাকে বিনোদন দেবেন", আবেগঘন শুভশ্রী।
শেষে অভিনেত্রী লেখেন, "তোমার জন্য ভীষণ গর্ব হচ্ছে। পরিচালক হিসেবে তোমার ভবিষ্যতের সমস্ত প্রয়াসের জন্য অনেক শুভেচ্ছা। তুমি বাজিমাত করবেই!"
ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে খবর, দেব ও শুভশ্রী জুটির কাজের ট্র্যাক রেকর্ড এমনিতেই ভীষণ সফল। তার ওপর দেবের পরিচালক অবতার এবং শুভশ্রীর এই আবেগঘন চিঠি 'দেশু ৭' ঘিরে দর্শকদের কৌতুহল আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল।